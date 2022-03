Jada Pinkett Smith : de quelle maladie souffre la femme de Will Smith ?

Aux Oscars 2022, Will Smith a frappé Chris Rock après qu'il a fait une blague sur la calvitie de Jada Pinkett Smith, sa femme. De quelle maladie souffre-t-elle ?

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 9h39] Jada Pinkett Smith s'est retrouvée malgré elle au cœur de la séquence la plus marquante des Oscars 2022. La femme de Will Smith a été le sujet d'une blague de Chris Rock au sujet de sa calvitie. En réponse, son mari a frappé l'humoriste en plein visage, provoquant le malaise dans la salle. Depuis 2018, Jada Pinkett Smith a révélé souffrir d'alopécie. Cette maladie provoque l'accélération de la perte des poils et des cheveux, et a poussé la comédienne à se raser complétement le crâne. Il ne s'agit pas d'une maladie mortelle, mais c'est en effet une maladie auto-immune du système nerveux, source fréquente de calvitie chez les femmes.

La blague déplacée de Chris Rock aux Oscars

Alors que le gratin hollywoodien était réuni au Dolby Theater de Los Angeles le 27 mars 2022, plusieurs présentateurs ont remis les prix de l'Académie. Appelé à remettre la statuette du meilleur film documentaire, l'humoriste Chris Rock s'est permis d'enchaîner plusieurs blagues. Il a notamment ciblé l'actrice Jada Pinkett Smith, affirmant avoir hâte de la voir dans la suite de A armes égales, film où Demi Moore a le crâne rasé. A cet instant de la cérémonie, on voit clairement Jada Pinkett Smith lever les yeux au ciel, sans doute lassée par cette référence à sa calvitie. Quelques secondes plus tard, Will Smith se lève de son siège et va gifler Chris Rock.

Jada Pinkett Smith est une actrice, productrice et chanteuse américaine née le 18 septembre 1971. Elle a joué le capitaine Niobé dans la saga Matrix depuis 2003, et depuis 2018 dans la série Red Table Talk. On l'a également vue dans Scream 2i Girls trip, Le prix à payer ou Gotham. En France, elle est surtout connue comme étant la femme de Will Smith. Le couple, marié depuis 1997, a eu deux enfants : Jaden Smith et Willow Smith. Jada Pinkett Smith évoque régulièrement sa relation avec l'acteur dans les médias.