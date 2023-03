Tom Sizemore : après sa rupture d'anévrisme, sa famille pourrait mettre fin à sa vie

"Il n'y a plus d'espoir" pour l'acteur américain Tom Sizemore, selon les médecins. Le comédien de 61 ans avait été victime d'une rupture d'anévrisme le 18 février dernier.

[Mis à jour le 1er mars 2023 à 08h40] C'est peut-être bientôt la fin pour Tom Sizemore. Victime d'une rupture d'anévrisme le 18 février dernier, l'acteur américain de 61 ans connu pour son rôle du sergent Horwath dans Il faut sauver le soldat Ryan est plongé dans le coma et ne devrait pas se réveiller, selon les médecins. "Les médecins ont informé sa famille qu'il n'y avait plus d'espoir", a indiqué son manager dans un communiqué transmis à la presse américaine.

"Les médecins ont recommandé une décision de fin de vie", a précisé son agent dans un communiqué. La famille est "en train de décider des questions de fin de vie". De nouvelles informations seront révélées ce mercredi et nous en apprendront plus sur la suite. Tom Sizemore est surtout connu du grand public pour ses rôles de "durs à cuire" qu'il a pu interpréter dans bon nombre de films cultes des années 1990. Dans sa filmographie, on compte de grands classiques, comme Il faut sauver le soldat Ryan, Tueurs nés, Heat ou Pearl Harbor.

Né le 29 novembre 1961 à Détroit, Thomas Edward Sizemore Jr, connu sous le nom de Tom Sizemore auprès du grand public, grandit auprès de son père, avocat et professeur de philosophie, et de sa mère, fonctionnaire. C'est en 1986 qu'il sort diplômé de l'université Temple, se spécialisant dans le théâtre. Après s'être installé à New York, il débute sa carrière à la fin des années 1980.

La filmographie de Tom Sizemore est composée de grands classiques hollywoodiens. Il débute d'abord à la télévision en 1988 dans la série China Beach, avant de décrocher l'année suivante son premier rôle sur grand écran dans Haute sécurité face à Sylvester Stallone. On l'aperçoit également dans le rôle d'un vétéran dans Né un 4 juillet d'Oliver Stone. C'est surtout dans les rôles de "durs à cuire" qu'il se fait un nom et un visage à Hollywood : il incarne des soldats (Il faut sauver le soldat Ryan, Pearl Harbor, La Chute du faucon noir), des policiers (Point Break) ou des truands (Heat, Blue Steel). Après un passage à vide à la fin des années 2000, on le retrouve en 2017 dans la mini-série Twin Peaks de David Lynch.

Tom Sizemore fait également une apparition remarquée dans le film Heat de Michael Mann, dans lequel il donne la réplique non seulement à Robert De Niro, mais aussi à Al Pacino et Val Kilmer. Il incarne l'un des complices de Neil McCauley (De Niro), le truand Michael Cheritto. A l'origine, ce personange devait être joué par Michael Madsen, avant que le rôle ne lui revienne finalement.

Si Tom Hanks (capitaine Miller) et Matt Damon (2e classe Ryan) sont principalement à l'affiche du blockbuster de Steven Spielberg Il faut sauver le soldat Ryan, Tom Sizemore y joue aussi un rôle important dans le scénario, celui du sergent Horwath fidèle bras droit du personnage joué par Tom Hanks. Il y seconde le capitaine Miller durant tout le film, des plages d'Omaha Beach jusqu'au guêpier de Ramelle où il tente de défendre un pont tout en protégeant le soldat Ryan. Le personnage de Tom Sizemore y perd la vie, quelques minutes avant son capitaine.

Des déboires avec la justice

Dernièrement, Tom Sizemore faisait davantage la Une des médias pour ses déboires avec la justice. Il a notamment été arrêté au cours des années 2000 à plusieurs reprises pour détention de drogues et souffre d'addiction. Il déclare en 2012 être sobre. Il a également été accusé de violences domestiques.