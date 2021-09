Paul, Florence, Patricia et Stella Belmondo : qui sont les 4 enfants de Jean-Paul Belmondo ?

BELMONDO ENFANTS. Jean-Paul Belmondo était un immense comédien, mais qui accordait aussi de l'importance à sa famille et à ses enfants. Qui sont Paul, Florence, Patricia et Stella Belmondo ?

[Mis à jour le 9 septembre 2021 à 17h25] Des films par dizaines, des pièces de théâtre mémorables tout au long d'une immense carrière. Jean-Paul Belmondo avait une vie professionnelle bien remplie, mais avait à coeur d'accorder du temps à sa famille. Le Magnifique, qui nous a quittés le 6 septembre 2021, à l'âge de 88 ans, laisse derrière lui une longue dynastie : quatre enfants, et six petits-enfants. De son union avec Elodie Constantin, il a eu deux filles et un fils : Patricia, Florence et Paul Belmondo. Sa petite dernière, Stella Belmondo, est le fruit de son idylle avec Natty Tardivel, dite Nathalie Belmondo. Dans le documentaire Belmondo par Belmondo, réalisé par son fils Paul, il avait notamment assuré consacrer les deux mois d'été à ses enfants.

Bébél considérait que sa vie privée devait restée bien à lui et n'exposait pas ses enfants dans les médias. Ses grandes joies familiales, il les conservait pour lui. Ses grandes peines et ses drames, aussi. En 1994, sa fille Patricia décédera tragiquement, prise au piège de son appartement parisien en feu, alors qu'elle n'a que 41 ans. Une blessure secrète sur laquelle il ne s'étendra pas.

C'est en 1953, à tout juste 20 ans que le comédien voit naitre Patricia, sa première fille avec Élodie Constantin. L'ainée Belmondo se lance elle-aussi dans le cinéma, mais pas dans la lumière. Elle écrit le script des Galettes de Pont-Aven (1975), dont Jean-Pierre Marielle, ami de Jean-Paul Belmondo, est le principal acteur. Mais en 1993, à tout juste 40 ans, elle décède dans l'incendie de son appartement, situé rue de Rennes à Paris.

Florence Belmondo, deuxième fille de Jean-Paul Belmondo

Florence Belmondo vient au monde en 1960. Deuxième fille de Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin, elle a toujours été très protégée par ses parents et est partie vivre aux États-Unis. Mannequin durant plusieurs années, Florence Belmondo est mariée et a trois enfants : Annabelle, née en 1988, Christopher, né en 1993 et Nicolas, né en 1997.

Pilote automobile, acteur et journaliste. Paul, l'unique fils de Jean-Paul Belmondo et Élodie Constantin, a embrassé plusieurs carrières. Né en 1963, celui qui porte le même nom que son grand-père maternel et célèbre sculpteur Paul Belmondo, participe à deux saisons de Formule 1 au Dakar ainsi qu'aux 24 heures du Mans dans les années 1990 et 2000. Depuis, il intervient notamment sur Canal + comme consultant sportif. De son mariage avec Luana Belmondo, Paul Belmondo a eu trois fils : Alessandro, né en 1991, Victor, né en 1993 et Giacomo, né en 1998.

La fratrie Belmondo s'est agrandie des années plus tard, en 2003, lorsque Stella Belmondo nait de l'union entre Jean-Paul Belmondo et Natty Belmondo. Le comédien, victime deux ans plus tôt d'un AVC, est alors âgé de 70 ans. Ayant grandi comme une fille unique, Stella Belmondo voit ses parents se séparer en 2008 après 20 ans de vie commune.