Mort de Monica Vitti : malade, l'actrice italienne s'était retirée de la vie publique

MONICA VITTI. Une grande actrice s'en va. Elle était un des visages de l'âge d'or du cinéma italien, Monica Vitti est morte à l'âge de 90 ans. La comédienne luttait contre la maladie depuis plusieurs années.

[Mis à jour le 2 février 2022 à 16h14] Ce mercredi 2 février, l'auteur Walter Veltroni a annoncé sur Twitter la mort de l'actrice Monica Vitti. "Roberto Russo, son compagnon de toutes ces années, me demande de communiquer que Monica Vitti n'est plus, je le fais avec douleur, affection, regret" a-t-il précisé sur le réseau social. Visage de l'âge d'or du cinéma italien des années 1960, Monica Vitti avait tourné dans la tétralogie dite de l'incommunicabilité de Michelangelo Antonioni, dont elle a été la femme pendant dix années de 1957 à 1967. Ensemble, ils tournent les quatre films dramatiques de cette tétralogie : L'Avventura (1960), La Nuit (1961), L'Eclipse (1962) et Le Désert Rouge (1964).

Malgré ces films dramatiques, Monica Vitti est aussi connue pour ses rôles comiques au cinéma italien. C'est d'ailleurs dans le registre comique qu'elle fait ses premières armes au théâtre dans les années 1950 avant d'être repérée par le réalisateur Antonioni qui verra en elle le potentiel dramatique qu'on lui connait dans la tétralogie de l'incommunicabilité. Après celle-ci, Monica Vitti se permettra de revenir à ses premières amours, tournant dans des comédies populaires comme La Fille au pistolet, film de Mario Monicelli en 1968. Elle y incarne une femme déterminée à se venger d'un homme l'ayant déshonorée. Pour cella, elle le suivra jusqu'au fin fond de l'Ecosse.

Monica Vitti est morte le 2 février 2022, à l'âge de 90 ans. L'actrice, qui s'était fait discrète ces dernières années, luttait contre la maladie d'Alzheimer. En Italie, une pluie d'hommages ont été publiés dans la presse mais aussi déclarés par de nombreuses personnalités. Le ministre italien de la Culture, Dario Franceschini, s'est ainsi exprimé en ces mots : "Adieu à Monica Vitti, adieu à la reine du cinéma italien. Aujourd'hui est un jour vraiment triste, une grande artiste et une grande Italienne disparaît."

En savoir plus

Biographie de Monica Vitti - Monica Vitti est née Maria Luisa Ceciarelli le 3 novembre 1931 à Rome. Actrice, scénariste mais aussi réalisatrice, Monica Vitti est connue pour ses rôles sous la direction de Michelangelo Antonioni dans L'avventura, La Nuit, L'Eclipse et Le Désert rouge. Elle était un des visages les plus mémorables de l'âge d'or du cinéma italien dans les années 1960. Monica Vitti est décédée le 2 février 2022 à Rome. Elle avait 90 ans.

Née le 3 novembre 1931, Monica Vitti s'intéresse très jeune à la comédie. A l'âge de quinze ans, elle joue dans la pièce La Nemica de Niccodemi. Monica Vitti sort diplômée de l'Académie nationale d'art dramatique de Rome en 1953. Elle se destine tout d'abord à une carrière sur les planches et intègre la compagnie d'Orazio Costa. Elle passe rapidement devant les caméras sous la direction d'Eduardo Anton pour son long-métrage "Ridere, ridere, ridere" en 1955 pour lequel elle est saluée du prix de la meilleure actrice débutante de l'année.

En 1957, Monica Vitti fait la rencontre du cinéaste Michelangelo Antonioni qui travaille alors sur son film Le Cri (Il grido). C'est un coup de foudre aussi bien sentimental que professionnel. Inspiré, Antonioni fera de Monica Vitti son égérie dans ce que l'on appellera "la tétralogie de l'incommunicabilité" composée de L'avventura (1960), L'Eclipse (1961) où elle tombait amoureuse d'Alain Delon, La Nuit (1962) et Le Désert Rouge (1964). C'est la reconnaissance internationale pour Monica Vitti mais aussi pour le réalisateur qui glane de nombreux prix dont le prix du jury du Festival de Cannes en 1960 avec L'avventura. Le couple se sépare en 1967 mais restera en bons termes. Monica Vitti tournera une dernière fois pour son ex-compagnon en 1980 dans Le Mystère d'Oberwald.

Monica Vitti enchaîne les films aux côtés d'Antonioni mais ne s'arrête pas pour autant de tourner avec d'autres. Elle cumulera ainsi des crédits avec Joseph Losey dans Modesty Blaise mais aussi avec Ettore Scola dans Drame de la jalousie où elle donne la réplique à Marcello Mastroianni. Ce n'est qu'après qu'elle retournera à ses premières amours : la comédie. Dans les années 60-70, elle apparaîtra dans plusieurs comédies populaires dont La Fille au pistolet (1968). Plus tard, Monica Vitti s'essaiera à la réalisation avec Scandale Secret en 1989 où elle joue également le rôle principal.

En 1995, alors qu'elle se fait de plus en plus rare, Monica Vitti épouse Robert Russo, un réalisateur et chef-opérateur italien avec qui elle partage sa vie depuis déjà 20 ans. Russo, de 16 ans son cadet, est un réalisateur surtout connu pour avoir réalisé le film Flirt en 1983. Ce premier long-métrage lui avait valu d'être récompensé du David di Donatello (l'équivalent d'un César) du meilleur réalisateur débutant en 1984. Plus tard, il travaillera comme producteur sur Scandale secret, le premier film de sa compagne Victoria Vitti.

C'est en 2011 que Roberto Russo annonce que sa compagne Monica Vitti souffre de la maladie d'Alzheimer depuis presque une quinzaine d'années. L'actrice aurait connu les premiers signes de la maladie dès 1996, soit un an après son mariage avec Russo. D'où son retrait progressif de la vie publique. Sur la fin de sa vie, Monica Vitti bénéficiait de l'aide d'une aide-soignante à son domicile à Rome.

Tout au long de sa carrière, Monica Vitti a été de nombreuses fois récompensée pour ses performances face caméra. Trois rubans d'argent, cinq David di Donatello (les César italiens), mais aussi un Ours d'argent à Berlin et enfin un Lion d'Or à la Mostra de Venise récompensant l'ensemble de sa carrière. En 1961, elle avait d'ailleurs été nommée dans la catégorie Meilleure actrice étrangère aux BAFTA au Royaume-Uni pour son rôle dans L'Avventura de Michelangelo Antonioni. Monica Vitti avait d'ailleurs participé deux fois au Festival de Cannes en tant que jurée, en 1968 et en 1974.