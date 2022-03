Jada Pinkett Smith : qu'est-ce que l'alopécie, la maladie dont souffre la femme de Will Smith ?

Aux Oscars 2022, Will Smith a frappé Chris Rock après qu'il a fait une blague sur la calvitie de Jada Pinkett Smith, sa femme. De quelle maladie souffre-t-elle ?

[Mis à jour le 28 mars 2022 à 11h34] Jada Pinkett Smith s'est retrouvée malgré elle au cœur de la séquence la plus marquante des Oscars 2022. La femme de Will Smith a été le sujet d'une blague de Chris Rock au sujet de sa calvitie. En réponse, son mari a frappé l'humoriste en plein visage, provoquant le malaise dans la salle. Le mari de Jada Pinkett Smith, assis proche de la scène, s'est levé et est monté sur scène pour gifler l'humoriste. Après son geste, Will Smith s'est écrié deux fois de suite "Garde le nom de ma femme en dehors de ta putain de bouche !" Un moment qui a marqué la cérémonie des Oscars 2022, dans le mauvais sens du terme.

Si la blague de Chris Rock a tant choqué Will Smith, c'est sans doute parce qu'elle s'attaquait à la maladie de son épouse. En effet, en 2018, Jada Pinkett Smith a révélé souffrir d'alopécie. Cette maladie provoque l'accélération de la perte des poils et des cheveux, et a poussé la comédienne à se raser complétement le crâne. Il ne s'agit pas d'une maladie mortelle, mais c'est en effet une maladie auto-immune du système nerveux, source fréquente de calvitie chez les femmes. Depuis, la comédienne apparaît régulièrement sur les tapis rouges en arborant fièrement son crâne rasé. C'est pourtant à ce sujet que Chris Rock a décidé de plaisanter lors de la cérémonie des Oscars, ce qui n'a pas du tout plu à Will Smith.

Jada Pinkett Smith a décidé de partager son parcours face à l'alopécie sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle expliquait récemment avoir découvert une ligne de cheveux perdus au-dessus du crâne et expliquait comment elle allait tenter de la cacher. "Maman va mettre du strass par dessus, ça va me faire une petite couronne". Le fait de s'exprimer aussi librement sur cette maladie permet aussi d'ouvrir un dialogue à ce sujet. En effet, Jada Pinkett Smith est loin d'être la seule femme à lutter contre l'alopécie. Une étude datée de 2016 donnant la parole à près de 5600 femmes noires a permis d'établir que 47,6% d'entre elles connaissaient une phénomène de chute de cheveux.

Alors que le gratin hollywoodien était réuni au Dolby Theater de Los Angeles le 27 mars 2022, plusieurs présentateurs ont remis les prix de l'Académie. Appelé à remettre la statuette du meilleur film documentaire, l'humoriste Chris Rock s'est permis d'enchaîner plusieurs blagues. Il a notamment ciblé l'actrice Jada Pinkett Smith, affirmant avoir hâte de la voir dans la suite de A armes égales, film où Demi Moore a le crâne rasé. A cet instant de la cérémonie, on voit clairement Jada Pinkett Smith lever les yeux au ciel, sans doute lassée par cette référence à sa calvitie. Quelques secondes plus tard, Will Smith se lève de son siège et va gifler Chris Rock.

Jada Pinkett Smith est une actrice, productrice et chanteuse américaine née le 18 septembre 1971 à Baltimore. Dans sa jeunesse, elle intègre la Baltimore School of Arts puis rejoint une école de théâtre de Caroline du Nord où elle étudie un an avant de se lancer dans une carrière d'actrice. C'est tout d'abord à la télévision que Jada Pinkett Smith fait ses premières armes en tant qu'actrice. On la voit brièvement dans la série 21 Jump Street et Docteur Doogie avant qu'elle décroche son premier rôle régulier dans Campus Show où elle jouera de 1991 à 1993. Le cinéma lui ouvre ensuite ses portes, elle joue dans Menace II Society et The Inkwell en 1993 et 1994.

Jada Pinkett Smith a joué le capitaine Niobé dans la saga Matrix depuis 2003, et depuis 2018 dans la série Red Table Talk. On l'a également vue dans Scream 2i Girls trip, Le prix à payer ou Gotham. En France, elle est surtout connue comme étant la femme de Will Smith. Le couple, marié depuis 1997, a eu deux enfants : Jaden Smith et Willow Smith. Jada Pinkett Smith évoque régulièrement sa relation avec l'acteur dans les médias.