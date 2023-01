Gina Lollobrigida est morte, dans quels films a joué l'actrice italienne ?

Gina Lollobrigida est décédée ce 16 janvier 2023 à 95 ans. Retour sur sa carrière, de "Fanfan la Tulipe" à "Salomon et la reine de Saba".

Le cinéma italien est en deuil. Gina Lollibrigida, actrice de renom dans les années 1950 et 1960, est décédée ce 16 janvier 2023. La comédienne italienne, qui s'était reconvertie dans la photographie, était âgée de 95 ans et on ne lui connaissait pas de problèmes de santé. C'est une longue carrière marquée par de grands films tournés avec les meilleurs acteurs de sa génération qu'elle laisse derrière elle.

Gina Lollobrigida, de son vrai nom Luigina Lollobrigida, a été révélée auprès du grand public en 1952, dans le film "Fanfan la Tulipe" de Christian-Jaque, où elle donnait la réplique à Gérard Philippe. Par la suite, elle s'est faite remarquée pour son interprétation dans "Pain, Amour et fantaisie" en 1953. Elle a tourné avec les plus grands, notamment à Hollywood face à Humphrey Bogart dans "Plus fort que le diable", et Burt Lancaster et Tony Curtis dans "Trapèze". Elle a également incarné Esmeralda dans le film "Notre-Dame de Paris" de Jean Delannoy. Elle s'est également illustrée dans le registre dramatique avec "La Loi", "La Proie des vautours" ou "Salomon et la Reine de Saba".

Née le 4 juillet 1927, Gina Lollobrigida grandit dans une famille modeste ouvrière obligée de vivre à Rome. Elle se fait d'abord connaître pour sa plastique, participant à plusieurs concours de beauté avant de se lancer dans le cinéma. On a pu la découvrir en 1946 dans "L'Aigle Noir", avant qu'elle n'acquiert la notoriété dans "Fanfan la Tulipe" puis "Pain, Amour et fantaisie" et sa suite.

La mythique actrice a ensuite pu jouer avec les plus grands acteurs d'Hollywood, comme Franck Sinatra, Humphrey Bogart ou Sean Connery. Gina Lollobrigida se fait notamment mondialement connaître grâce à son rôle dans "Plus fort que le diable" puis "Trapèze". Elle a également incarné Esmeralda dans "Notre-Dame de Paris" de Jean Delannoy (1956)

Une fin de carrière dans les années 1970

Gina Lollobrigida met un frein brutal à sa carrière dans les années 1970, notamment après son divorce en 1968 avec Milko Škofič, qui lui fait perdre son impresario. Elle cesse définitivement de tourner en 1973 et se lance dans une nouvelle passion, la photographie. Elle est apparue toutefois ponctuellement par la suite, notamment au Festival international du film de Berlin en 1986 où elle est présidente du jury. Elle a également été faite Chevalière de la légion d'honneur et officière de l'ordre des arts et des lettres.

Après une carrière dans le milieu du cinéma et des arts, Gina Lollobrigida s'est lancé dans la politique dans les années 1990. Elle s'est notamment présentée aux élections européennes sur la liste du parti démocrate, avant d'apparaître plus récemment sur la liste "Italie souveraine et populaire" pour les élections sénatoriales.

Gina Lollobrigida a épousé Milko Skofic le 15 janvier 1949. Celui qui était alors médecin se convertit pour devenir l'impresario de son épouse. Ensemble, ils auront un enfant, Milko Škofič Jr., né en 1957. Gina Lollobrigida et Milko Skofic divorcent en 1968 : l'actrice perd alors son impresario, ce qui va progressivement conduire à la fin de sa carrière, la comédienne arrêtant de tourner définitivement en 1973.

Gina Lollobrigida est décédée le 16 janvier 2023, a annoncé l'agence de presse italienne Ansa. L'actrice italienne était âgée de 95 ans, et on ne lui connaissait pas de problèmes de santé majeur. BFM TV nous apprend cependant qu'elle avait été hospitalisée il y a quelques mois après une cassure du col du fémur.