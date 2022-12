Mort de Kirstie Alley : l'actrice de "Allô maman, ici bébé" a succombé au cancer

KIRSTIE ALLEY. La star de "Allô maman, ici bébé" est décédée ce mardi 6 décembre 2022 à 71 ans. Kirstie Alley a été emportée par un cancer foudroyant.

[Mis à jour le 6 décembre 2022 à 13h53] Kirstie Alley est décédée ce mardi 6 décembre 2022 à l'âge de 71 ans. L'actrice américaine, connue pour Allô maman, ici bébé, a été emportée par un cancer foudroyant "découvert seulement récemment", apprend-on dans un communiqué partagé par ses enfants William True et Lilie Parker. "Elle était entourée de sa famille proche et elle s'est battue avec beaucoup de force" contre la maladie, ont-ils précisé.

Kirstie Alley a débuté sa carrière à la télévision, d'abord en participant dans un jeu télévisée avant d'apparaître dans de petits rôles dans la saga Star Trek. C'est la sitcom Cheers qui lui apporte la reconnaissance de ses pairs, puisqu'elle décroche grâce à ce rôle son premier Emmy Awards de la meilleure actrice. C'est cependant grâce à la comédie Allô maman, ici bébé qu'elle atteint une popularité internationale, incarnant l'héroïne Mollie Jensen dans cette comédie sortie en 1989 face à John Travolta. Elle reprendra ce rôle dans les deux suites, sorties en 1992 et 1993.

Kirstie Alley est décédée le 6 décembre 2022. Elle était âgée de 71 ans. Dans un communiqué de presse, sa famille a précisé que l'actrice se battait contre un cancer "découvert seulement récemment". La comédienne n'avait jamais médiatisé sa maladie, elle était d'ailleurs apparue à la télévision quelques semaines avant sa mort, dans la saison 7 de Mask Singer version américaine.

Kirstie Alley a été récompensée à deux reprises d'un Emmy Awards : d'abord en 1991 pour la sitcom Cheers, puis en 1994, pour le téléfilm dramatique David's Mother. Au cinéma, on a pu voir Kirstie Alley dans plusieurs longs-métrages, et surtout dans la comédie Allô maman, ici bébé et ses suites, dans lesquelles elle tient le rôle principal face à John Travolta. Elle tient également un rôle dans Harry dans tous ses états, réalisé par Woody Allen, mais aussi dans Le village des damnés de John Carpenter.

Kirstie Alley a connu un passage à vide dans les années 2000, en lien avec des problèmes de poids. On la revoit dans la série Fat Actress en 2005, puis dans des émissions télévisées, comme The Masked Singer en 2022. Elle atteint la seconde place du podium de Danse avec les stars version américaine en 2011. Par la suite, elle apparaît dans Accidental Love en 2015 (sa dernière apparition au cinéma) et Scream Queens (sa dernière apparition dans une série TV) en 2016. Filmographie de Kirstie Alley 1999 Belles à mourir 1997 Harry dans tous ses états Rôle: Joan 1995 Papa, j'ai une maman pour toi ! 1993 Allo maman c'est Noël 1990 L'Amour dans de beaux draps 1990 Allo maman c'est encore moi 1989 Allo maman ici bébé 1988 Randonnée pour un tueur 1985 Nord et Sud - L'intégrale 1984 Runaway 1984 Champions 1982 Star Trek II : la colère de Khan Rôle: le lieutenant Saavik 1982 Star Trek II : La colère de Khan

Kirstie Alley a été mariée à deux reprises dans sa vie : de 1970 à 1977, elle est en couple avec Bob Alley, avant de retrouver l'amour auprès de Parker Stevenson de 1983 à 1997. Elle a eu deux enfants de ce second mariage : Lillie Price Stevenson et William True Stevenson.