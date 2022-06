"Amber Heard : l'actrice va faire appel du verdict"

PROCES AMBER HEARD. Après avoir été déclarée coupable d'avoir diffamé son ex-mari Johnny Depp, Amber Heard a l'intention de faire appel du verdict, a fait savoir son avocate.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 15h52] Ils se sont déchirés pendant près de deux mois dans un tribunal de Virginie aux Etat-Unis, Amber Heard et Johnny Depp sont désormais fixés sur le verdict des jurés. L'ex-femme de Johnny Depp, qui avait publié en 2018 dans la presse une tribune dans laquelle elle expliquait avoir été victime de violences domestiques, sans jamais citer Johnny Depp dans l'article, a été déclarée coupable de diffamation dans une intention malveillante contre l'acteur. Amber Heard a par ailleurs été condamnée à verser 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. L'avocate de Heard a annoncé que l'actrice comptait faire appel de cette décision. Les jurés ont par ailleurs jugé que les propos de l'avocat de Johnny Depp tenus dans le Daily Mail en 2020 étaient également diffamatoires. Il y affirmait que les accusations de l'actrice étaient tout bonnement "un coup monté". Suite à ce jugement, Johnny Depp doit verser 2 millions de dollars à Amber Heard. En d'autres termes, le jury a donc déclaré que les deux acteurs avaient été diffamés mais c'est Johnny Depp qui a réussi à obtenir le plus de dommages et intérêt bien que la somme totale soit bien moins élevée que ce qu'il demandait (50 millions de dollars).

L'actrice, que l'on a pu voir dans Aquaman, a exprimé sa profonde déception au sortir de la salle du tribunal. "Je n'ai pas les mots pour décrire la déception que le ressens aujourd'hui. J'ai le cœur brisé de voir que la montagne de preuves présentées n'était toujours pas suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'emprise disproportionnées de mon ex-mari." La défaite d'Amber Heard, qui avait pourtant gagné son procès face à Depp au Royaume-Uni, est selon elle marqueur d'un revers dans le mouvement MeToo qui cherche à libérer la parole des femmes et à les aider à s'exprimer sur les violences qu'elles peuvent subir. "Je suis d'autant plus déçue par ce que ce verdict signifie pour d'autres femmes. C'est un revers. Il revient en arrière à une époque où une femme qui prenait la parole pouvait être disgraciée et humiliée publiquement. Cela repousse l'idée que les violences envers les femmes sont un problème sérieux."

Amber Heard poursuit dans sa réaction au verdict : "Je crois que les avocats de Johnny ont réussi à faire en sorte que le jury néglige l'idée de Liberté d'Expression et ignore les preuves qui avaient été si décisives que nous avions gagné au Royaume-Uni". Amber Heard fait ici référence à un précédent procès sur le sol britannique. En 2020, Johnny Depp avait porté plainte pour diffamation dans cette vaste affaire de violences conjugales contre le tabloïd britannique The Sun, qui avait alors dénombré 14 instances de violences envers Amber Heard. A l'époque, il avait perdu son procès. "Les accusés ont montré que ce qu'ils ont publié était essentiellement vrai" avait expliqué le juge Andrew Nicol en rendant son verdict.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux le 1er juin 2022 à la suite du verdict de son procès en Virginie, Amber Heard affirme être "triste d'avoir perdu ce procès. Mais je suis plus triste encore qu'il semble que j'ai perdu un droit que je pensais avoir en tant qu'Américaine : celui de m'exprimer librement et ouvertement." Dans un entretien avec Today, l'avocate d'Amber Heard, Elaine Bredehoft, a annoncé qu'Amber Heard avait l'intention de faire appel du verdict du jury. "Elle a d'excellentes de le faire" a-t-elle poursuivi. "On l'a diabolisée ! On a laissé faire dans ce tribunal des choses qui n'auraient pas dû être autorisées et ça a provoqué de la confusion chez le jury. Nous n'avons pas été autorisés à leur parler du jugement britannique" qui avait vu The Sun et Amber Heard l'emporter face à Johnny Depp. L'avocate précise d'ailleurs que, selon elle, la campagne de diabolisation d'Amber Heard et de soutien à Johnny Depp sur les réseaux sociaux a joué un grand rôle dans la décision des jurés. "C'est impossible qu'ils n'aient pas été influencés par ça. C'était horrible. C'était vraiment, vraiment à sens unique".

En savoir plus

Biographie courte d'Amber Heard - Amber Heard est une actrice et productrice américaine née le 22 avril 1986 dans la ville d'Austin aux Etats-Unis. Elle est élevée au Texas avec sa petite sœur Whitney dans la religion catholique. Elle abandonne ses études à l'âge de 17 ans pour poursuivre une carrière de mannequin d'abord à New York puis déménage à Los Angeles où elle poursuit une carrière d'actrice. Elle se fait d'abord remarquer à la télévision puis est accueillie au cinéma. Son rôle le plus célèbre est celui de Mera dans le film Aquaman.

C'est au milieu des années 2000 qu'Amber Heard débute sa carrière d'actrice dans des apparitions télévisées. On la voit par exemple dans Jack et Bobby ou brièvement dans Newport Beach en 2004. Déjà elle s'essaie au cinéma avec Friday Night Lights. Elle obtient plusieurs seconds rôles par la suite dont L'Affaire Josey AImes (Niki Caro). Retour à la télévision cette fois avec un rôle qui lui permet de commencer à se faire un nom : Greta Matthews dans la série Hidden Palms sur la chaîne CW aux Etats-Unis. Elle obtient le premier rôle dans le film d'horreur All the Boys Love Mandy Lane, long-métrage qui rencontrera des difficultés de distribution.

En 2009, on la voit en zombie dans la comédie Bienvenue à Zombieland. Elle joue le rôle d'une femme dont Jesse Eisenberg est amoureux mais elle se transforme en mort-vivant. On la voit par la suite dans The Ward de John Carpenter mais aussi dans Rhum Express où elle donne la réplique à Johnny Depp puis dans Machete Kills en 2013.

Ce n'est qu'à partir du milieu des années 2010 qu'Amber Heard obtient des rôles qui la font véritablement rayonner auprès du grand public et à l'international. On la voit face à Kevin Costner dans 3 Days to Kill en 2014 puis, l'année suivante, dans Magic Mike XXL où elle donne la réplique à Channing Tatum. Elle est également à l'affiche de Danish Girl en 2016, film de Tom Hooper plusieurs fois nommés aux Oscars. En 2017, elle apparaît dans le rôle de Mera dans le film Justice League de Zack Snyder, adapté des comics de super-héros DC. En 2018, elle reprend ce rôle dans le film Aquaman qui récolte plus d'1,1 milliard de dollars au box-office dans le monde.

Vie privée

Amber Heard a annoncé ouvertement qu'elle était bisexuelle en décembre 2010 lors d'une soirée de la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. Elle en avait profité pour présenter sa compagne de l'époque, Tasya van Ree, avec qui elle partageait sa vie depuis 2008.

Amber Heard et Johnny Depp se rencontrent en 2012 sur le tournage du film Rhum Express où ils partageant l'affiche. Dès lors, ils commencent à se fréquenter puis se marient le 3 février 2015 lors d'une cérémonie tenue à Los Angeles. Leur divorce, en 2016, vire au drame. Le 21 mai 2016, Johnny Depp annonce son intention de divorcer à Amber Heard qui, le 24 mai 2016, l'accuse de l'avoir battue et demande à son tour le divorce et lui fait transmettre une lettre par voie d'avocats. Entre autres, elle demande 50 000 dollars de pension alimentaire par mois. Johnny Depp réfute vivement les accusations de violences conjugales, suite à quoi Amber Heard décide de l'accuser publiquement. L'ex-couple décide d'un accord à l'amiable le 16 août 2016. Celui-ci consiste à ce que Depp verse 7 millions de dollars à Heard dans le cadre de leur divorce. Amber Heard annoncera par la suite faire don de cette somme à des associations caritatives.