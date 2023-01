Jeremy Renner : "écrasé" alors qu'il aidait un proche, ce que l'on sait sur ses blessures

En pleine convalescence après avoir été écrasé par une dameuse le 1er janvier 2023, Jeremy Renner a été grièvement blessé. TMZ donne davantage de détails sur son état et l'accident.

[Mis à jour le 6 janvier 2023 à 16h52] Jeremy Renner est toujours en convalescence en soins intensifs après le grave accident dont il a été victime le 1er janvier 2023. L'acteur des Avengers a été écrasé par une dameuse de plus de 6 tonnes devant sa résidence du Nevada, près de Reno, alors qu'il déneigeait l'allée pour aider ses proches. TMZ nous apprend davantage de détails sur les blessures dont souffre le comédien de 52 ans, s'appuyant sur la retranscription de l'appel aux urgences : l'acteur était conscient mais saignait abondamment après avoir été "complètement écrasé" par la dameuse, ayant de "grosses difficultés" à respirer. Il serait blessé à la jambe mais également au niveau du haut du torse qui a été "écrasé".

Selon ses représentants, l'acteur a été opéré à deux reprises et souffre de traumatismes contondants à la poitrine et de blessures orthopédiques. Il est néanmoins "éveillé, il parle et son moral est bon", avait précédemment indiqué son porte-parole, ajoutant : "Il reste en soins intensifs, dans un état critique, mais stable." Mercredi 4 janvier, l'acteur avait déjà donné de ses nouvelles sur Instagram, une première depuis son accident. "Je suis trop amoché pour écrire", affirmait-il en légende d'une photo de lui sur son lit d'hôpital, remerciant au passage ses fans pour leur soutien dans cette épreuve : "Je vous envoie de l'amour à tous, merci pour vos mots gentils."

Jeremy Renner a été victime d'un accident le 1er janvier 2023, devant sa résidence du Nevada, dans la région de Mt. Rose Tahoe, à 40 km de Reno. L'acteur de 52 ans déneigeait l'accès à la route, après une grave tempête survenue la veille, pour les membres de sa famille, un peu avant 9 heures du matin. Selon le shérif du comté de Washoe qui s'est exprimé auprès de CNN, le comédien a utilisé une dameuse de 6 tonnes pour effectuer la manœuvre. Au cours de l'opération, il serait sorti du véhicule pour s'adresser à un proche, et l'engin aurait glissé. Jeremy Renner aurait alors tenté de rejoindre le siège conducteur avant de "disparaître". "Il [a été] retrouvé plus tard au milieu de la route, la dameuse continuait d'avancer et lui a roulé dessus." Le tabloïd TMZ précise qu'un voisin, médecin, lui aurait posé un garrot avant l'arrivée des secours. L'enquête est toujours en cours. La piste privilégiée est celle de la défaillance mécanique.

Darin Balaam, le shérif du comté de Washoe, s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse mardi 3 janvier, pour donner quelques éléments sur l'enquête ouverte sur les conditions de l'accident. Les premiers résultats de l'investigation ont permis d'établir que les faits relèvent d'un "tragique accident". Des analyses ont par ailleurs mis en évidence que l'acteur n'avait pas fait usage de drogue ou d'alcool avant son accident.

Une défaillance mécanique ?

L'enquête se poursuit pour comprendre si le "snowcat" (autoneige) de Jeremy Renner a dysfonctionné. Celui-ci a d'ailleurs été saisi à 20 heures dimanche soir, par la police. Selon les sources consultées par TMZ, la machine n'aurait pas dû renverser Jeremy Renner, celle-ci possédant de nombreuses fonctions de sécurité. Rappelons toutefois que la police avait précédemment confié à Deadline que Jeremy Renner "était la seule partie impliquée dans l'incident". L'enquête doit donc déterminer ce qui s'est exactement passé. Jeremy Renner a-t-il fait une erreur en manipulant son autoneige ? Le système de sécurité du Snowcat a-t-il failli ? Un autre élément a-t-il changé la donne ? Selon le shérif, la dameuse, d'environ six tonnes, de la marque PistenBully, s'est mise à rouler de manière automatique, l'acteur s'est blessé alors qu'il essayait "de regagner le siège conducteur".

Un voisin médecin aurait rapidement pu faire un garrot au comédien, limitant ainsi probablement les dégâts le temps que les secours arrivent sur place, selon TMZ. Les forces de l'ordre se seraient "coordonnées avec le district de protection contre les incendies de la vallée de Truckee Meadows et le service des urgences médicales de la région (REMSA) pour organiser le transport de Jeremy Renner". Le Reno Gazette-Journal rapporte que la région où se sont produits les faits a été frappée par une tempête hivernale lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Tempête qui aurait notamment causé des coupures d'électricité. Le journal indique que 35 000 foyers vivant dans plusieurs comtés situés au nord du Nevada se sont ainsi retrouvés sans électricité.

Né le 7 janvier 1971 en Californie, Jeremy Renner est l'aîné d'une famille de sept enfants. Jeremy Renner se découvre une passion pour la comédie durant ses années lycée. Il décide alors d'en faire son métier, et démarre à San Francisco en jouant dans des théâtres, puis il déménage à Los Angeles où il obtient quelques rôles sur scène à côté de son métier principal de maquilleur.

À force de persévérance, il arrive au cinéma en 1995 dans la comédie "Alarme totale", puis il fait plusieurs apparitions dans des séries télévisées comme "Drôle de chance" et "Traque sur Internet".

C'est en 2002 que la carrière de Jeremy Renner démarre véritablement avec le film d'horreur "Dahmer", dans lequel il interprète un serial killer, qui lui permet de se faire remarquer par la critique. Dès lors, sa carrière est lancée, et il tourne aux côtés de Samuel Lee Jackson et Colin Farrell dans le film "SWAT, unité d'élite" en 2003. En 2005, il est à l'affiche de pas moins de cinq films dont "L'Affaire Josey Aymes" et "Neo Ned" dans lequel il occupe le premier rôle et qui lui vaut de recevoir le prix du meilleur acteur du festival international de Palm Beach.

Jeremy Renner enchaîne les rôles d'année en année, essentiellement dans des films d'action, et devient un des acteurs incontournables de Hollywood. Il joue entre autres dans "28 semaines plus tard" en 2008, "Démineur" en 2009 pour lequel il recevra de nombreuses récompenses, "The Town" de Ben Affleck en 2010 et "Mission impossible : protocole fantôme" en 2011, "Avengers" en 2012, et "Hansel & Gretel: Witch Hunters" en 2013.Figure incontournable de l'univers cinématographique de Marvel, il interprète dans plusieurs films (et surtout la franchise des Avengers) le personnage d'Hawkeye depuis 2011. Il a même une mini-série dédiée à son personnage disponible sur Disney++.

S'il a débuté au cinéma en 1995, la carrière de Jeremy Renner a véritablement explosé lorsqu'il a décroché le rôle d'Hawkeye pour plusieurs films Marvel. On peut le voir interpréter l'archer pour la première fois dans le film Thor, en 2011. Il a réinterprété le rôle de Clint Barton à plusieurs reprises : dans Avengers en 2012, dans Captain America : Le Soldat de l'hiver en 2014, dans Avengers : L'Ere d'Ultron en 2015, dans Captain America : Civil War en 2016, dans Avengers: Endgame en 2019, et dans les séries Hawkeye et What If... ? disponibles sur Disney+ depuis 2021.

Jeremy Renner a épousé en 2014 le mannequin canadien Sonni Pacheco. Ils avaient eu l'année précédente un enfant ensemble, une petite fille du nom d'Ava Berlin, en mars 2013. Le couple a divorcé en 2015, Sonni Pacheco évoquant des "différends irréconciliables" pour justifier de leur séparation. L'acteur s'est depuis fait très discret sur sa vie privée.