Evan Rachel Wood : "violée face caméra" par Marilyn Manson, ses nouvelles accusations

EVAN RACHEL WOOD. L'actrice Evan Rachel Wood, qui a été en couple avec Marilyn Manson, a proféré de nouvelles accusations de viols contre le chanteur. Elle afirme qu'il a abusé d'elle sur le tournage d'un de ses clips.

[Mis à jour le 25 janvier 2022 à 11h54] Evan Rachel Wood a proféré de nouvelles accusations de viol contre son ex-compagnon, Marilyn Manson. Alors qu'elle avait déjà affirmé que le chanteur avait abusé d'elle alors qu'ils étaient en couple, elle a assuré au cours du documentaire biographique Phoenix Rising que son ex l'avait violée lors du tournage d'un clip en 2007. Evan Rachel Wood et Marilyn Manson ont commencé une relation amoureuse alors que la star de Westworld avait 18 ans, et que le chanteur en avait 37, en 2006. Leur relation s'achève quatre ans plus tard.

Evan Rachel Wood assure avoir été violée par le chanteur sur le tournage du clip "Heart-Shaped Glasses (When the Heart Guides the Hand). Si l'on en croit la comédienne, la scène de sexe visible dans ce clip n'est pas simulée et elle n'en avait pas été prévenue. "Nous avions parlé d'une scène de sexe simulée, mais lorsque les caméras ont commencé à tourner, il m'a pénétrée pour de vrai, assure-t-elle dans le documentaire, dans des propos rapportés par le magazine spécialisé Rolling Stone. Je n'avais jamais donné mon accord pour ça..." Evan Rachel Wood assure également que le tournage de ce clip a été "une expérience vraiment traumatisante [...] Je ressentais du dégoût pour moi-même, j'avais le sentiment d'avoir fait quelque chose de honteux [...] En gros, j'ai été violée face caméra."

Ce n'est pas la première fois qu'Evan Rachel Wood prend la parole pour dénoncer des agissements de Marilyn Manson. En 2018, l'actrice de Westworld témoigne auprès de la Commission des affaires judiciaires de la Chambre des Représentants avoir été victime durant plusieurs années d'abus sexuels, psychologiques et physiques par un ex-petit ami. Elle explique à cette occasion souffrir d'un grave stress post-traumatique qui a eu un impact direct sur sa carrière. En février 2021, elle dévoile publiquement le nom de son agresseur présumé : il s'agit de Marilyn Manson, alias Brian Warner.

Evan Rachel Wood n'est pas la seule femme qui accuse Marilyn Manson d'abus. Au moins cinq femmes avaient accusé Brian Hugh Warner de viols ou de harcèlement en février 2021. Marilyn Manson a nié les accusations à son encontre, assurant sur son compte Instagram que ses "relations intimes ont toujours été entièrement consenties, en accord avec mes partenaires. Peu importe la manière et les raisons que certaines d'entre elles choisissent aujourd'hui de représenter le passé, il s'agit de la vérité."

Evan Rachel Wood est née en 1987 aux États-Unis, dans une famille d'artiste. Son père, Ira David Wood II, est comédien, chanteur, directeur de théâtre et metteur en scène. Sa mère et l'un de ses oncles sont eux aussi acteurs, et sa tante était costumière. Evan Rachel Wood a été élevée et éduquée par ses parents, elle a suivi presque toutes ses études à distance.

Durant son enfance, elle monte régulièrement sur les planches dans les pièces que son père met en scène. Dès sept ans, elle fait de petites apparitions dans des séries télévisées. Lorsqu'elle a neuf ans, ses parents divorcent et Evan Rachel Wood suit sa mère à Los Angeles. L'année suivante, elle joue dans "Digging to China", avec Kevin Bacon, puis "Les Ensorceleuses", avec Sandra Bullock. En 2001, on lui confie son premier grand rôle, dans "La Gardienne des secrets".

Evan Rachel Wood dans "Thirteen" (droite) © RONALDGRANT/MARY EVANS/SIPA

Mais c'est le film indépendant "Thirteen", l'année suivante, qui lance réellement sa carrière. Elle y joue une adolescente ordinaire, qui sous de mauvaises influences s'adonne à la drogue, au sexe et au vol. Ce rôle lui permet d'obtenir la consécration de la critique et de ses pairs, et lui ouvre en grand les portes du septième art.

Evan Rachel Wood tourne alors dans plusieurs films indépendants, où elle incarne souvent des personnages ambigus et un peu noirs, comme dans "Pretty Persuasion", histoire d'une adolescente perverse et manipulatrice. En 2006, on la voit dans "Courir avec des ciseaux", où elle donne la réplique à Gwyneth Paltrow et à Annette Bening. Woody Allen la fait jouer dans "Whatever Works" en 2007. Le film raconte l'amitié entre un sexagénaire new-yorkais et une adolescente fugueuse. En 2011, elle apparaît dans "Les Marches du pouvoir", un thriller réalisé par Georges Clooney, avec Ryan Gosling.

C'est à la télévision qu'Evan Rachel Wood signe son grand retour. Après être apparu dans quelques épisodes de la série "Doll & Em", l'actrice incarne Dolorès, l'un des rôles principaux de "Westworld". Cette série ambitieuse, à mi-chemin entre le western et la science-fiction, lui permet de renouer avec le public et la critique.

Evan Rachel Wood a été officiellement en couple avec Marilyn Manson de 2007 à 2010, même si leur relation aurait débuté un an auparavant. L'actrice avait 18 ans, le chanteur 37. Fiancés en 2010, ils rompent quelques mois plus tard. Par la suite, Evan Rachel Wood a fréquenté l'actrice Katherine Moenning, avant de se remettre en couple avec son ex, l'acteur de "Billy Elliot" Jamie Bell, en 2011. Le couple se dit "oui" l'année suivante, le 30 octobre 2012. Ils donnent naissance à un fils en juillet 2013. Ils se séparent l'année suivante. A ce jour, Evan Rachel Wood n'a pas officialisé de nouvelle relation.

En 2011, Evan Rachel Wood a effectué son coming-out, annonçant dans le magazine Esquire être bisexuelle : "J'ai grandi en étant amoureuse de David Bowie. […] J'ai toujours été attirée par les androgynes. Les hommes, les femmes… J'aime l'androgynie dans son ensemble." Sur son compte Twitter, l'année suivante, elle dénonce les discriminations dont sont victimes les personnes bisexuelles : " pense que dans certains cas, les gens ont honte d'être bisexuels. Et cela doit s'arrêter. Je me suis assez battue avec moi-même pendant la majeure partie de ma vie parce que je n'étais pas assez homo ou hétéro."