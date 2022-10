Robbie Coltrane : de quoi est mort l'interprète de Hagrid dans Harry Potter ?

COLTRANE. Robbie Coltrane, l'acteur écossais qui interprétait Hagrid dans Harry Potter, est mort ce vendredi 14 octobre 2022.

[Mis à jour le 14 octobre 2022 à 20h14] Émotion dans le monde de la magie d'Harry Potter. Robbie Coltrane, l'acteur célèbre pour avoir joué le rôle d'Hagrid dans les films adaptés des romans éponymes, est mort ce vendredi 14 octobre 2022, annonce Sky News. De nationalité écossaise, celui dont le vrai nom était Anthony Robert McMillan est décédé à l'âge de 72 ans. Il se trouvait à l'hôpital, mais on ignore pour l'heure les raisons exactes de sa mort.

Robbie Coltrane s'est donc éteint ce vendredi 14 octobre 2022. C'est son agent, Belinda Wright, qui a annoncé la nouvelle dans un communiqué relayé par le média britannique. Dans sa déclaration, elle ne donne pas les causes du décès du septuagénaire qui était également connu pour avoir endossé le rôle du psychologue criminel Dr Eddie 'Fitz' Fitzgerald, dans la série Cracker, mais aussi celui de Valentin Zukovsky dans James Bond. On sait juste que l'acteur est mort dans un hôpital près de Falkirk, en Écosse.

Robbie Coltrane laisse derrière lui "sa sœur Annie Rae, ses enfants Spencer et Alice et leur mère Rhona Gemmell", a indiqué dans son communiqué Belinda Wright, dont la BBC se fait notamment l'écho. Et d'ajouter : "Ils tiennent à remercier le personnel médical du Forth Valley Royal Hospital de Larbert [en Écosse ndlr.] pour ses soins et sa diplomatie." L'agent de Robbie Coltrane a par ailleurs appelé chacun à "respecter la vie privée de la famille de Robbie en cette période difficile".

Depuis l'annonce de la mort de Robbie Coltrane, plusieurs personnalités ont réagi, à commencer par l'auteure de la saga Harry Potter, J. K. Rowling, qui a qualifié l'acteur d'"incroyable talent". La Première ministre écossaise n'a pas non plus manqué de rendre hommage à Robbie Coltrane. "Nouvelle bien triste. Il avait une telle gamme et une telle profondeur en tant qu'acteur, de la comédie brillante au drame dur. Je pense que mon préféré de tous ses rôles était Fitz dans Cracker. Robbie Coltrane, légende écossaise du divertissement - vous nous manquerez énormément. RIP", a déclaré sur Twitter Nicola Sturgeon.

"J'ai rencontré Robbie Coltrane pour la première fois il y a presque 40 ans. J'étais émerveillé, effrayé, amoureux en même temps. Une telle profondeur, puissance et talent : assez drôle pour provoquer des hoquets [...] alors que nous faisions notre première émission télévisée, Alfresco. Adieu, mon vieux. Tu vas terriblement nous manquer", a également twitté l'acteur Stephen Fry.

Né le 30 mars 1950 à Rutherglen, une ville située dans l'ouest écossais, Anthony Robert McMillan, de son nom complet, restera pour beaucoup l'immense Rubeus Hagrid, dans Harry Potter. Pour autant, l'acteur était loin d'être un géant, mesurant en réalité 1,86 m. Pour incarner ce rôle de "taille", Robbie Coltrane a surtout bénéficié des effets de caméra, de doublures et autres trucages dont le septième art a le secret, devenant ainsi par un tour de passe-passe le demi-géant que l'on connaît bien.

La filmographie de Robbie Coltrane, si elle a bien entendu été marquée par le succès d'Harry Potter, ne se résume pour autant pas à la saga, loin de là. Robbie Coltrane a fait sa première apparition en 1980. Et cocorico, son premier film n'est autre que La Mort en direct du réalisateur français Bertrand Tavernier. Dans ce film, dans lequel Romy Schneider incarne Katherine Mortenhoe, Robbie Coltrane interprète le chauffeur de la limousine. Après ce premier rôle, l'acteur qui nous a quittés ce 14 octobre n'a pas hésité à faire preuve d'un certain éclectisme.

Celui qui a joué dans deux James Bond - GoldenEye, en 1995, et Le monde ne suffit pas, en 1999 - a autant prêté ses traits à des personnages de film historique (Henry V, en 1989) qu'à des héros de comédie musicale, avec notamment Absolute Beginners, en 1986, en passant par le fantastique (Flash Gordon, en 1980) ou le film de guerre (Révolution, en 1985).

Côté vie privée, il a partagé la vie de la sculptrice Rhona Gemmell, avant de divorcer en 2003. Ensemble, ils ont eu deux enfants : Spencer McMillan, né en 1992, et Alice McMillan, née en 1998.