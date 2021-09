"Victor, Anabelle, Alessandro... Qui sont les petits-enfants de Jean-Paul Belmondo ?"

PETITS ENFANTS BELMONDO. La famille était très importante pour Jean-Paul Belmondo. Il est particulièrement proche de ses six petits-enfants, dont Victor Belmondo, qui marche dans les pas de l'acteur. Leurs portraits.

[Mis à jour le 9 septembre 2021 à 17h21] Jean-Paul Belmondo avait l'habitude des éloges et des flagorneries, lui qui s'est construit une carrière au cinéma et au théâtre hors du commun. Mais c'est sans doute les mots tendres de ses petits-enfants et de tous les membres de sa famille, lors des hommages qui lui sont rendus depuis sa disparition, qui l'auraient sans doute le plus ému. Le comédien, lorsqu'il était interrogé par la presse sur ses proches, confiait être très sensible aux attentions et au temps que lui accordaient enfants et petits-enfants. Jean Paul Belmondo a eu trois filles et un fils, et six petits-enfants.

La famille Belmondo s'est exprimée d'une seule voix lors de l'hommage à Jean-Paul Belmondo aux Invalides. Nous reproduisons ici une partie du discours prononcé par Victor Belmondo, petit-fils de 27 ans de Jean-Paul Belmondo lui aussi acteur, dans la cour des Invalides à Paris le 9 septembre. "A travers ses films évidemment, mais aussi et surtout par ce qu'il était et restera, un soleil. Un soleil ne s'éteint pas, il brille et irradie partout. Tout le temps. Lorsqu'il se couche, quelque part, il se réveille ailleurs. Il est un soleil éternel. Merci Papy, de nous avoir donné tant de joie. Tu nous laisses remplis de ce bonheur immense. On pense à toi. On t'aime. Et amuse-toi bien avec tes copains qui t'ont tant manqué."

L'aîné des petits-enfants de Jean-Paul Belmondo est un garçon. Alessandro, fils de Luana Belmondo est né en 1991, il a choisi comme métier et acticité professionnelle la cuisine. Et avec succès. Malgré son jeune âge, il est devenu chef du restaurant Caillebotte, situé dans le 9ème arrondissement à Paris.

Le jeune Victor Belmondo est le fils de Paul Belmondo et de sa compagne Luana. Né en 1993, il s'est engagé dans une carrière au cinéma. On l'a aperçu dans plusieurs films ces derniers années, mais c'est Christophe Barratier qui lui a offert son premier grand rôle l'an dernier, pour son long-métrage "Envole-moi". Victor Belmondo est peut-être, parmi les petits-enfants, celui qui ressemble le plus, physiquement, à son grand-père.

Giacomo est venu au monde en 1998, il est le 2e fils de Luana et Paul Belmondo. Le jeune homme est très préservé par ses parents et par l'ensemble de sa famille de toute exposition médiatique. Giacomo diffuse toutefois parfois des photos de lui sur ses réseaux sociaux, notamment en train de jouer de la batterie.

Annabel est la seule petite-fille de Jean-Paul Belmondo, elle est la fille de Florence Belmondo. Elle a choisi de se lancer avec succès dans une carrière de mannequin, après avoir effectué des études en journalisme. Elle a notamment travaillé pour Patyka, une marque de produits de beauté bio, ou encore pour Berluti.

Jean-Paul Belmondo a également deux autres petits-enfants, qui ont jusque-là préféré ne pas apparaître dans les médias, deux jeunes garçons prénommés Christopher et Nicholas.