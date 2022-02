Mort d'Ivan Reitman : les plus grands films du réalisateur de "SOS Fantômes"

IVAN REITMAN. La famille "SOS Fantômes" a perdu un nouveau membre. Le réalisateur Ivan Reitman est mort à l'âge de 75 ans.

[Mis à jour le 14 février 2022 à 13h02] Les Ghostbusters et leurs fans sont en deuil. Ivan Reitman, réalisateur des deux premiers films SOS Fantômes, est mort à l'âge de 75 ans. Sa famille a annoncé son décès dans un communiqué transmis à l'agence américaine Associated Press : "Notre famille pleure la disparition inattendue d'un mari, père et grand-père, qui nous a appris à toujours chercher la magie dans la vie". Les causes de son décès n'ont pas été précisées.

Ivan Reitman était particulièrement connu pour avoir réalisé l'un des plus gros succès des années 1980 : le premier volet de SOS Fantômes, sorti en 1984. Ce film est un ovni à Hollywood, réussissant le subtil mélange entre humour et science-fiction pour un long-métrage détonnant. Et le public est au rendez-vous, puisque le premier épisode relatant les aventures des chasseurs de fantômes cumule 229 millions de dollars au box-office américain. Le cinéaste réalise en 1989 le second volet, SOS Fantômes 2, avant de passer la main. Son fils, Jason Reitman, a réalisé le dernier épisode sorti en salles fin 2021 : SOS Fantômes : l'Héritage. Ivan Reitman n'est pas le premier de la bande de Ghostbusters à nous avoir quitté, puisqu'Harold Ramis (Egon Spengler) s'est éteint le 24 février 2014.

Mais la carrière d'Ivan Reitman ne se résume pas uniquement aux Ghostbusters. Il est derrière plusieurs comédies américaines, notamment Jumeaux (1988) et Junior (1994), deux long-métrages réunissant Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito au casting. On lui doit également le film comique Un flic à la maternelle et enfin la romance 6 jours, 7 nuits, avec Harrison Ford et Anne Heche.

Ivan Reitman est un réalisateur canadien né le 27 octobre 1946 à Komarno (Tchécoslovaquie) et mort le 12 février 2022 à Montecito (Etats-Unis). Son vrai nom est Ivanco Reitman. Il est surtout connu pour avoir réalisé la comédie de science-fiction SOS Fantômes (1984) et sa suite SOS Fantômes 2 (1989). On lui doit également plusieurs comédies au succès populaire dans les années 1990, dont trois avec Arnold Schwarzenegger : Jumeaux, Un flic à la maternelle, Junior.

Côté vie privée, Ivan Reitman s'est marié avec l'actrice Geneviève Robert en 1976. Ils ont eu trois enfants ensemble, notamment le réalisateur Jason Reitman (Juno, In the Air, SOS Fantômes : l'Héritage). Il est également le père de l'actrice Caroline Reitman et de l'actrice Catherine Reitman (Black-ish, Workin' Moms).