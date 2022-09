"Charlbi Dean : son frère en dit plus sur sa mort et sa maladie"

MORT DE CHARLBI DEAN. L'actrice de "Sans filtre" (Palme d'or 2022) est décédée le 29 août 2022 d'une maladie "soudaine et brutale". Alors qu'une autopsie est en cours, son frère a donné davantage de précisions.

[Mis à jour le 2 septembre 2022 à 9h04] Le mystère qui entoure la mort de Charlbi Dean est toujours entier. L'actrice de "Sans filtre", Palme d'or du dernier Festival de Cannes, est décédée de manière "soudaine et brutale" le lundi 29 août dernier. Une autopsie est actuellement en cours pour déterminer les causes et les circonstances de cette disparition. Le frère de Charlbi Dean, Alex Jacobs, a donné davantage de détails sur ce qui a pu se passer dans les colonnes du magazine Rolling Stone, mercredi. Cet étudiant en droit a tenu à réfuter catégoriquement les théories qui affirmeraient qu'elle aurait succombé aux effets secondaires du vaccin anti-Covid.

Charlbi Dean, qui était à New York avec son fiancé, aurait ressenti des "symptômes mineurs" qui l'ont conduit à se rendre à l'hôpital. Son était se serait alors brusquement dégradé. Son frère évoque pour le moment une "infection virale dans les poumons". L'actrice sud-africaine avait eu un grave accident de voiture en 2009, qui a conduit à une ablation de la rate, un organe qui combat les infections. Cela pourrait être lié à son décès. Il faudra attendre quelques jours avant de connaître les conclusions de l'autopsie.

Les derniers jours de Charlbi Dean

Dévasté par la mort de l'actrice, son entraîneur de boxe a pris la parole dans les colonnes du Sun pour raconter les derniers jours de Charlbi Dean. Il l'a vue pour la dernière fois trois jours avant son décès, lors d'un entraînement. "Je n'ai rien vu de ce qu'elle aurait pu avoir, a-t-il déclaré. Elle était en parfaite santé et était juste heureuse, souriante et elle n'arrêtait pas de plaisanter." L'actrice aurait cependant annulé leur entraînement prévu lundi 29 août (quelques heures avant son décès), au dernier moment.

Charlbi Dean est morte le 29 août 2022, à seulement 32 ans. La comédienne sud-africaine aurait succombé à une "maladie soudaine", selon des informations de TMZ, qui n'en dit pas davantage. Son agent a confirmé les informations du tabloïd américain, sans en dire davantage. Pour l'heure, les circonstances et les causes exactes du décès n'ont as été communiquées. Elle serait toutefois morte dans un hôpital de New York. Une autopsie est en cours pour déterminer les circonstances de son décès, mais son frère a évoqué dans les colonnes de Rolling Stones qu'elle aurait pu succomber à une "infection virale dans les poumons".

Charlbi Dean est une actrice et mannequin sud-africain née le 5 février 1990, au Cap. Elle débute sa carrière dans des publicités, alors qu'elle n'a que six ans, avant de poursuivre comme top model. Ce n'est qu'à partir de 2010, alors qu'elle a 20 ans, qu'elle débute sa carrière d'actrice. Elle interprète Amanda dans l'adaptation de Spud et sa suite, Spud 2 : la folie continue. On a également pu la voir dans les films Don't sleep en 2017 et Interview avec Dieu en 2018. La même année, elle incarne Syonide, un personnage régulier de la série Black Lightning, dans deux saisons. Elle continue à se faire remarquer en 2022 en étant l'une des têtes d'affiche de Sans filtre, film de Ruben Östlund qui a reçu la Palme d'or au Festival de Cannes. Côté vie privée, elle était fiancée au mannequin Luke Volker. Elle décède soudainement le 29 août 2022 à New York.

Avant son décès le 29 août 2022, Charlbi Dean était fiancée à Luke Volker. Le couple était ensemble depuis plusieurs années et s'était fiancé quelques mois avant le Festival de Cannes 2022. Luke Volker se définit sur les réseaux sociaux comme un artiste et un mannequin.