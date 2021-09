Timothée Chalamet : couple, âge, films,... Qui est l'acteur de Dune ?

BIOGRAPHIE DE TIMOTHEE CHALAMET. Né le 27 décembre 1995, Timothée Chalamet est déjà l'une des stars de la nouvelle génération d'Hollywood, cumulant les premiers rôles et les reconnaissances critiques et publiques.

Biographie de Timothée Chalamet - Timothée Chalamet est un acteur franco-américain connu pour ses rôles dans Call me by your name et Dune. Il est né le 27 décembre 1995 à New York : son père, Marc Chalamet, est un Français travaillant à l'Unicef, tandis que sa mère, Nicole Flender est une actrice, danseuse et agent immobilier américaine. Sa soeur, Pauline Chalamet, est également une actrice, installée à Paris. Il passe notamment ses vacances au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, dans la maison de son grand-père paternel. De fait, Timothée Chalamet est anglophone et francophone.

Timothée Chalamet fait ses premières apparitions devant l'écran alors qu'il est enfant, dans un épisode de la série New York, police judiciaire. On a également pu le voir en 2009 dans le téléfilm Un mariage de raison, avant qu'il ne se tourne en 2011 vers la scène de Broadway, dans la pièce The Talls. L'année suivante, il commence à obtenir des rôles récurrents dans les séries Royal Pains et Homeland, où il incarne le fils du vice-président Finn Walder.

En parallèle, Timothée Chalamet suit des études au lycée public LaGuardia à New-York. Le cinéma commence à lui ouvrir les portes en 2014, dans le film Men, women and Children. Mais c'est son apparition dans Interstellar qui sera l'un des premiers tremplins de sa jeune carrière : Timothée Chalamet y joue Tom, le fils du personnage joué par Matthew McConaughey. On le retrouvera les années suivantes dans Beyond Lies (2015), Love The Coopers (2015) et Miss Stevens (2016).

Ce sera à partir de l'année 2017, alors qu'il n'a que 21 ans, que Timothée Chalamet obtiendra la reconnaissance critique et publique, grâce à son interprétation sensible d'un jeune homme découvrant les premiers émois sexuels avec un étudiant américain dans Call me by your name. Il est alors nommé à l'Oscar du meilleur acteur et aux Golden Globes. Par la suite, on le retrouve dans Lady Bird (2017), Hostiles (2017), My Beautiful Boy (2017) et Un jour de pluie à New-York de Woody Allen (2019). En raison des accusations d'agression sexuelles qui pèsent sur le réalisateur, Timothée Chalamet décide de reverser son cachet pour ce films à différentes associations venant en aide aux victimes de violences sexuelles.

Par la suite, Timothée Chalamet confirme son statut de nouvelle star d'Hollywood. En incarnant le souverain Henri V dans Le Roi (2019) puis le jeune Laurie Lawrence dans Les Filles du docteur March (2020). En 2021, âgé de seulement 25 ans, il est la tête d'affiche de Dune, blockbuster événement signé Denis Villeneuve, où il tient le rôle de Paul Atréides. C'est la première fois qu'il obtient un premier rôle dans une production d'une telle ampleur, propulsant encore davantage sa notoriété auprès du grand public. Il figure également au casting cinq étoiles de The French Dispatch en 2021, aux côtés de Bill Murray ou encore Tilda Swinton, et apparaît dans un second rôle dans Don't Look Up, où il collabore avec Leonardo DiCaprio, Meryl Streep ou Jennifer Lawrence.

Vie privée de Timothée chalamet

Alors qu'il étudie au lycée public LaGuardia, Timothée Chalamet commence à fréquenter Lourdes Ciccone-Leon, la fille de Madonna, de 2013 à 2015. Il aura ensuite une relation très médiatisée avec l'actrice Lili-Rose Depp, fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp, de 2018 à 2020. On lui prête également une idylle avec l'actrice et mannequin mexicain Eiza Gonzalez à la fin de l'année 2020, mais elle sera de courte durée. Depuis, on ne lui connaît pas de nouvelle romance.

La vie privée de Timothée Chalamet ne manque pas d'intéresser ses fans. Lorsqu'il est annoncé que Timothée Chalamet partage l'affiche de Dune avec l'actrice Zendaya (Euphoria, Spider-Man, The Greatest Showman...), les internautes commencent à s'interroger sur la nature de leur relation, d'autant plus lorsqu'ils apparaissent complices sur les tapis rouges. En interview auprès du magazine Vogue UK, Zendaya a toutefois confirmé qu'il n'y avait que de l'amitié entre les deux acteurs du blockbuster de science-fiction sorti en 2021 : "C'est un acteur très talentueux, évidemment, mais c'est aussi une personne géniale et un très bon ami à avoir. C'est surtout sympa d'avoir des gens qui traversent la même chose que vous dans une telle industrie, quelqu'un à qui parler."