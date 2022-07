"Amber Heard : peut-elle obtenir l'annulation de sa condamnation face à Johnny Depp ?"

AMBER HEARD. L'actrice américaine a demandé l'annulation de sa condamnation dans le procès qui l'opposait à Johnny Depp. Elle estime que le jury a pris une décision tout en manquant de preuves.

[Mis à jour le 5 juillet 2022 à 10h25] Se dirige-t-on vers un nouvel acte dans la procédure judiciaire qui oppose Amber Heard à Johnny Depp ? L'actrice vue dans Aquaman a demandé l'annulation du verdict rendu au cours du mois de juin 2022. Elle avait en effet été condamné à verser 10 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari dans le procès pour diffamation qui les opposait tous les deux.

Amber Heard estime que le verdict rendu n'est pas justifié. Ses avocats clament en effet que les preuves étaient insuffisantes pour la condamner en diffamation, et que rien ne semble indiqué que Johnny Depp a perdu son rôle dans Pirates des Caraïbes à cause des accusations de violences conjugales émises par son ancienne épouse. Plus surprenants encore, les avocats d'Amber Heard assurent que l'un des membres du jury, censé être né en 1945 selon les documents remis par le tribunal, semblait être né 25 ans plus tard, ce qui "soulève la question de savoir s'il a effectivement reçu une convocation pour être juré et s'il a été correctement contrôlé par la cour pour faire partie du jury", assure la défense de l'actrice dans un document relayé par le Guardian.

La demande formulée par Amber Heard peut-elle aboutir ? Rien n'est moins sûr. En effet, Penny Azcarate, juge en charge du dossier et du procès, avait fait savoir qu'il n'y aurait aucune audience supplémentaire accordée dans cette affaire. Si Amber Heard voulait faire appel, comme elle l'avait fait savoir à la sortie du tribunal, elle devait déposer sur un compte gelé la somme qu'elle doit à Johnny Depp. Cependant, l'actrice a affirmé ne pas posséder une telle somme. Cette demande d'annulation pourrait ainsi être le dernier recours de l'actrice contre son ex-mari.

Amber Heard est une actrice et productrice américaine née le 22 avril 1986 dans la ville d'Austin aux Etats-Unis. Elle est élevée au Texas avec sa petite sœur Whitney dans la religion catholique. Elle abandonne ses études à l'âge de 17 ans pour poursuivre une carrière de mannequin d'abord à New York puis déménage à Los Angeles où elle poursuit une carrière d'actrice. Elle se fait d'abord remarquer à la télévision puis est accueillie au cinéma. Son rôle le plus célèbre est celui de Mera dans le film Aquaman.

C'est au milieu des années 2000 qu'Amber Heard débute sa carrière d'actrice dans des apparitions télévisées. On la voit par exemple dans Jack et Bobby ou brièvement dans Newport Beach en 2004. Déjà elle s'essaie au cinéma avec Friday Night Lights. Elle obtient plusieurs seconds rôles par la suite dont L'Affaire Josey AImes (Niki Caro). Retour à la télévision cette fois avec un rôle qui lui permet de commencer à se faire un nom : Greta Matthews dans la série Hidden Palms sur la chaîne CW aux Etats-Unis. Elle obtient le premier rôle dans le film d'horreur All the Boys Love Mandy Lane, long-métrage qui rencontrera des difficultés de distribution.

En 2009, on la voit en zombie dans la comédie Bienvenue à Zombieland. Elle joue le rôle d'une femme dont Jesse Eisenberg est amoureux mais elle se transforme en mort-vivant. On la voit par la suite dans The Ward de John Carpenter mais aussi dans Rhum Express où elle donne la réplique à Johnny Depp puis dans Machete Kills en 2013.

Ce n'est qu'à partir du milieu des années 2010 qu'Amber Heard obtient des rôles qui la font véritablement rayonner auprès du grand public et à l'international. On la voit face à Kevin Costner dans 3 Days to Kill en 2014 puis, l'année suivante, dans Magic Mike XXL où elle donne la réplique à Channing Tatum. Elle est également à l'affiche de Danish Girl en 2016, film de Tom Hooper plusieurs fois nommés aux Oscars. En 2017, elle apparaît dans le rôle de Mera dans le film Justice League de Zack Snyder, adapté des comics de super-héros DC. En 2018, elle reprend ce rôle dans le film Aquaman qui récolte plus d'1,1 milliard de dollars au box-office dans le monde.

Vie privée

Amber Heard a annoncé ouvertement qu'elle était bisexuelle en décembre 2010 lors d'une soirée de la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. Elle en avait profité pour présenter sa compagne de l'époque, Tasya van Ree, avec qui elle partageait sa vie depuis 2008.

Amber Heard et Johnny Depp se rencontrent en 2012 sur le tournage du film Rhum Express où ils partageant l'affiche. Dès lors, ils commencent à se fréquenter puis se marient le 3 février 2015 lors d'une cérémonie tenue à Los Angeles. Leur divorce, en 2016, vire au drame. Le 21 mai 2016, Johnny Depp annonce son intention de divorcer à Amber Heard qui, le 24 mai 2016, l'accuse de l'avoir battue et demande à son tour le divorce et lui fait transmettre une lettre par voie d'avocats. Entre autres, elle demande 50 000 dollars de pension alimentaire par mois. Johnny Depp réfute vivement les accusations de violences conjugales, suite à quoi Amber Heard décide de l'accuser publiquement. L'ex-couple décide d'un accord à l'amiable le 16 août 2016. Celui-ci consiste à ce que Depp verse 7 millions de dollars à Heard dans le cadre de leur divorce. Amber Heard annoncera par la suite faire don de cette somme à des associations caritatives.

Fin 2018, c'est dans le Washington Post qu'Amber Heard écrit une tribune explosive où elle appelle à ce que les victimes de violences conjugales soient protégées par la Justice. Dans ce texte, elle explique avoir elle-même été victime de ce genre de gestes mais ne mentionne jamais l'ex-compagnon qui l'aurait battue. Quelques mois après la tribune publiée dans le Washington Post, le tabloïd britannique "The Sun" le qualifie "d'homme battant sa femme" et est lui-aussi poursuivi en diffamation. En 2020, Johnny Depp perd le procès qui l'oppose au tabloïd.

Johnny Depp a aussi porté plainte contre Amber Heard et la poursuit pour diffamation pour la tribune publiée en 2018 dans le Washington Post. Le procès se déroule en 2022.Amber Heard a été déclarée coupable de diffamation dans une intention malveillante contre l'acteur. Amber Heard a par ailleurs été condamnée à verser 10,35 millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. L'avocate de Heard a annoncé que l'actrice comptait faire appel de cette décision.

Les jurés ont par ailleurs jugé que les propos de l'avocat de Johnny Depp tenus dans le Daily Mail en 2020 étaient également diffamatoires. Il y affirmait que les accusations de l'actrice étaient tout bonnement "un coup monté". Suite à ce jugement, Johnny Depp doit verser 2 millions de dollars à Amber Heard. En d'autres termes, le jury a donc déclaré que les deux acteurs avaient été diffamés mais c'est Johnny Depp qui a réussi à obtenir le plus de dommages et intérêt bien que la somme totale soit bien moins élevée que ce qu'il demandait (50 millions de dollars).