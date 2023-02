Louis Velle, comédien connu pour "La demoiselle d'Avignon", est mort à 96 ans

Louis Velle, acteur et l'un des doyens du cinéma français, est décédé le 2 février 2023 à l'âge de 96 ans. Dans quoi avait-il joué ? Linternaute revient sur son parcours.

L'un des doyens du cinéma français nous a quittés. L'acteur Louis Velle est mort ce jeudi 2 février 2023, a révélé sa fille, Catherine Velle, dans un communiqué à l'AFP ce vendredi. Le comédien, qui était particulièrement actif au théâtre et à la télévision, est décédé à 96 ans sans que les circonstances de sa mort n'aient été davantage évoquées. Louis Velle a fait ses débuts au cinéma dans les années 1950, aux côtés de Maurice Chevalier dans "J'avais 7 filles" et de Dany Robin dans "Le coin tranquille". D'abord jeune premier du cinéma français, il va très tôt écrire ses propres rôles pour le petit écran aux côtés de son épouse, la romancière Frédérique Hébrard.

Louis Velle est surtout connu pour le feuilleton télévisé en six épisodes "La Demoiselle d'Avignon", sorti en 1972. Ils ont également écrit "Le Mari de l'Ambassadeur" en 1990 ou "Le Château des Oliviers" en 1993. Louis Velle était surtout très actif au théâtre, et compte près de 25 pièces dans sa carrière. Acteur et auteur, il a écrit le roman "Ma petite femme", ainsi que plusieurs pièces de théâtre.

Au cinéma, Louis Velle fait ses débuts en 1951 avec "Agence Matrimoniale" de Jean-Paul Le Chanois. On l'a également aperçu deux ans plus tard dans l'adaptation des "Trois Mousquetaires" d'André Hunebelle. Il a également tourné à plusieurs reprises sous la direction de Jean Boyer, Jean Girault (dans "Le Permis de conduire" notamment) ou encore Philippe de Broca (dans "La poudre d'escampette").

Louis Velle est né le 29 mai 1926 à Paris. On sait peu de choses sur sa jeunesse, si ce n'est qu'il a débuté ses études dramatiques au Conservatoire, avant de rejoindre le Cours Simon. C'est à cette occasion qu'il rencontre Frédérique Hébrard, qui devient son épouse en 1949 et qu'il n'aura ensuite plus jamais quitté. Il débute sa carrière au cinéma, dans les années 1950, avant de se diversifier sur petit écran et sur les planches.

Louis Velle a été l'homme d'une seule femme : depuis 1949, il était marié avec l'autrice, actrice et réalisatrice Frédérique Hébrard. Durant leurs 74 ans de mariage, ils ont eu trois enfants ensemble : Catherine Velle, Nicolas Velle et le réalisateur et scénariste français François Velle.

Louis Velle est particulièrement connu pour son rôle dans "La Demoiselle d'Avignon". Ce feuilleton TV en six épisodes est diffusé sur la seconde chaîne de l'ORTF en 1972. Louis Velle l'a co-écrit avec son épouse, Frédérique Hébrard. Il y incarne le rôle principal du diplômate François Fonsalette aux côtés de Marthe Keller, qui joue Koba Lye-Lye.