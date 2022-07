Judith Chemla : son compagnon répond aux accusations de violences conjugales

JUDITH CHEMLA. L'actrice Judith Chemla accuse son ex-compagnon Yohan Manca de violences conjugales. Ce dernier a répondu sur Instagram.

[Mis à jour le 07 juillet 2022 à 11h31] Judith Chemla accuse son ex-compagnon, Yohan Manca, de violences conjugales à son encontre qui aurait débuté durant sa grossesse, il y a plus de cinq ans. L'actrice a témoigné publiquement sur Instagram et France Inter les 3 et 6 juillet 2022, un an après avoir déposé plainte. En réaction, Yohan Manca a exercé un droit de réponse sur son compte Instagram.

L'ancien compagnon de Judith Chemla avoue bien avoir jeté un téléphone au visage de son ex-compagne lors d'une altercation devant le théâtre du rond-point à Paris, comme l'affirme effectivement l'actrice. ". Quand j'ai vu que le téléphone avait blessé son visage, j'ai eu honte instantanément, et j'en ai encore honte aujourd'hui. Je n'ai jamais exercé de violences physiques sur Judith ni sur d'autres femmes, c'était la seule fois, et la fois de trop". Judith Chemla a porté plainte contre son ex-compagnon le 6 juillet 2021 pour violences conjugales. Il a été condamné à huit mois de prison avec sursis. L'actrice affirme toutefois que la situation n'a pas évolué depuis, et que leur fille de 5 ans est prise à parti dans cette affaire.

Le témoignage de Judith Chemla

"Je n'en peux plus". C'est par ces mots que Judith Chemla a révélé sur Instagram les blessures subies sous les coups de son ex-compagnon, Yohan Manca, ce dimanche 3 juillet 2022. L'actrice, nommée plusieurs fois aux César, a dévoilé sur le réseau social son visage tuméfié et accuse le père de sa fille de l'avoir frappée en juillet 2021. Ce mercredi 6 juillet, la comédienne actuellement à l'affiche des Goûts et des couleurs est revenue plus longuement sur ce qu'elle a subi dans l'intimité de son couple.

Judith Chemla affirme que les violences conjugales ont débuté alors qu'elle était enceinte. Cinq ans plus tard, le 6 juillet 2021 elle porte plainte contre son ancien compagnon, le réalisateur de Mes frères et moi, qui était présenté au Festival de Cannes dans la catégorie Un certain regard. Le réalisateur est placé en garde à vue dans un premier temps, avant d'être relâché sous contrôle judiciaire.

Une altercation se serait déroulée le 3 juillet 2021, près du théâtre du Rond-Point à Paris. Elle accuse son ex de lui avoir lancé un téléphone au visage, après qu'il ait découvert qu'elle avait eu des sentiments pour un autre homme ("il ne s'est rien passé physiquement", assure-t-elle). "À ce moment-là, les policiers me disent : "Madame, il faut porter plainte, parce qu'après, c'est le féminicide." Sur le moment, elle n'arrive pas à se résoudre à "porter plainte contre le père de [sa] fille. Je n'ai pas le déclic intérieur, vous voyez ? Il faut un déclic, il faut le vouloir." De son côté, Yohan Manca affirme sur Instagram avoir "honte" d'avoir blessé son ex-compagne au visage en lui ayant lancé un téléphone, mais affirme n'avoir "jamais exercé de violences physiques sur Judith ni sur d'autres femmes, c'était la seule fois, et la fois de trop."

Qui est Yohan Manca, l'ex-compagnon de Judith Chemla ?

Judith Chemla accuse son ex-compagnon de violences conjugales. Il s'agirait de Yohan Manca, acteur et réalisateur français. Il a prêté ses traits à Patrick Abitbol jeune dans La Vérité si je mens ! Les débuts et a réalisé le film Mes frères et moi, présenté dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2021. Suite aux accusations proférées par Judith Chemla, le cinéaste a publié un droit de réponse sur Instagram : "Le 3 juillet 2021, en face du théâtre du rond point, au cours d'une grave dispute, j'ai jeté un téléphone sur la mère de mon enfant. Quand j'ai vu que le téléphone avait blessé son visage, j'ai eu honte instantanément, et j'en ai encore honte aujourd'hui. Je n'ai jamais exercé de violences physiques sur Judith ni sur d'autres femmes, c'était la seule fois, et la fois de trop".

Son ex-compagnon condamné

Après l'altercation du 3 juillet 2021, Judith Chemla aurait découvert que son compagnon aurait entretenu une relation pendant deux ans avec une autre femme, dont il aurait menacé de détruire la vie si jamais elle révélait la vérité sur leur liaison. "Et là, je me dis qu'il ne peut pas nuire à cette femme, qu'elle n'est pas mon ennemie", affirme la comédienne auprès de Léa Salamé. Après avoir porté plainte une première fois le 6 juillet 2021, Judith Chemla se dit victime de quatre mois de harcèlement "intense". Elle porte plainte à nouveau. Son ex-compagnon est par la suite condamné le 12 mai 2022 à huit mois de prison avec sursis.

Mais la situation n'aurait pas évolué, selon l'actrice, qui exige une "prise de conscience immédiate : "Malgré une peine de huit mois de prison avec sursis, il profère des menaces, il continue à penser qu'il est une victime. Que voir sa fille un week-end sur deux, déjeuner avec elle tous les mardis midi, la voir la moitié des vacances, ça n'est pas assez. Il ne se remet pas en question." Selon elle, jamais elle n'a voulu nuire au père de sa fille. "Je voulais lui laisser une chance en tant que père, en tant qu'homme, en tant qu'artiste. Il a bousillé toutes ses chances les unes après les autres parce qu'il se sent au-dessus des lois."

Biographie de judith chemla

Judith Chemla est une actrice française, ancienne pensionnaire de la Comédie-Française. Elle est née le 5 juillet 1985 à Gentilly (Val-de-Marne). Après avoir découvert le théâtre au lycée, elle se lance dans des études au Conservatoire national. Elle entre à la Comédie-Française en 2007, jusqu'en 2009. Elle mène de front une carrière au théâtre et au cinéma. Sur grand écran, on a pu la voir dans Camille redouble (2012), Une vie (2016), Le Sens de la Fête (2017), Maya (2018), Les Choses humaines (2021), Les Goûts et les couleurs (2022) ou Simone, le voyage du siècle (2022).

Judith Chemla est d'ailleurs nommée à deux reprises aux César : une première fois pour son second rôle dans Camille redouble en 2013, une seconde fois pour le César de la meilleure actrice dans Une vie en 2017. Elle n'a toutefois jamais remporté la récompense. Elle est également autrice, ayant écrit la pièce de théâtre Tue-tête en 2010.