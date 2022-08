Charlbi Dean : la star de la Palme d'or est décédée, emportée par la maladie

MORT DE CHARLBIE DEAN. L'actrice sud-africaine Charlbi Dean, à l'affiche de "Sans filtre", est morte à l'âge de 32 ans. Elle aurait succombé à une maladie soudaine et brutale.

[Mis à jour le 31 août 2022 à 10h33] Une star montante du septième art nous a quittés. Charlbi Dean, l'une des actrices principales du film "Sans filtre" (Palme d'or 2022 au Festival de Cannes), est morte lundi 29 août 2022. Elle était âgée de 32 ans. L'actrice et mannequin sud-africain est décédée "de manière soudaine" dans un hôpital de New-York. L'information, annoncée dans un premier temps par TMZ, a été confirmée par la suite par l'un des représentants de la comédienne auprès de l'AFP. Le tabloïd américain évoque une maladie pour expliquer le décès de la trentenaire. Mais les causes de son décès n'ont pas été précisées par son agent.

Charlbi Dean commençait à se faire un nom dans le milieu du cinéma. On a pu notamment la voir défiler au Festival de Cannes en mai dernier lors de la projection puis de la victoire de "Sans filtre" de Ruben Östlund. Le film sort dans les salles de cinéma françaises le 28 septembre prochain. Auparavant, l'actrice et top model s'était fait un nom dans les films Don't Sleep (2017) et Interview avec Dieu (2018). On avait également pu l'apercevoir dans la série Black Lightning.

biographie de charlbi dean

Charlbi Dean est une actrice et mannequin sud-africain née le 5 février 1990, au Cap. Elle débute sa carrière dans des publicités, alors qu'elle n'a que six ans, avant de poursuivre comme top model. Ce n'est qu'à partir de 2010, alors qu'elle a 20 ans, qu'elle débute sa carrière d'actrice. Elle interprète Amanda dans l'adaptation de Spud et sa suite, Spud 2 : la folie continue. On a également pu la voir dans les films Don't sleep en 2017 et Interview avec Dieu en 2018. La même année, elle incarne Syonide, un personnage régulier de la série Black Lightning, dans deux saisons. Elle continue à se faire remarquer en 2022 en étant l'une des têtes d'affiche de Sans filtre, film de Ruben Östlund qui a reçu la Palme d'or au Festival de Cannes. Côté vie privée, elle était fiancée au mannequin Luke Volker. Elle décède soudainement le 29 août 2022 à New York.