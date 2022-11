O Yeong-su : l'acteur de Squid Game poursuivi pour agression sexuelle

L'acteur sud-coréen de "Squid Game", O Yeong-Su, fait l'objet de poursuites pour une agression sexuelle qui serait survenue en 2017.

[Mis à jour le 25 novembre 2022 à 13h10] O Yeong-Su est l'un des acteurs sud-coréen vedette de Squid Game sur Netflix. On a appris aujourd'hui que celui qui incarne Oh Il-nam dans la série à succès fait l'objet de poursuites depuis ce jeudi 24 novembre 2022. Âgé de 78 ans, il est accusé d'avoir "touché le corps d'une femme de manière inappropriée" en 2017. Il reste toutefois en liberté. Selon le parquet du district de Suwon qui s'est exprimé auprès de l'AFP, les informations relayées par les médias locaux "ne sont pas factuellement incorrectes". Peu de détails ont encore été donnés sur cette affaire, mais le ministère de la Culture sud-coréen a décidé de ne plus diffusé une campagne publicitaire le mettant en scène.

O Yeong-Su aurait nié ces accusations auprès du média sud-coréen JTBC : "Je lui ai simplement tenu la main pour la guider autour d'un lac, aurait-il déclaré dans des propos relayés par le média Soompi, spécialisé dans l'actualité de la pop culture sud-coréenne. Je me suis excusé parce que la personne a dit qu'elle ne voulait pas en faire toute une histoire, mais ça ne veut pas dire que je reconnais les accusations contre moi."

Selon le média Soompi, qui s'appuie sur des médias sud-coréens comme Naver, la victime aurait porté plainte en décembre 20221, mais la police aurait décidé de classer l'affaire en avril dernier après l'enquête. La femme qui accuse O Yeong-Su aurait fait appel de la décision de police, ouvrant une nouvelle enquête. C'est à ce moment-là que l'acteur aurait nié les accusations auprès des autorités.

Biographie de o Yeong-Su

O Yeong-Su est acteur sud-coréen en activité depuis les années 1980. C'est toutefois grâce à la série Squid Game qu'il a acquis une notoriété internationale. Il y joue Oh Il-nam, un vieillard, en apparence, vulnérable qui participe au jeu mortel face au héros. Le comédien a remporté le Golden Globes du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique en 2022, devenant le premier Sud-Coréen à remporter cette récompense.