Joel Souza : qui est le réalisateur blessé par un tir d'Alec Baldwin ?

Le réalisateur Joel Souza a été blessé sur le tournage de son dernier film, Rust, par un tir a priori accidentel provoqué par l'acteur américain Alec Baldwin. Portrait du cinéaste.

[Mis à jour le 22 octobre 2021 à 9h50] Le tournage du film "Rust" de Joel Souza est devenu le théâtre d'une tragédie. L'acteur Alec Baldwin a tiré sur la directrice de photographie Halyna Hutchins et le réalisateur du long-métrage avec un pistolet utilisé comme accessoire pour le film. Pour l'heure, la piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs. La première victime a succombé à ses blessures après avoir été transporté à l'hôpital voisin, tandis que le cinéaste est grièvement blessé.

Joel Souza est un réalisateur et scénariste américain né le 14 juin 1973 à Fremont, en Californie. Son premier film, "le trésor de Hanna" est sorti en 2010. Il compte trois autre films à son actif : "Opération fantômes", sorti en 2015, "Break Night", dans les salles en 2017 et "Night Shift : Patrouille de nuit", sorti en 2019. "Rust", son dernier film, est un western pour lequel il est crédité comme réalistateur et scénariste. Côté vie privée, il est marié et a deux enfants.

Joel Souza est l'une des deux victimes d'un tir, a priori accidentel, provoqué par l'acteur américain Alec Baldwin sur le tournage du film "Rust". Pour l'heure, les circonstances du drame restent floues, mais la piste accidentelle est privilégiée par les enquêteurs, le comédien aurait été en train de décharger un pistolet qui servait d'accessoire lorsque les faits se sont produits. La directrice de la photographie Halyna Hutchins est décédée des suites de ses blessures, et Joel Souza aurait lui-même été grièvement blessé. Selon les informations de Variety, le réalisateur de 48 ans a été transporté au centre médical régional Christus Saint Vincent, à Santa Fe, pour recevoir des soins d'urgence. Selon Frances Fisher, l'une des actrices au casting de "Rust", Joel Souza lui aurait appris qu'il était sorti de l'hôpital. On n'en sait pas plus sur son état de santé.

Director Joel Souza told me hes out of hospital. — Frances Fisher (@Frances_Fisher) October 22, 2021