RENEE DORLEAC. Renée Simonot, connue à la ville sous le nom de Renée Dorléac, est décédée le 11 juillet 2021. Elle était âgée de 109 ans. Cette comédienne était connue comme la mère de Catherine Deneuve.

[Mis à jour le 15 juillet 2021 à 14h59] Catherine Deneuve est en deuil. L'actrice Renée Simonot, aussi connue sous le nom de Renée Dorléac à la ville, est morte le 11 juillet 2021, a-t-on appris dans un avis de décès publié dans le Figaro. Mère des actrices Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, Renée Simonot était âgée de 109 ans. Cette actrice, particulièrement connue pour son travail sur les planches de théâtre, était surtout l'une des premières à se lancer dans le doublage, prêtant sa voix à Olivia de Havilland ou encore Judy Garland dans le magicien d'Oz.

"Danielle Tappou, Catherine Deneuve, Sylvie Cantelli et leurs enfants ont la tristesse de faire part du décès de Renée Dorléac à Paris le 11 juillet 2021", peut-on sobrement lire dans l'avis de décès publié dans les colonnes du Figaro. Il est également précisé que l'inhumation se fera dans le caveau familial, à une date qui n'est pas précisée.

Catherine Deneuve partageait régulièrement des nouvelles de sa mère, Renée Dorléac, dans les médias. En 2012, auprès de M le magazine du Monde, elle déclare à propos de Renée Simonot : "Elle vit seule chez elle, joue au bridge, porte des lunettes mais conserve une très bonne ouïe et une tête formidable. C'est assurément une image très réconfortante de la vieillesse". Plus récemment, auprès du Parisien, elle expliquait que sa mère était dans une maison "depuis deux ou trois ans. Je suis d'autant plus étonnée de sa longévité qu'elle n'est pas malade." La comédienne décédée à 109 ans affirmait d'ailleurs en 2013 que sa "vieillesse n'est pas triste."

Renée Dorléac est morte le dimanche 11 juillet 2021, a-t-on appris dans un avis de décès diffusé dans les colonnes du Figaro. L'actrice de théâtre et de doublage était âgée de 109 ans. Cependant, aucune cause de décès n'a été précisée. Il est probable que la mère de Catherine Deneuve et Françoise Dorléac s'est éteinte de mort naturelle, ou plus communément de vieillesse. Renée Dorléac, aussi connue sous le nom de scène Renée Simonot, sera inhumée "dans le caveau familial", à une date qui n'a pas été précisée.

Renée Simonot, qui s'appelait Renée Dorléac à la vie, est morte le 11 juillet 2021. La comédienne faisait partie des doyennes du cinéma français, puisqu'elle avait 109 ans au moment de sa mort, dont les causes n'ont pas été précisées. Elle aurait fêté ses 110 ans le 10 septembre prochain.

Renée-Jeanne Deneuve est née le 10 septembre 1911 au Havre et morte le 11 juillet 2021 à Paris. Elle est la fille de Joseph-Sévère Deneuve, sellier et d'Antoinette-Jeanne Schanardi. En 1918, à l'âge de 7 ans, Renée Deneuve fait ses débuts de comédienne au théâtre de l'Odéon. Elle décide d'abandonner son nom pour prendre celui de Simonot, un artiste lyrique qui aurait compté dans sa carrière. Elle joue un rôle de l'opéra-comique Les Cloches de Corneville. Elle est l'une des premières comédiennes à faire des doublages. Elle est notamment la voix française d'Olivia de Havilland ou de Winona Ryder dans Edward aux mains d'argent.

En 1946, après la naissance de sa dernière fille, Renée Simonot arrête ses activités de comédienne. Cependant, elle poursuit ses activités de doublage jusque dans les années 1990. Aujourd'hui, à l'âge de 109 ans, Renée Simonot est la doyenne des actrices et acteurs du monde. Elle cesse ses activités de comédienne en 1946, après la naissance de sa quatrième fille5, mais poursuit son activité de doublage jusque dans les années 1990.

Renée Simonot est particulièrement une actrice de doublage et de théâtre. Elle a ainsi tourné dans aucun films, mais a doublé des voix dans beaucoup de longs-métrages. Elle est la voix française d'Olivia de Havilland dans La Piste de Santa Fe, La vie passionnée des soeurs Brontë et La Double Enigme. La mère de Catherine Deneuve et Françoise Dorléac a prêté sa voix à Judy Garland dans le film culte Le Magicien d'Oz en 1939, et celle de Donna Reen dans La vie est belle (1946). On peut également entendre la voix de Renée Simonot/Renée Dorléac dans L'adieu aux armes (elle double le personnage d'Helen Hayes), Psychose (Patricia Hichcock) ou encore Edward aux mains d'argent, où elle interprète le personnage de Winona Ryder âgé.

Renée Simonot est d'abord la compagne du comédien Aimé Clariond avec qui elle a une fille, Danielle. La comédienne finit par le quitter rapidement. Durant un doublage, Renée Simonot rencontre Maurice Dorléac, comédien et directeur de plateau pour la MGM (Metro Goldwyn Mayer). Le couple se marie le 8 février 1940. Ils ont trois filles : Françoise née en 1942, Catherine en 1943 et Sylvie en 1946. Toutes les trois deviennent comédienne. Renée Simonot est veuve depuis 1979. Elle est également la grand-mère de Christian Vadim et de Chiara Mastroianni, fils et fille de Catherine Deneuve.

Catherine Deneuve et Françoise Dorléac en 1967 © Rex Features/REX/SIPA

Le 22 octobre 1943, Renée Simonot en couple avec Maurice Dorléac, donne naissance à Catherine Deneuve. Catherine Deneuve est l'une des plus grandes actrices françaises de sa génération. Sa sœur, Françoise Dorléac est l'aînée des trois filles de Maurice Dorléac et Renée Simonot. Egalement actrice, lors de son déplacement pour aller à la projection de son film Les Demoiselles de Rochefort, elle meurt d'un accident de la route à l'âge de 25 ans.