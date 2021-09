Elodie Constantin, Natty, Barbara Gandolfi... Les femmes de Belmondo

FEMMES BELMONDO. Jean-Paul Belmondo, dont le décès a été annoncé ce lundi 6 septembre 2021, aura vécu trois grandes histoires d'amour dans sa vie, avec parfois quelques coups durs...

Un monstre du cinéma est mort, un "trésor national" selon les termes du président de la République Emmanuel Macron. Jean-Paul Belmondo est décédé à 88 ans a annoncé son avocat à l'Agence France Presse ce lundi 6 septembre, en fin de journée. Grand séducteur dans une partie de sa filmographie et acteur à qui l'on aura prêté bien des aventures, Jean-Paul Belmondo aura été marié avec trois femmes au cours de sa vie. Trois grandes histoires d'amour parfois jalonnées de drames.

Elodie Constantin, la première femme de Jean-Paul Belmondo

La première femme de Jean-Paul Belmondo s'appelle Elodie Constantin. Jean-Paul Belmondo la rencontre au début de sa carrière d'acteur alors qu'elle travaille comme danseuse. Le couple se marie en 1959 avant de se séparer en 1966, quand la relation de Jean-Paul Belmondo avec Ursula Andress sera rendue publique. Avec Elodie Constantin, Jean-Paul Belmondo aura trois enfants : Patricia, Florence et Paul.

"Quartier Latin, je rencontre une fille superbe, Elodie, qui est danseuse professionnelle dans les caves de Saint-Germain-des-Prés où jouent Claude Luter et ses musiciens. Une belle histoire démarre. Elle deviendra la mère de trois de mes enfants", se souvenait encore récemment Jean-Paul Belmondo au sujet de sa première femme. Avec Elodie Constantin, ils auront en réalité deux enfants, Florence née en 1960 et Paul en 1963. L'acteur adoptera également la première fille de sa compagne, Patricia, victime d'un drame l'année de ses 40 ans. Un incendie dans son appartement va en effet l'emporter en 1994.

Nathalie Tardivel, ou Natty Belmondo

Dans les années 1980, Jean-Paul Belmondo a déjà atteint les sommets du cinéma français. Les spéculations vont bon train sur sa vie privée : il restera avec Ursula Andress jusqu'en 1972 puis partagera la vie puis de l'actrice italienne Laura Antonelli jusqu'en 1980 et enfin celle de la chanteuse brésilienne Carlos Sotto Mayor jusqu'à la fin des années 1980. C'est à cette époque qu'il tombe de nouveau amoureux et entame une relation stable, avec l'actrice et danseuse Nathalie Tardivel.

Très vite Nathalie Tardivel, de 32 ans sa cadette, devient familière des fans et du grand public et se voit surnommée "Natty". Le couple démarre une relation dès 1989 avant de se dire "oui" en 2002. Ensemble, Jean-Paul et Natty Belmondo ont eu une fille qu'ils ont appelée Stella. Le couple se sépare en 2008 mais reste proche jusqu'à partager un double-appartement à Paris pour permettre à Stella de rester en contact avec son père et sa mère. "Si la vie nous a séparés, je n'oublierai jamais sa présence et son aide constante auprès de moi après mon accident vasculaire", dira Belmondo au sujet de l'AVC subi en août 2001. C'est à la suite de cette attaque que l'acteur fera la promesse à Natty de l'épouser. Mais ce mariage provoquera de lourdes divisions dans la famille Belmondo, et une rupture avec plusieurs de ses enfants.

Barbara Gandolfi, une dernière compagne sulfureuse

Séparés en bonne entente, Jean-Paul et Natty Belmondo vont brusquement couper les ponts au bout de quelques mois. L'acteur à près de 75 ans, fait en effet très rapidement parler de lui pour une nouvelle relation avec un ancien mannequin belge, finaliste de miss Belgique, Barbara Gandolfi. De 2008 à 2012, le couple se fréquente sur fonds de critiques à l'égard de la jeune femme, ex-playmate de 42 ans sa cadette critiquée pour son CV (elle a été candidate de "L'île de la tentation" et a fait la couverture de Playboy). Si Jean-Paul Belmondo, qui garde des séquelles de son AVC en 2001, assume d'abord cette différence d'âge et les questions que soulèvent cette relation, la romance se terminera devant les tribunaux. Accusée d'avoir profité de son compagnon à hauteur de 200 000 €, Barbara Gandolfi sera d'abord reconnue coupable puis acquittée fin 2018.