Amber Heard : "Je n'ai pas les mots", sa réaction après le verdict

PROCES AMBER HEARD. Le procès qui opposait Johnny Depp à Amber Heard s'est achevé avec un verdict retentissant. La comédienne a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son immense déception.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 10h31] Ils se sont déchirés pendant près de deux mois dans un tribunal de Virginie aux Etat-Unis, Amber Heard et Johnny Depp sont désormais fixés sur le verdict des jurés. L'ex-femme de Johnny Depp, qui avait publié en 2018 dans la presse une tribune dans laquelle elle expliquait avoir été victime de violences domestiques, sans jamais citer Johnny Depp dans l'article, a été déclarée coupable de diffamation dans une intention malveillante contre l'acteur. Amber Heard a par ailleurs été condamnée à verser 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. Les jurés ont par ailleurs jugé que les propos de l'avocat de Johnny Depp tenus dans le Daily Mail en 2020 étaient également diffamatoires. Il y affirmait que les accusations de l'actrice étaient tout bonnement "un coup monté". Suite à ce jugement, Johnny Depp doit verser 2 millions de dollars à Amber Heard. En d'autres termes, le jury a donc déclaré que les deux acteurs avaient été diffamés mais c'est Johnny Depp qui a réussi à obtenir le plus de dommages et intérêt bien que la somme totale soit bien moins élevée que ce qu'il demandait (50 millions de dollars).

L'actrice, que l'on a pu voir dans Aquaman, a exprimé sa profonde déception au sortir de la salle du tribunal. "Je n'ai pas les mots pour décrire la déception que le ressens aujourd'hui. J'ai le cœur brisé de voir que la montagne de preuves présentées n'était toujours pas suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'emprise disproportionnées de mon ex-mari." La défaite d'Amber Heard, qui avait pourtant gagné son procès face à Depp au Royaume-Uni, est selon elle marqueur d'un revers dans le mouvement MeToo qui cherche à libérer la parole des femmes et à les aider à s'exprimer sur les violences qu'elles peuvent subir. "Je suis d'autant plus déçue par ce que ce verdict signifie pour d'autres femmes. C'est un revers. Il revient en arrière à une époque où une femme qui prenait la parole pouvait être disgraciée et humiliée publiquement. Cela repousse l'idée que les violences envers les femmes sont un problème sérieux."

Amber Heard poursuit dans sa réaction au verdict : "Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à faire en sorte que le jury néglige l'idée de Liberté d'Expression et ignore les preuves qui avaient été si décisives que nous avions gagné au Royaume-Uni". Amber Heard fait ici référence à un précédent procès sur le sol britannique. En 2020, Johnny Depp avait porté plainte pour diffamation dans cette vaste affaire de violences conjugales contre le tabloïd britannique The Sun, qui avait alors dénombré 14 instances de violences envers Amber Heard. A l'époque, il avait perdu son procès. "Les accusés ont montré que ce qu'ils ont publié était essentiellement vrai" avait expliqué le juge Andrew Nicol en rendant son verdict.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux le 1er juin 2022 à la suite du verdict de son procès en Virginie, Amber Heard affirme être "triste d'avoir perdu ce procès. Mais je suis plus triste encore qu'il semble que j'ai perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine : celui de m'exprimer librement et ouvertement." D'après les informations du site Entertainment Weekly, Amber Heard pourrait faire appel de la décision du jury du Comté de Fairfax en Virginie. Cette décision, qui relancerait un nouveau cycle judiciaire pour l'ancien couple qui se déchire depuis des années, n'a cependant pas encore été officialisée.