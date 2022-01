"Gaëlle Pietri : un couple discret avec Gaspard Ulliel et un enfant nommé Orso"

GAELLE PIETRI. La compagne de Gaspard Ulliel, le mannequin Gaëlle Pietri, avait officialisé sa relation avec l'acteur en 2013. Le couple a eu un fils, Orso, âgé aujourd'hui de 6 ans...

[Mis à jour le 20 janvier 2022 à 9h27] Depuis le drame, les hommages pleuvent dans le monde du cinéma. On salue un artiste "sensible", "subtil", "intense". Un artiste "discret" aussi. Une discrétion qui faisait de Gaspard Ulliel, décédé après un accident de ski ce mercredi 19 janvier, cet acteur si mystérieux devant la caméra, mais aussi un homme protégeant sa vie privée une fois celles-ci éteintes. Celui qui a brillé dans Les Egarés (Téchiné, 2003) ou Un long dimanche de fiançailles (Jeunet, 2004) était en couple avec le mannequin Gaëlle Pietri depuis 2013 et avait un fils, Orso, né en 2016.

On ne sait pas encore si sa compagne Gaëlle Pietri et leur fils Orso accompagnaient Gaspard Ulliel le jour de l'accident qui lui a coûté la vie, mais Paris Match écrit que "Gaspard Ulliel se trouvait à la montagne en famille" et que "comme ses parents, le garçonnet [Orso - NDLR] a hérité d'une passion pour les sports de glisse". Gaëlle Pietri, la compagne de l'acteur, avait pour sa part posté il y a sept jours sur son compte Instagram une vidéo du jeune garçon, âgé de 6 ans, en train de descendre une pente enneigée le jour de son anniversaire.

La vidéo d'Orso postée par Gaëlle Pietri

Qui est Gaëlle Pietri, la compagne de Gaspard Ulliel ?

Gaëlle Pietri est un mannequin originaire de Corse, née à quelques kilomètres de Porto-Vecchio. Recrutée très jeune par l'agence Elite dans les années 2000, elle est depuis principalement apparue dans des spots publicitaires (Garnier, Bourjois, Nivea, ou encore Carte Noire). La top-modèle travaille aujourd'hui au sein de l'agence Metropolitan, l'une des plus importantes agences de mannequins au monde, fondée en 1986 par Michel Levaton.

A Corse Matin en 2011, Gaëlle Pietri indiquait avoir aussi des projets "plutôt orientés vers la musique". La "réalisation d'un album solo" était alors évoquée. Sa relation avec Gaspard Ulliel a quant à elle été officialisée à la fin de l'année 2013.

Un fils nommé Orso en 2016

Gaëlle Pietri et Gaspard Ulliel ont donné naissance à un fils, Orso, un peu plus de deux ans plus tard, en 2016. Un événement qui avait poussé l'acteur à réduire le rythme de ses tournages. "C'est un chamboulement énorme [...]. Ce qui avait une importance extrême, hier, semble aujourd'hui dérisoire. La paternité vous ramène à quelque chose de très concret, vient combler un vide dont vous n'aviez pas forcément connaissance, vous donne une raison de vivre", avait indiqué l'acteur à Madame Figaro quelques mois après l'heureux événement.

Gaëlle Pietri réserve ses apparitions publiques à un cadre strictement professionnel et apparait rarement en famille ou même aux côtés de Gaspard Ulliel, si ce n'est en 2013, à l'occasion du festival de Marrakech ou en 2015, lors de la 40e cérémonie des Césars. Elle poste néanmoins régulièrement des images de son quotidien avec son fils (en cachant son visage) sur les réseaux sociaux. Elle ne s'est pour l'instant pas exprimée sur l'accident.

Gaspard Ulliel victime d'un accident de ski

Victime d'un accident de ski mardi 18 janvier sur les pistes du domaine skiable de la Rosière, située dans le massif de la Haute Tarentaise, Gaspard Ulliel est "entré en collision avec un autre skieur (...) alors qu'il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis" a indiqué à l'AFP la procureure d'Albertville, Anne Gaches, mercredi 19 janvier. "Il ressort des premiers témoignages et des constatations réalisées sur place que les deux skieurs ont tous les deux chuté au sol. A l'arrivée des secours, Monsieur Ulliel était immobile, inconscient dans la neige", et "l'autre skieur était indemne", a-t-elle précisé. Gaspard Ulliel a ensuite été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble, où il est décédé.