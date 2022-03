"Jada Pinkett Smith : la femme de Will Smith souffre d'alopécie, quelle est cette maladie ?"

Will Smith s'est emporté contre Chris Rock lors des Oscars 2022, après que l'humoriste ait fait une blague de mauvais goût sur le crâne rasé de sa femme. Jada Pinkett Smith souffre en effet d'alopécie.

[Mis à jour le 29 mars 2022 à 9h54] Jada Pinkett Smith s'est retrouvée malgré elle au coeur de la séquence la plus commentée des Oscars 2022, ce dimanche 27 mars 2022. Chris Rock était sur scène pour remettre un prix et a introduit la séquence en faisant une blague sur la femme de Will Smith. Il s'est moqué de son crâne rasé, le comparant à celui de Demi Moore dans le film A armes égales. Cependant, Jada Pinkett Smith souffre d'alopécie, une maladie qui accélère la perte des cheveux.

Furieux, son mari est monté sur scène pour gifler Chris Rock. Quelques secondes plus tard, Will Smith s'est écrié "Garde le nom de ma femme en dehors de ta put*** de bouche !" La séquence, qualifiée par beaucoup comme un "incident", a été énormément commentée, alors que l'Académie des Oscars a condamné le geste et déclaré ouvrir une "enquête". Will Smith s'est par la suite excusé sur la scène des Oscars et sur Instagram.

Si la blague de Chris Rock a tant choqué Will Smith, c'est sans doute parce qu'elle s'attaquait à la maladie de son épouse. En effet, en 2018, Jada Pinkett Smith a révélé souffrir d'alopécie. Cette maladie provoque l'accélération de la perte des poils et des cheveux, et a poussé la comédienne à se raser complétement le crâne. Il ne s'agit pas d'une maladie mortelle, mais c'est en effet une maladie auto-immune du système nerveux, source fréquente de calvitie chez les femmes. Depuis, la comédienne apparaît régulièrement sur les tapis rouges en arborant fièrement son crâne rasé. C'est pourtant à ce sujet que Chris Rock a décidé de plaisanter lors de la cérémonie des Oscars, ce qui n'a pas du tout plu à Will Smith.

Jada Pinkett Smith a décidé de partager son parcours face à l'alopécie sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle expliquait récemment avoir découvert une ligne de cheveux perdus au-dessus du crâne et expliquait comment elle allait tenter de la cacher. "Maman va mettre du strass par dessus, ça va me faire une petite couronne". Le fait de s'exprimer aussi librement sur cette maladie permet aussi d'ouvrir un dialogue à ce sujet. En effet, Jada Pinkett Smith est loin d'être la seule femme à lutter contre l'alopécie. Une étude datée de 2016 donnant la parole à près de 5600 femmes noires a permis d'établir que 47,6% d'entre elles connaissaient une phénomène de calhute de cheveux.

Alors que le gratin hollywoodien était réuni au Dolby Theater de Los Angeles le 27 mars 2022, plusieurs présentateurs ont remis les prix de l'Académie. Appelé à remettre la statuette du meilleur film documentaire, l'humoriste Chris Rock s'est permis d'enchaîner plusieurs blagues. Il a notamment ciblé l'actrice Jada Pinkett Smith, affirmant avoir hâte de la voir dans la suite de A armes égales, film où Demi Moore a le crâne rasé. A cet instant de la cérémonie, on voit clairement Jada Pinkett Smith lever les yeux au ciel, sans doute lassée par cette référence à sa calvitie. Quelques secondes plus tard, Will Smith se lève de son siège et va gifler Chris Rock.

Jada Pinkett Smith est une actrice, productrice et chanteuse américaine née le 18 septembre 1971 à Baltimore. Dans sa jeunesse, elle intègre la Baltimore School of Arts puis rejoint une école de théâtre de Caroline du Nord où elle étudie un an avant de se lancer dans une carrière d'actrice. C'est tout d'abord à la télévision que Jada Pinkett Smith fait ses premières armes en tant qu'actrice. On la voit brièvement dans la série 21 Jump Street et Docteur Doogie avant qu'elle décroche son premier rôle régulier dans Campus Show où elle jouera de 1991 à 1993. Le cinéma lui ouvre ensuite ses portes, elle joue dans Menace II Society et The Inkwell en 1993 et 1994.

Dans les années 2000, Jada Pinkett Smith participera à ce qui est à n'en pas douter son fait d'armes le plus connu à Hollywood : la trilogie Matrix. Elle campe en effet le rôle du capitaine Niobé au côté du Neo de Keanu Reeves dans la saga de Science-Fiction des sœurs Wachowski. Elle reprendra d'ailleurs ce rôle en 2021 dans Matrix Resurrections, le quatrième opus de la saga. En 2001 et en 2004, elle joue deux fois pour Michael Mann, dans Ali puis dans Collateral. A la télévision, elle joue le rôle principal de la série Hawthorne, infirmière en chef durant trois saisons de 2009 à 2011.

Si Jada Pinkett Smith fait un peu moins d'apparitions au cinéma dans les années 2010, on la voit tout de même dans Magic Mike XXL mais aussi dans Bad Moms face à Mila Kunis. Elle participe aussi régulièrement à la série Gotham, qui s'intéresse aux jeunes années de Bruce Wayne avant qu'il ne devienne Batman, dans laquelle elle joue le rôle d'une mafieuse du nom de Fish Mooney de 2014 à 2017. En 2021, elle sert comme productrice pour le film La Méthode Williams, qui vaudra à son mari Will Smith l'Oscar du meilleur acteur en 2022.

Jada Pinkett Smith forme avec Will Smith un couple dès 1997. Les deux acteurs se sont rencontrés en 1994 alors que la comédienne auditionne pour le rôle de la petite amie de Smith dans la série Le Prince de Bel-Air. Si Jada Pinkett n'est pas retenue, ils lient dès ce moment de solides liens d'amitié. Ils sortent ensemble à partir de 1997 et se marient la même année. Leur fils, Jaden Smith, naît en 1998, suivi de leur fille Willow Smith en 2000.

Will Smith et Jada Pinkett-Smith forme un couple depuis 1997. Cependant, cette relation a connu des hauts et des bas. Aujourd'hui, le couple tient toujours mais c'est aussi grâce aux nombreux compromis qu'ils ont pu consentir l'un et l'autre. Dans une interview accordée à GQ en septembre 2021, Will Smith expliquait qu'ils avaient tous les deux "eu d'importantes discusions sans fin sur ce qu'est la perfection relationnelle." Après avoir passé beaucoup de temps monogames, le couple Pinkett-Smith est désormais plus libre. "Nous nous sommes donnés confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie" expliquait l'acteur avant de poursuivre : "Jada n'a jamais cru au mariage conventionnelle", précisant notamment que sa femme "avait des membres de sa famille qui vivaient des relations non-conventionnelles". Et de conclure que, selon lui, "le mariage ne peut pas être une prison".

Dans un livre publié en novembre 2021, Will Smith poursuivait ses révélations au sujet de son union avec Jada Pinkett-Smith. Il y expliquait notamment que le couple a dû réévaluer son idylle. "Notre mariage ne fonctionnait pas. Nous ne pouvions plus faire semblant. Nous étions tous les deux malheureux et clairement quelque chose devait changer" dans leur approche du mariage et notamment au sujet de la monogamie. Pour autant, l'acteur précisait ne pas conseiller cela à tout le monde, bien au contraire. "Je ne suggère cette route à personne. Mais les expériences que les libertés que nous nous sommes données et le soutien inconditionnel, pour moi, sont la plus haute définition de l'amour."