Lisa Kudrow : que devient l'actrice depuis la fin de Friends ?

BIOGRAPHIE DE LISA KUDROW. Depuis la fin de Friends, aucun rôle joué par Lisa Kudrow n'a égalé celui de Phoebe Buffay. L'actrice a toutefois eu plusieurs projets depuis la fin de la sitcom américaine.

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 8h51] Cela fait dix-sept ans que Lisa Kudrow a fait ses adieux à Phoebe Buffay et au plateau de Friends. Depuis, l'actrice a connu une carrière plus discrète, mais également plus réussie que ses partenaires dans la série. Depuis la fin de Friends, Lisa Kudrow a fait plutôt carrière sur le petit écran : de 2011 à 2015, elle joue dans sa propre web-série, Web Therapy, avant d'apparaître dans plusieurs séries, comme Grace and Frankie et Unbreakable Kimmy Schmidt. Depuis 2020, elle est à l'affiche de Space Force.

On a également pu reconnaître Lisa Kudrow au cinéma dans plusieurs longs-métrages, comme PS : I love you, Easy Girl, Nos pires voisins ou La fille du train. Côté vie privée, Lisa Kudrow a continué à élever son fils unique, Julian Murray Stern, avec son époux Michel Stern. Le 17 mai 2021, l'actrice a d'ailleurs partagé sur les réseaux sociaux une photo de son fils, aujourd'hui âgé de 23 ans, qui vient d'être diplômé de l'université.

Lisa Valerie Kudrow, plus connue sous le nom Lisa Kudrow, est une actrice, productrice et scénariste américaine. Née le 30 juillet 1963 à Los Angeles (Etats-Unis), elle est mondialement connue comme l'interprète de Phoebe Buffay dans la sitcom à succès Friends. Elle a incarné ce rôle de 1994 à 2004, et a été récompensé à plusieurs reprises pour son interprétation. La comédienne a également joué dans de nombreux films et séries, comme Feel Good, Web Therapy, Mon Comeback, Mafia Blues ou PS : I Love You.

Lisa Kudrow est la fille d'une agente de voyage et d'un médecin. Elle grandit en Californie, et suit une scolarité à Tarzana et au Vassar College de Poughkeepsie. D'abord diplômée en biologie, elle ne pense pas devenir actrice dans un premier temps. Elle travaille avec son père à Los Angeles, dans l'espoir de devenir médecin comme lui. Mais son destin va changer lorsqu'elle découvre sur scène l'un des amis de son frère, Jon Lovitz. Lisa Kudrow décide alors de se lancer dans la comédie en suivant des cours d'improvisation, ce qui lui permettra d'obtenir un diplôme en 1989 et d'intégrer The Groundlings, une ligue d'improvisation très connue dans le milieu de la comédie.

Lisa Kudrow fait ses débuts d'actrice dans les années 1990, d'abord au théâtre puis dans quelques séries télévisées, notamment Dingue de toi. Mais elle rencontrera le succès que quatre ans plus tard, lorsqu'elle décroche le rôle de la déjantée mais fidèle Phoebe Buffay dans Friends, alors qu'elle espérait à l'origine décrocher le rôle de Rachel (Jennifer Aniston). En 1998, Lisa Kudrow tombe enceinte : les scénaristes de Friends décident d'ajouter cet élément majeur dans la vie de l'actrice au scénario de la série. Son personnage, Phoebe Buffay, devient alors la mère porteuse des triplés de son frère. Cette intrigue à la fois hilarante et émouvante pour le personnage permet à Lisa Kudrow de dévoiler une palette plus large et d'obtenir des prix, notamment l'Emmy Award du meilleur second rôle féminin dans une série comique. Plus globalement, Friends lui a permis de décrocher l'Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle d'une série comique quatre fois : en 1995, 1997, 1998 et 2001.

En parallèle du tournage de Friends, qui la propulse sur le devant de la scène, Lisa Kudrow décbhwroche de nombreux rôles, notamment au cinéma : on a pu la voir dans Mother (1996), Romy et michelle, 10 ans après (1997), Sexe et autres complications (1998), Mafia Blues (1999), Raccroche ! (2000). En plus de cette diversification professionnelle, Friends permet à Lisa Kudrow de devenir, avec ses collègues Jennifer Aniston et Courteney Cox, l'actrice la mieux payée de la télévision (un million de dollars par épisode pour les saisons 9 et 10).

Après Friends, Lisa Kudrow a fait des tentatives de reconversions plus réussies que certains de ses collègues de la série. Elle joue, crée et écrit la série satire Mon comeback, qui lui vaut des nominations comme meilleure actrice, avant de lancer la web-série Web therapy de 2011 à 2015. Ses anciens partenaires de Friends, sauf Jennifer Aniston, sont tous apparus dans des épisodes de cette série. On peut également entendre sa voix au cours de la seconde saison de la série animée Bojack Horseman, avant d'apparaître dans le dernier épisode de la saison 2 de Unbreakable Kimmy Schmidt (2016). En 2018, ses fans ont pu la reconnaîter dans la saison 4 de Grace and Frankie. Depuis 2020, elle est à l'affiche de la série Netflix Space Force.

Lisa Kudrow poursuit en parallèle une carrière au cinéma : on peut la voir dans le drame PS : I love you (2007), les comédies Easy Girl et la saga Nos pires voisins (2014 et 2016), mais aussi dans le thriller La fille du train (2016). Elle prête également sa voix à la mère du personnage principal dans Baby Boss.

En 1995, Lisa Kudrow épouse le publicitaire français Michel Stern. Ensemble, ils auront eu un seul enfant, Julian Murray, dont elle est enceinte dans la saison 4 de Friends. En raison de la nationalité de son mari, elle parle couramment français. Phoebe dans Friends parle d'ailleurs français à plusieurs reprises dans la série.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Lisa Kudrow a un frère et une soeur, tous les deux plus âgés qu'elle. Sa soeur aînée, Helen Marla, est née en 1955. Dans la vie, elle est sculptrice. Son frère, David Kudrow, est né en 1957. Et contrairement à ce qu'on peut croire en voyant Friends, ce n'est pas une supposée soeur jumelle de Lisa Kudrow qui joue Ursula, la soeur de Phoebe, mais bien l'actrice elle-même ! Cependant, Helen Marla Kudrow, sa véritable soeur donc, incarnait sa doublure. Selon David Crane, créateur de Friends, jouer face à sa véritable soeur n'aurait pas plu à Lisa Kudrow : "Elle n'aimait pas jouer face à une doublure et, d'une certaine manière, elle a peut-être rendu la situation plus difficile pour elle-même, car sa doublure était sa vraie sœur Helena. Je pense que sentir le stress dans lequel elle mettait sa sœur en lui demandant d'être sa doublure, ça la préoccupait à l'époque."