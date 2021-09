Denis Villeneuve : Dune, Incendies, Premier Contact... Ses plus grands films

BIOGRAPHIE DE DENIS VILLENEUVE. Denis Villeneuve est un cinéaster canadien connu pour réaliser des blockbusters aussi spectaculaires que complexes, comme Dune, Premier Contact ou Blade Runner 2049.

Biographie de Denis Villeneuve - Denis Villeneuve est un réalisateur et scénariste canadien connu pour avoir fait les films Incendies, Prisoners, Sicario, Premier Contact, Blade Runner 2049 et Dune. Côté vie privée, Denis Villeneuve est en couple avec la journaliste Tanya Lapointe. Il est également père de trois enfants, nés d'une précédente idylle.

Denis Villeneuve se lance alors dans une carrière de réalisateur. En 1998, il réalise son premier long-métrage, "Un 32 août sur Terre", qui représente le Canada à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère l'années suivante. Suivront ensuite Maelström (2000), Next Floor (2008) et surtout Polytechnique en 2009, qui porte sur la tuerie de l'école du même nom à Montréal. Ses films sont régulièrement acclamé par les professionnels et la critique et cité à plusieurs reprises aux festival, notamment la Semaine de la critique ou la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes.

En 2011, Denis Villeneuve réalise l'adaptation de la pièce de Wajdi Mouawad, Incendies. Ce drame intime est acclamé par la critique, étant d'ailleurs considéré comme l'un des 10 meilleurs films de la décennie selon le New York Times. Le succès est tel qu'Incendies est nommé aux Oscars 2011 dans la catégorie "Meilleur film en langue étrangère" (il s'incline toutefois face au film danois Revenge). Le succès d'Incendies ouvre toutefois à Denis Villeneuve les portes des studios de cinéma, et lui permet de se lancer sur de nouveaux projets, étant considéré comme l'un des réalisateurs à suivre par Hollywood.

En 2013, Denis Villeneuve signe deux thrillers portés par Jake Gyllenhaal : Prisoners et Enemy. Présentés au Festival international du film de Toronto, ils reçoivent un accueil critique conséquent. Le premier est une enquête poisseuse menée après la disparition de petites filles, tandis que le second est un thriller psychologique hermétique dans lequel Gyllenhaal rencontre son double. Deux films aussi déroutants qu'ambitieux.

Après les thrillers, Denis Villeneuve se lance dans un cycle de films de science-fiction. Premier Contact est le premier film du genre auquel le cinéaste canadien s'attelle. Sorti en 2016 et adapté d'une nouvelle de Ted Chiang, on y retrouve Amy Adams et Jeremy Renner qui cherchent à communiquer avec une forme d'intelligence extraterrestre qui menace d'envahir la Terre. Le long-métrage reçoit huit nominations aux Oscars 2017, dans des catégories reines comme Meilleur film et Meilleur réalisateur. Une nouvelle fois, il repartira bredouille.

Après Premier Contact, Denis Villeneuve s'attaque à une suite d'un chef d'oeuvre de la science-fiction, Blade Runner 2049. Pour ce film, Harrison Ford accepte de reprendre son rôle de Deckard face à Ryan Gosling. Le film sort en 2017 et s'il reçoit plusieurs critiques séduites, les résultats au box-office ne sont pas ceux attendus.

En 2021, Denis Villeneuve s'attaque à un nouveau monument de la science-fiction : le réalisateur propose une nouvelle adaptation du roman Dune, près de 40 ans après l'essai critiqué de David Lynch. Au casting, il s'entoure de Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Zendaya ou encore Javier Bardem et Jason Momoa.