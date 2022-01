Mort de Jean-Jacques Beineix : quels films avait-il réalisés ?

L'AFP nous apprend la mort du réalisateur Jean-Jacques Beineix. Le cinéaste mais aussi écrivain français nous quitte à l'âge de 75 ans.

[Mis à jour le 14 janvier 2022 à 17h58] Le réalisateur Jean-Jacques Beineix est mort, a-t-on appris chez l'Agence France Presse après confirmation par la famille du cinéaste. D'après les informations publiées par FranceInfo, Jean-Jacques Beineix est mort des suites d'une longue maladie. Le Parisien, quant à lui, révèle que le cinéaste a succombé à une leucémie. Réalisateur français né en 1946, Beineix est décédé dans la soirée du 13 janvier 2022 à l'âge de 75 ans. Tout au long de sa carrière, Jean-Jacques Beineix avait cumulé de nombreuses casquettes au sein du cinéma français. Tour à tour réalisateur, scénaristes, producteur, Beineix était aussi écrivain. On le connaît surtout pour ses films Diva, 37°2 le matin ou encore Roselyne et les Lions sortis dans les années 1980. Privilégiant la production de films et l'écriture à partir des années 2000, il avait arrêté de tourner lui-même avec la sortie de Mortel transfert en 2001.

Bien que 37°2 le matin est probablement le film qui le fait entrer dans la postérité, ce n'est pas celui qui lui vaut les louanges de ses pairs mais bien Diva. Sorti en 1981, Diva est le premier long-métrage de Jean-Jacques Beineix. On y suit un facteur qui veut enregistrer le concert d'une diva sans son accord. Suite à un concours de circonstances désastreux, il devient ensuite la cible d'une chasse à l'homme impitoyable. Diva est par la suite récompensé aux César 1982 de quatre statuettes, celle de la première œuvre, de la meilleure musique (le film utilise régulièrement l'air de La Wally d'Alfredo Catalini), de la meilleure photographie et du meilleur son.

La Lune dans le caniveau, son deuxième film

En 1983, Jean-Jacques Beineix signe son deuxième long-métrage, La Lune dans le caniveau. Suite au suicide de sa sœur après qu'elle a été violée, son frère Gérard jure de la venger. Avec Gérard Depardieu dans le rôle titre, ce deuxième film est sélectionné en compétition au Festival de Cannes et bénéficie des faveurs de la critique mais le public ne sera cette fois pas au rendez-vous. Il faut attendre son troisième film, 37°2 le matin pour qu'il renoue avec le succès commercial.

En 1986, Jean-Jacques Beineix met en scène Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade dans 37°2 le matin, sans doute le film le plus connu de sa carrière. Le long-métrage marque les téléspectateurs par sa bande originale au piano mais aussi pour les scènes sulfureuses entre les deux acteurs principaux qu'il propulse au rang de stars du cinéma français. 37°2 le matin obtient ensuite une véritable renommée à l'internationale, figurant parmi les nommés aux Oscars mais aussi aux Golden Globes. En France, il est récompensé du César de la meilleure affiche malgré plusieurs nominations. Le public est aussi au rendez-vous : plus de 3,6 millions d'entrées sont enregistrées malgré son interdiction aux moins de 16 ans !

A partir des années 1990, Jean-Jacques Beineix se consacre à une production documentaire. Il enchaîne les projets du genre tout au long de la décennie et en signera près d'une dizaine dans sa carrière. Il s'intéresse à des sujets assez divers, de Otaku : fils de l'empire du virtuel (1993) dédié aux collectionneurs passionnés au Japon à Place Clichy sans complexe (1994) qu'il filme durant le chantier de réfection du cinéma Pathé Wépler sur la place de Clichy à Paris. Il réalise un documentaire nommé Les Enfants de Roumanie (1992) au sujet de l'ouverture de la Roumanie après la révolution. En 1997, il dévoile son documentaire intitulé Assigné à résidence, où il suit Jean-Dominique Bauby alors qu'il achève la rédaction de son livre Le Scaphandre et le Papillon après être sorti d'un long coma suite auquel il ne peut plus s'exprimer qu'en clignant de la paupière gauche.

Après une carrière au cinéma, Jean-Jacques Beineix se consacre à l'écriture. Il sort en 2006 son autobiographie intitulée "Les chantiers de la gloire : mémoires" aux éditions Fayard. Ce tome de plus de 800 pages lui permet de revenir sur le tournage de ses trois premiers films : Diva, La Lune dans le caniveau et 37°2 le matin. Près de quinze ans plus tard, en 2020, il publie un roman intitulé "Toboggan" chez Michel Lafon.

Biographie de Jean-Jacques Beineix - Né le 8 octobre 1946 à Paris et décédé le 13 janvier 2022, Jean-Jacques Beineix est un réalisateur et écrivain français. Après avoir obtenu son baccalauréat, il abandonne ses études de médecine pour tenter le concours de l'école de cinéma IDHEC, sans succès. Sa carrière dans le septième art français débute en 1969 : il travaille alors comme assistant-réalisateur de Jean Becker sur Les Saintes Chéries (1970 et 1971).

Jean-Jacques Beineix signe son premier long-métrage en 1980, Diva. Son esthétique particulière du look lui valent d'être remarqué par la critique. Cela lui permet de réaliser La Lune dans le caniveau deux ans plus tard. Après avoir créé sa propre société de production, Cargo Films, il sort 37°2 le matin en 1986. Cette romance sulfureuse avec Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle est un véritable succès. Par la suite, il réalise Roselyne et les Lions (1989), IP5 (1992) et Mortel Transfert (2001), son dernier film.