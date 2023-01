Accident de Jeremy Renner : l'acteur a essayé de sauver son neveu, ce que dit l'enquête

L'acteur américain a été écrasé par sa déneigeuse le 1er janvier 2023 et se retrouve en convalescence. Le rapport d'enquête nous en apprend plus sur l'accident.

L'enquête autour de l'accident de Jeremy Renner, survenu le jour du Nouvel An, a touché à sa fin. CNN a dévoilé ce mercredi 25 janvier le rapport dressé par le bureau du shérif de Washoe County, qui nous en apprend plus sur les circonstances de l'accident. Dans ce document, on découvre que l'acteur américain a voulu sauver son neveu avant de lui-même se faire écraser par la déneigeuse. L'engin, qui pesait plus de 6 tonnes, a été utilisé pour dégager un camion coincé par la neige.

Selon le rapport d'enquête, la déneigeuse a commencé à glisser. Jeremy Renner a été obligé de sortir sans pouvoir actionner le frein d'urgence. Cependant, la machine "fonçait en direction de son neveu", forçant l'acteur quinquagénaire à tenter de stopper ou dévier l'engin. Les autorités concluent que l'accident n'est pas dû à une défaillance mécanique de l'appareil : "L'inspection qui a été conduite semble montrer que si le frein à main avait été enclenché, l'engin n'aurait pas continué à avancer". En tentant d'arrêter la déneigeuse, Jeremy Renner a été emporté sous le véhicule et s'est fait rouler dessus. Les roues de l'engin lui ont compressé le côté droit de sa cage thoracique et la jambe, et le comédien vu dans les films Marvel a perdu beaucoup de sang. Dans un post Instagram, Jeremy Renner, qui n'en dit pas davantage sur son état de santé, a toutefois précisé qu'il s'était cassé plus de 30 os.

Jeremy Renner a été victime d'un accident le 1er janvier 2023, devant sa résidence du Nevada, dans la région de Mt. Rose Tahoe, à 40 km de Reno. L'acteur de 52 ans déneigeait l'accès à la route, après une grave tempête survenue la veille, pour les membres de sa famille, un peu avant 9 heures du matin. Selon le shérif du comté de Washoe qui s'est exprimé auprès de CNN, le comédien a utilisé une déneigeuse de plus de 6 tonnes pour effectuer la manœuvre. Au cours de l'opération, l'engin a commencé à glisser et à se diriger en direction de son neveu. L'acteur n'a pas actionné le frein à main et a tenté d'arrêter le véhicule, mais a été emporté et s'est fait rouler dessus.

Selon ses représentants, l'acteur a été opéré à deux reprises et souffre de traumatismes contondants à la poitrine et de blessures orthopédiques. Il est néanmoins "éveillé, il parle et son moral est bon", avait indiqué son porte-parole, ajoutant : "Il reste en soins intensifs, dans un état critique, mais stable." Le 17 janvier 2023, l'acteur Jeremy Renner a confirmé sur Twitter être rentré chez lui. Il expliquait alors avoir pu regarder le premier épisode de la saison 2 de Mayor of Kingstown, la série dont il est l'acteur principal et qui a débuté sa diffusion aux Etats-Unis peu après son accident. Dans une interview pour People, sa sœur Kym annonce être "ravie des progrès" que Jeremy Renner fait durant sa convalescence. Un ami proche, cité par RadarOnline affirme cependant qu'il pourrait s'écouler "deux ans" avant qu'il soit de nouveau sur pied à 100%. "Les médecins ont tendance à espacer les opérations pour permettre au corps de se soigner naturellement. C'est le cas ici". Dans un post Instagram, Jeremy Renner précise avoir 30 os cassés.

Biographie de Jeremy Renner - Né le 7 janvier 1971 en Californie, Jeremy Renner est l'aîné d'une famille de sept enfants. Jeremy Renner se découvre une passion pour la comédie durant ses années lycée. Il décide alors d'en faire son métier, et démarre à San Francisco en jouant dans des théâtres, puis il déménage à Los Angeles où il obtient quelques rôles sur scène à côté de son métier principal de maquilleur. À force de persévérance, il arrive au cinéma en 1995 dans la comédie "Alarme totale", puis il fait plusieurs apparitions dans des séries télévisées comme "Drôle de chance" et "Traque sur Internet".

C'est en 2002 que la carrière de Jeremy Renner démarre véritablement avec le film d'horreur "Dahmer", dans lequel il interprète un serial killer, qui lui permet de se faire remarquer par la critique. Dès lors, sa carrière est lancée, et il tourne aux côtés de Samuel Lee Jackson et Colin Farrell dans le film "SWAT, unité d'élite" en 2003. En 2005, il est à l'affiche de pas moins de cinq films dont "L'Affaire Josey Aymes" et "Neo Ned" dans lequel il occupe le premier rôle et qui lui vaut de recevoir le prix du meilleur acteur du festival international de Palm Beach.

Jeremy Renner enchaîne les rôles d'année en année, essentiellement dans des films d'action, et devient un des acteurs incontournables de Hollywood. Il joue entre autres dans "28 semaines plus tard" en 2008, "Démineur" en 2009 pour lequel il recevra de nombreuses récompenses, "The Town" de Ben Affleck en 2010 et "Mission impossible : protocole fantôme" en 2011, "Avengers" en 2012, et "Hansel & Gretel: Witch Hunters" en 2013.Figure incontournable de l'univers cinématographique de Marvel, il interprète dans plusieurs films (et surtout la franchise des Avengers) le personnage d'Hawkeye depuis 2011. Il a même une mini-série dédiée à son personnage disponible sur Disney++.

S'il a débuté au cinéma en 1995, la carrière de Jeremy Renner a véritablement explosé lorsqu'il a décroché le rôle d'Hawkeye pour plusieurs films Marvel. On peut le voir interpréter l'archer pour la première fois dans le film Thor, en 2011. Il a réinterprété le rôle de Clint Barton à plusieurs reprises : dans Avengers en 2012, dans Captain America : Le Soldat de l'hiver en 2014, dans Avengers : L'Ere d'Ultron en 2015, dans Captain America : Civil War en 2016, dans Avengers: Endgame en 2019, et dans les séries Hawkeye et What If... ? disponibles sur Disney+ depuis 2021.

Jeremy Renner a épousé en 2014 le mannequin canadien Sonni Pacheco. Ils avaient eu l'année précédente un enfant ensemble, une petite fille du nom d'Ava Berlin, en mars 2013. Le couple a divorcé en 2015, Sonni Pacheco évoquant des "différends irréconciliables" pour justifier de leur séparation. L'acteur s'est depuis fait très discret sur sa vie privée.