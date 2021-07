Richard Donner : le réalisateur de Superman et L'Arme fatale est mort

RICHARD DONNER. Papa de la saga L'Arme fatale, des Goonies, La Malédiction ou encore de Superman au cinéma, Richard Donner est mort à l'âge de 91 ans, a-t-on appris dans la presse américaine.

[Mis à jour le 06 juillet 2021 à 9h33] Le réalisateur Richard Donner, à qui l'on doit notamment la saga de films d'action L'Arme fatale mais aussi la première adaptation de Superman au cinéma portée par Christopher Reeve, est décédé le lundi 5 juillet. C'est sa femme Lauren Schuler Donner qui a annoncé la nouvelle dans la presse américaine sans évoquer cependant plus avant les causes de son décès. Richard Donner, qui avait également réalisé le film d'horreur La Malédiction ainsi que Les Goonies, film pour enfants devenu culte, avait 91 ans.

Né Richard Donald Schwartzberg le 24 avril 1930, Richard Donner est un réalisateur et producteur de films américain dont l'œuvre est entrée dans la culture populaire. Il est le premier cinéaste à avoir adapté les comics Superman sur grand écran, mais on lui doit également La Malédiction, un film d'horreur culte, ainsi que Les Goonies, film qui a bercé toute une génération, sans oublier bien sûr la saga L'Arme Fatale dont il espérait pouvoir réaliser un cinquième film avec Danny Glover et Mel Gibson. Côté production, on le retrouve au générique de plusieurs films dont la trilogie Sauvez Willy en tant que producteur délégué mais aussi X-Men et X-Men Origins. Il est également producteur principal de Génération perdue, Speed Racer ou encore X-Men Days of Future Past.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Dans les colonnes du Daily Telegraph en décembre 2020, Richard Donner confirmait qu'il comptait bien réaliser un cinquième volet à la saga L'Arme fatale pour renouer une dernière fois avec les personnages de Riggs et Murtaugh portés par Mel Gibson et Danny Glover. Le cinéaste américain semblait presque s'excuser de prévoir L'Arme fatale 5, peut-être conscient que la saga était déjà assez longue avec quatre épisodes. "C'est le tout dernier. C'est à la fois mon privilège et mon devoir de le faire. C'est excitant en fait. C'est le dernier, je vous le promets". Alors âgé de 90 ans, Donner semblait imaginer ce film comme son tout dernier.