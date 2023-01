Mort brutale de l'acteur Adama Niane à 56 ans

ADAMA NIANE. Le comédien Adama Niane, vu dans "Plus belle la vie", "L'affaire SK1" ou encore "Lupin", est décédé à 56 ans dans des circonstances encore inconnues.

Adama Niane, acteur connu pour ses rôles dans Plus belle la vie ou encore L'affaire SK1 est décédé à l'âge de 56 ans. C'est le réalisateur Olivier Abbou, qui était aussi son ami, qui a annoncé la nouvelle sur Instagram ce 29 janvier 2023, avant que BFM TV ne confirme la nouvelle auprès de l'agent du comédien. Pour l'heure, les causes de sa mort ne sont pas encore connues.

Adama Niane est né en 1966 à Paris. Après des études d'art dramatique à Paris, il débute au théâtre dans les années 1980. Il a joué dans de nombreux rôles télévisés, notamment dans Mystères, Commissaire Moulin ou Julie Lescaut. En 2009, il apparaît dans plusieurs épisodes de Plus belle la vie, dans la robe d'avocat de Sébastien Sangha. Sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il accepte d'ncaner le tueur en série Guy Georges dans le film L'affaire SK1. Par la suite, on a pu l'apercevoir dans plusieurs long-métrages, comme Le gang des antillais, Furie ou Felicita. Plus récemment, le grand public a pu le reconnaître dans la série Netfli Lupin aux côtés d'Omar Sy.