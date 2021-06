Matt LeBlanc : sa femme, ses films... Où en est Joey après Friends ?

BIOGRAPHIE DE MATT LEBLANC. C'est grâce au rôle de Joey Tribbiani dans la série Friends que Matt LeBlanc s'est fait connaître du monde entier. Qu'est-il devenu après l'arrêt de la sitcom ?

Biographie de Matt LeBlanc - Matthew Steven LeBlanc, plus connu sous le nom de Matt LeBlanc, est un acteur américain. Son rôle le plus marquant est celui de Joey Tribbiani, l'un des six personnages principaux de la série Friends, qu'il a incarné de 1994 à 2004. Après la série, l'acteur connaît une traversée du désert, jusqu'à jouer dans la série Episodes. Il obtient en 2012 le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique.

Matt LeBlanc est né le 25 juillet 1967, à Newton dans le Massachussetts (Etats-Unis). Son père est mécanicien, tandis que sa mère est chef de bureau. Par sa mère, il a des origines italiennes, tandis qu'il est canadien par son père. Dans sa jeunesse, Matt LeBlanc est passionné d'automobile et de motos, participant même à des courses et touchant le rêve d'en faire son métier. Un accident le force à abandonner définitivement son rêve. Il décrochera finalement un diplôme de menuiserie, et débutera d'abord comme vendeur de meubles.

C'est finalement l'un de ses amis qui réussit à convaincre Matt LeBlanc de tenter une carrière d'acteur. Il débute dans des spots publicitaires et dans des clips. Il trouvera aussi quelques petits rôles dans des séries, comme Mariés, deux enfants, Top of the Heap ou Vinnie & Bobby.

En 1994, Matt LeBlanc décroche le rôle de Joey Tribbiani, le tombeur de la série Friends. L'acteur tourne le premier épisode alors qu'il est grippé et malade. Malgré tout, ce tournage sera gagnant, puisqu'il acquiert une renommée internationale grâce à la sitcom. Il incarnera Joey jusqu'en 2004, date de fin de la saison 10. En parallèle de son rôle dans Friends, on peut le voir dans Charlie et ses drôles de dames, puis Charlie's Angels : Les Anges se déchaînent.

Le saviez-vous ? Matt LeBlanc s'est blessé lors du tournage de l'épisode "Celui qui a du mal à se préparer" (l'épisode 2 de la saison 3). On y découvre les six amis en train de se préparer pour une soirée. Une des scènes nous montre Joey en train de sauter sur "son" fauteuil avant que Chandler ne puisse s'y installer. Si, lors des premiers enregistrements de la scène, tout s'est bien passé, lors d'une prise supplémentaire, Matt LeBlanc s'est mal réceptionné et s'est déboîté l'épaule a-t-on appris dans l'épisode spéciale Friends : La Réunion. Cette blessure a, très logiquement, forcé l'interruption du tournage de l'épisode mais a aussi nécessité un peu d'adaptation de la part des scénaristes puisqu'il a fallu intégrer le fait que LeBlanc avait une attelle au sein des épisodes suivants. L'épisode a ensuite repris son tournage une fois que le comédien était complètement remis d'aplomb.

Après Friends, les créateurs de la série décident d'offrir au personnage joué par Matt Leblanc un spin-off dédié : Joey, dans laquelle son personnage s'installe à Los Angeles pour sa carrière d'acteur. Après la saison 2, les audiences catastrophiques de la série poussent toutefois la chaîne à l'annuler avant même sa fin, en mai 2007.

L'annulation de Joey impacte fortement la carrière de Matt LeBlanc, qui connaît une traversée du désert pendant plusieurs années après la fin de Friends. Il faudra attendre 2010 avant de retrouver Matt LeBlanc sur le petit écran avec la série Episodes. Cette série permet à l'acteur de renouer avec le succès critique, et il obtient même un Golden Globe du meilleur acteur dans une série musicale ou comique en 2012. De 2016 à 2020, il joue le rôle principale de la série Papa a un plan.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En 2003, Matt Leblanc épouse Melissa McKnight. Ensemble, le couple aura une fille, Marina Pearl LeBlanc, qui naît l'année suivante. Cependant, le mariage de Matt LeBlanc et Melissa McKnight prend fin peu de temps après, puisque leur divorce est prononcé en 2006. Cette même année, il débute une relation publique avec Andrea Anders, qui joue à ses côtés dans Joey. En 2017, Matt LeBlanc apparaît en couple avec Aurora Mulligan.