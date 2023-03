Sarah Bernhardt : comment l'actrice a perdu sa jambe ?

MORT SARAH BERNHARDT. Bien plus qu'une actrice, Sarah Bernhardt est déjà à son époque une artiste complète et engagée. D'ailleurs, la perte de sa jambe droite ne l'empêche pas de monter sur scène.

Il y a cent ans, le 26 mars 1923, Sarah Bernhardt disparaissait. Le centenaire de sa mort est l'occasion de faire connaissance avec cette star d'une autre époque. Célèbre en tant qu'actrice de théâtre, la "Divine" Sarah Bernhardt est considérée comme l'une des plus grandes actrices de son temps. Elle est née en octobre 1844 à Paris et a commencé sa carrière théâtrale à l'âge de 17 ans. Elle a rencontré le succès avec ses performances dans des pièces telles que La Dame aux Camélias, Phèdre ou Hamlet. Elle était connue pour son talent dramatique et son charisme sur scène. Sarah Bernhardt a également été une pionnière dans le domaine du théâtre en tant que femme, car elle a souvent interprété des rôles masculins et a fondé sa propre compagnie de théâtre. Elle a également joué dans les premiers films muets et a été l'une des premières stars du cinéma.

En dehors de sa carrière d'actrice, Sarah Bernhardt était également connue pour son excentricité et son style de vie extravagant. Sa personnalité populaire a influencé la culture et la mode de son époque. Son héritage en tant qu'actrice et personnalité publique est resté important dans la culture française et internationale.

Sarah Bernhardt est morte le 26 mars 1923 d'une urémie (une maladie des reins qui a entraîné une insuffisance rénale) à l'âge de 78 ans. Elle a souffert de nombreux problèmes de santé tout au long de sa vie. Elle s'est notamment fait amputer d'une jambe à la suite d'une blessure au genou. Après des chutes répétées sur scène, elle est plâtrée durant six mois et développe une gangrène. Sa jambe droite lui est retirée en 1915, alors qu'elle a déjà 70 ans. Son handicap ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière. Elle continue à jouer la comédie assise ou allongée. Son décès a été largement couvert dans les médias de l'époque en raison de sa renommée en tant qu'actrice de théâtre française célèbre dans le monde entier. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise.

Biographie courte de Sarah Bernhardt

Sarah Bernhardt est née à Paris, le 22 ou le 23 octobre 1844. Elle est issue d'une famille juive hollandaise. Ses parents étaient des artistes de théâtre ambulants. Elle fait ses débuts sur scène en 1862 à l'âge de 17 ans dans une pièce intitulée "Le Passant" de François Ponsard au théâtre de l'Odéon à Paris. Elle s'est rapidement fait connaître pour son talent et sa capacité à représenter un large éventail de personnages.

Sarah Bernhardt est bien plus qu'une actrice

Sarah Bernhardt devient l'une des plus grandes actrices de théâtre de son temps. Elle a joué dans plusieurs genres de pièces, allant des tragédies classiques aux pièces contemporaines. L'actrice apparaît dans notamment dans "Phèdre" de Racine, "Hamlet" de Shakespeare, "La Dame aux camélias" de Dumas fils, "Fedora" de Sardou, et "L'Aiglon" de Rostand, pour n'en citer que quelques-unes. Bien qu'elle soit surtout connue pour son travail au théâtre, elle a également fait plusieurs apparitions au cinéma. Elle a tourné dans plusieurs films muets comme "Le duel d'Hamlet", réalisé par Clément Maurice (1900). Au-delà d'être une bonne interprète, Sarah Bernhardt était également une artiste talentueuse dans d'autres domaines, la sculpture et la peinture. Certaines de ses peintures les plus connues incluent "La Dame aux Camélias", un portrait d'elle-même dans le rôle de Marguerite Gautier, et "La Princesse Lointaine", un portrait de son personnage dans la pièce d'Edmond Rostand. Les peintures de Sarah Bernhardt ont été présentées dans plusieurs expositions au cours de sa vie, notamment à Paris, Londres et New York.

La vie privée de Sarah Bernhardt

Portrait de Sarah Bernhardt vers 1893 © COLLECTION YLI/SIPA (publiée le 08/03/2023)

Figure publique très connue de son temps, sa vie privée a été très mouvementée et parfois controversée. Sarah Bernhardt a eu de nombreuses relations amoureuses tout au long de sa vie, y compris avec des hommes et des femmes. Elle a eu un fils, Maurice, dont le père n'est pas connu avec certitude. Elle a également adopté plusieurs enfants. Sarah Bernhardt était aussi connue pour son implication dans la politique, soutenant des causes telles que les droits des femmes et l'indépendance de la Belgique. Elle a même été nommée ambassadrice de bonne volonté pour la Croix-Rouge française pendant la Première Guerre mondiale.

Sa fin de vie fut, quant à elle, marquée par des souffrances physiques et des problèmes de santé. En 1915, Sarah Bernhardt a subi une amputation de la jambe droite à la suite d'une infection contractée lors d'une tournée de théâtre aux Etats-Unis. Elle a ensuite utilisé une prothèse pour se déplacer, mais cela a rendu son travail sur scène plus difficile, aggravant même ses soucis de santé. Au cours des dernières années de sa vie, l'actrice a en effet souffert de plusieurs maladies. Le 26 mars 1923, Sarah Bernhardt décède d'une urémie, une complication de ses problèmes rénaux. En fin de compte, la vie privée de Sarah Bernhardt était aussi complexe et fascinante que sa carrière sur scène.