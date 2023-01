Jeremy Renner gravement blessé : ce que l'on sait sur son accident

Jeremy Renner a été victime d'un grave accident domestique près de sa demeure du Nevada et a été opéré du torse et des jambes lundi 2 janvier 2023.

[Mis à jour le 3 janvier 2023 à 10h23] Jeremy Renner a été hospitalisé en urgence après un accident survenu ce dimanche 1er janvier 2023. L'acteur qui incarnait Hawkeye dans la saga Marvel Avengers a été blessé grièvement alors qu'il dégageait de la neige chez lui, dans la région de Mt Rose Highway, dans le Nevada. Selon son porte-parole, qui s'est exprimé auprès des médias américains People Magazine ou encore Deadline, le comédien de 52 ans se trouverait dans un état "critique mais stable". Jeremy Renner serait entouré de ses proches et recevrait "d'excellents soins".

Selon le shérif local, Jeremy Renner a été secouru pour une "blessure traumatique" et est le seul impliqué dans l'accident. Le Hollywood Reporter, citant son porte-parole, précise de son côté que l'interprète d'Hawkeye a subi une opération chirurgicale lundi au sein de l'unité des soins intensifs et souffre d'un "traumatisme au niveau du torse et de blessures orthopédiques". Le tabloïd TMZ précise de son côté, témoins à l'appui, que l'acteur conduisait une dameuse pour dégager l'accès à sa maison. La machine aurait roulé sur l'une de ses jambes.

Selon le sergent Kristin Vietti, du comté de Washoe, situé dans le Nevada, aux États-Unis, qui s'est également confié à Deadline, la police aurait été contactée pour "une blessure traumatique dans la région de Mt. Rose Highway", non loin de la ville de Reno, vers 9 heures du matin le premier jour de l'an. D'après nos confrères, Jeremy Renner aurait une propriété dans la région, près du mont Rose-Ski Tahoe, située à environ 40 km de Reno. Selon des informations de TMZ, Jeremy Renner conduisait une dameuse pour déneiger l'accès à sa maison, et la machine aurait roulé sur l'une de ses jambes. Le porte-parole de l'acteur n'a pas donné davantage de précisions sur les circonstances de l'accident.

D'après la police, qui n'a fourni que peu de détails sur l'affaire, à leur arrivée, les forces de l'ordre se seraient "coordonnées avec le district de protection contre les incendies de la vallée de Truckee Meadows et le service des urgences médicales de la région (REMSA) pour organiser le transport de Jeremy Renner". L'acteur aurait été déplacé par hélicoptère vers un hôpital local. Et la police de préciser que Jeremy Renner "était la seule partie impliquée dans l'incident".

Toujours selon le sergent Kristin Vietti, une enquête a été ouverte afin de déterminer les conditions exactes de l'accident. Pour autant, le Reno Gazette-Journal rapporte que la région où se sont produits les faits a été frappée par une tempête hivernale lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Tempête qui aurait notamment causé des coupures d'électricité. Le journal rapporte ainsi que 35 000 foyers vivant dans plusieurs comtés situés au nord du Nevada se sont ainsi retrouvés sans électricité.

Né le 7 janvier 1971 en Californie, Jeremy Renner est l'aîné d'une famille de sept enfants. Figure incontournable de l'univers cinématographique de Marvel, il interprète dans plusieurs films (et surtout la franchise des Avengers) le personnage d'Hawkeye. Il a même une mini-série dédiée à son personnage disponible sur Disney+. Il a toutefois débuté sa carrière sur les planches des théâtres locaux de San Francisco alors qu'il n'avait que 19 ans, avant de s'installer à Los Angeles et de devenir maquilleur.

En plus de sa participation récurrente aux films Marvel, Jeremy Renner est aussi connu pour ses participations dans les franchises Mission impossible et Jason Bourne. Au cinéma, on a également pu l'apercevoir dans les films Les Seigneurs de Dogtown, 28 semaines plus tard, L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, Démineurs ou encore The Town et enfin Premier Contact.

S'il a débuté au cinéma en 1995, la carrière de Jeremy Renner a véritablement explosé lorsqu'il a décroché le rôle d'Hawkeye pour plusieurs films Marvel. On peut le voir interpréter l'archer pour la première fois dans le film Thor, en 2011. Il a réinterprété le rôle de Clint Barton à plusieurs reprises : dans Avengers en 2012, dans Captain America : Le Soldat de l'hiver en 2014, dans Avengers : L'Ere d'Ultron en 2015, dans Captain America : Civil War en 2016, dans Avengers: Endgame en 2019, et dans les séries Hawkeye et What If... ? disponibles sur Disney+ depuis 2021.