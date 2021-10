Halyna Hutchins : décédée après un tir d'Alec Baldwin, qui est-elle ?

Halyna Hutchins est morte le 21 octobre 2021 des suites d'un tir accidentel sur le tournage du film Rust et commis par l'acteur Alec Baldwin. Âgée de 42 ans, elle était une directrice de la photographie en pleine ascension.

[Mis à jour le 22 octobre 2021 à 12h20] Halyna Hutchins a été victime d'un véritable drame sur le tournage du film "Rust". La directrice de la photographie, âgée de 42 ans, est morte des suites de ses blessures après avoir reçu un tir de l'acteur Alec Baldwin sur le tournage. Pour l'heure, l'enquête est ouverte mais la piste accidentelle est privilégiée, l'acteur américain ayant utilisé une arme à feu qui servait d'accessoire et aurait tenté de la décharger. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé lors de l'incident, son état de santé n'a pas été communiqué.

C'est une directrice de la photographie dont la carrière était en pleine ascension à Hollywood qui nous a quittés. Halyna Hutchins est née en Ukraine, en 1979. Elle débute une carrière de journaliste en Europe de l'Est avant de se lancer dans le cinéma. Elle déménage à Los Angeles et enchaîne les postes d'assistante. En 2015, elle est diplômée de l'American Film Institue Conversatory. Elle s'est occupée de la photographie de plusieurs films, comme "Darlin'" de Pollyana McIntosh (2019), "Archenemy" (2020), "To The New Girl" d'Adriana Gonzalez-Vega (2020), "Blindfire" de Michael Nell (2020) ou plus récemment "The Mad Hatter" de Cate Devaney (2021).

L'annonce de la mort d'Halyna Hutchins a profondément ébranlé Hollywood, puisque la directrice de la photographie de 42 ans était considérée comme une artiste à suivre dans le milieu, alors qu'elle avait à peine débuté sa carrière. L'un de ses amis, le directeur de la photographie Michael Pessah, lui a rendu hommage dans les colonnes de Variety : "C'était une personne merveilleuse, positive, créative qui était tellement enthousiaste à l'idée de percer dans le milieu et de faire des films. Sa carrière était en pleine ascension."

Halyna Hutchins a tourné son premier long-métrage, "Archenemy", aux côtés du réalisateur Adam Egypt Mortimer. Ce dernier a réagi au décès de la directrice de photographie sur twitter : "Je suis triste de perdre Halyna et furieux qu'uen chose pareille puisse arriver sur un tournage. Elle était talentueuse et brillante, dédiée entièrement à son art."

Ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'une personne meurt sur un plateau de tournage à cause d'une arme à feu factice. En 1993, Brandon Lee, fils de Bruce Lee, a été blessé par balle de la même manière et est décédée. Sa famille a réagi au décès d'Halyna Hutchins sur les réseaux sociaux : "Nos pensées vont à la famille d'Halyna Hutchins et de Joel Souza et de toutes les personnes impliquées dans l'incident sur le tournage de Rust. Personne ne devrait jamais pouvoir être blessé par une arme à feu sur le tournage d'un film. Un point c'est tout."

Halyna Hutchins est une directrice de la photographie née en 1979 et décédée le 21 octobre 2021 sur le plateau de tournage "Rust". Après avoir débuté une carrière de journaliste en Europe de l'Est, elle s'envole pour Los Angeles afin de faire carrière dans le milieu du cinéma. Elle se fait repérer par le directeur de la photographie Robert Primes en 2013, et ce dernier pousse sa candidature pour qu'elel suite une formation à l'American Film Institute Conservatory. Diplômée en 2015, elle travaille par la suite comme directrice de la photographie sur plusieurs long-métrages. Ses films les plus connus sont le film d'horreur "Darlin'" sorti en 2019, "Archenemy", film de super-héros sorti en 2020, un polar, "Blindfire" (2020) et plus récemment "The Mad Hatter", sorti en 2021. Selon les professionnels du secteur, Halyna Hutchins était une directrice de la photographie en pleine ascension. Elle décède des suites de ses blessures après avoir reçu un coup de feu d'Alec Baldwin sur le tournage du film "Rust". L'enquête est en cours, la piste accidentelle est privilégiée.

La carrière d'Halyna Hutchins était en pleine ascension lorsqu'elle est décédée brutalement le 21 octobre 2021, sur le tournage du film "Rust". La directrice de la photographie a travaillé sur de nombreux courts-métrages mais également sur des séries télévisées et des longs-métrages. Ci-dessous, retrouvez une sélection de ses plus gros projets.

Diane, Jerry and Friends (2015) : directrice de la photographie

(2015) : directrice de la photographie Snowbound (2017) : directrice de la photographie

(2017) : directrice de la photographie Darlin' (2019) : directrice de la photographie

(2019) : directrice de la photographie Archenemy (2020) : directrice de la photographie

(2020) : directrice de la photographie Blindfire (2020) : directrice de la photographie

(2020) : directrice de la photographie The Mad Hatter (2021) : directrice de la photographie

(2021) : directrice de la photographie A Luv Tale (2018-2021) : directrice de la photographie

(2018-2021) : directrice de la photographie Rust (en production) : directrice de la photographie

Halyna Hutchins est morte le 21 octobre 2021, alors qu'elle travaillait sur le tournage du western "Rust", au Nouveau Mexique. La directrice de la photographie du film aurait été blessée par balle après un tir provoqué par l'acteur Alec Baldwin. Ce dernier était en train de décharger une arme à feu utilisée durant le tournage lorsque les tirs sont partis. Evacués par hélicoptère à l'hôpital le plus proche, Halyna Hutchins a succombé à ses blessures. Pour l'heure, la piste accidentelle est privilégiée par les autorités, et une enquête a été ouverte. Aucune poursuite n'a été retenue contre Alec Baldwin ou d'autres membres de l'équipe présente sur le tournage.