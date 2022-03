Dominique Paturel : le doubleur de J.R. dans Dallas est mort à 90 ans

MORT DE DOMINIQUE PATUREL. Le doubleur français Dominique Paturel est décédé à 90 ans ce mardi 1er mars. Il avait prêté sa voix à J.R. dans Dallas.

[Mis à jour le 2 mars 2020 à 10h02] Dominique Paturel est mort à 90 ans le 28 février 2022, a annoncé sa famille ce mardi 1er mars 2022. Cet acteur de théâtre et de télévision était une pointure du doublage français. Il était notamment connu pour avoir donné sa voix à J.R. Ewing, de la série Dallas, dans la version française. "Mon oncle est décédé lundi soir à l'hôpital de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, a indiqué à l'AFP son neveu Loïc Paturel. Il souffrait de diabète depuis quelques temps et avait dû être amputé. Son état général s'est dégradé dernièrement." Les obsèques auront lieu vendredi à 17h30 à Pordic.

Avant d'être un acteur de doublage reconnu, Dominique Paturel s'est illustré comme comédien devant les caméras. Il débute sa carrière dans les années 1960-1970. On a ainsi pu le reconnaître dans quelques séries, notamment D'Artagnan ou Le chevalier de Maison-rouge. Il a également mené en parallèle une carrière au cinéma, sous la direction de Philippe de Broca (Vipère au poing), Olivier Dahan (La Môme), ou encore Maurice Labro (Coplan prend des risques).

Dominique Paturel était un acteur reconnu qui avait joué dans près de 80 pièces de théâtre et plus de 30 films. Mais c'est sa carrière de doubleur qui aura marqué le public. S'il a doublé J.R. dans Dallas, il était également la voix française de Michael Caine, Terence Hill, Robert Duvall ou encore Frank Sinatra. Il a également doublé le rôle-titre du dessin animé Robin des bois. On a ainsi pu l'entendre dans plusieurs séries américaines, comme Colombo, Agences tout risque, Desperate Housewives et dans les films Barry Lindon, Les hommes du président, Elephant Man ou encore Millenium.

Dominique Paturel est mort à l'âge de 90 ans le 28 février 2022, a-t-on appris le 1er mars. Son neveu, Loïc Paturel, a annoncé à l'AFP qu'il souffrait de problèmes de santé depuis quelques temps : "Il souffrait de diabète depuis quelques temps et avait dû être amputé. Son état général s'est dégradé dernièrement".