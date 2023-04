Jonathan Majors lâché par ses agents, peut-il être remplacé par Marvel ?

Accusé de violences domestiques, Jonathan Majors a été lâché par ses agences de talent et de relation publique. L'acteur qui joue Kang dans Marvel peut-il être remplacé ?

[Mis à jour le 19 avril 2023 à 13h55] Jonathan Majors a été arrêté par la police new-yorkaise le 25 mars 2023, dans le cadre d'une affaire de violences domestiques. Ressorti libre après son audition avec les enquêteurs, il se présentera devant le tribunal le 8 mai prochain. En attendant, l'acteur subit de plein fouet la polémique puisque son agence de talents, Entertainment 360, et son agence de relations publiques, Lede Company, ont décidé de mettre un terme à leur contrat avec l'acteur américain, nous apprend Variety.

Les nouvelles accusations qui pèsent sur Jonathan Majors, si elles sont fondées, interrogent également les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU). L'acteur américain incarne en effet Kang, le grand méchant de la nouvelle phase, introduit dans la série Loki et plus récemment Ant-Man & la Guêpe : Quantumania. D'autant plus que son personnage sera également le prochain grand méchant qui affrontera les Avengers dans les prochains films, Avengers : The Kang Dynasty (2025) et Avengers : Secret Wars (2026). La question de son remplacement se pose alors. Pour l'heure, Marvel n'a pas communiqué sur la controverse qui touche Jonathan Majors et sur son avenir au sein de leurs productions cinématographiques. Il faudra probablement attendre de connaître la décision de la justice, le 8 mai prochain, pour en savoir plus sur les accusations, le sort de Jonathan Majors, et sur la décision que prendra Marvel.

Biographie de Jonathan Majors - Jonathan Majors est un acteur américain, né le 7 septembre 1989. Il grandit dans la base militaire de Vandenberg avec son père, membre de l'US Air Force, et sa mère pasteur. Son père finit par quitter sa famille et ne réapparaît que 17 ans plus tard dans la vie de ses enfants.

Après avoir obtenu son diplôme en 2017 en arts dramatiques à l'université de Yale, il décroche un rôle dans la série When we rise qui le fait connaître auprès du public. Il se fait repérer au cinéma dans The last black man in San Francisco, en 2016. Mais c'est surtout grâce à la série Lovecraft Country qu'il est révélé en 2020. Il est ensuite choisi pour incarner le méchant Kang le Conquérant dans la franchise de films Marvel.

Jonathan Majors est l'un des acteurs à suivre de ces dernières années. Et sa carrière doit prendre un nouvel envol puisqu'il a décroché le rôle de Kang dans la franchise Marvel. L'acteur apparaît pour la première fois dans le MCU dans la première saison de Loki, avant d'endosser à nouveau le rôle dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania (2023). Cet antagoniste devra également affronter les Avengers dans Avengers 5 : The Kang Dynasty (2025) et Avengers 6 : Secret Wars (2026).

Jonathan Majors a été interpellé à New-York le 26 mars. Une femme, dont l'identité n'est pas connue, l'accuse en effet de l'avoir agressée. La police new-yorkaise a ainsi fait savoir qu'ils avaient été contactés ce samedi 25 mars 2023 dans la matinée pour une dispute "domestique" entre un "homme de 33 ans et une femme de 30 ans", qui a été hospitalisée pour des "lésions mineures".

La victime présumée dit avoir été "agressée". Elle a été envoyée à l'hôpital pour soigner des blessures à la tête et au cou. Selon le communiqué de presse, elle se trouve dans "un état stable". On ne connait néanmoins pas son identité ni la relation qu'elle entretient avec Jonathan Majors. Le Hollywood Reporter nous apprend que l'acteur, qui incarne Kang dans la franchise Marvel, a été interpellé pour "tentative d'étranglement, agression et harcèlement". Jonathan Majors a, depuis, été libéré et devra se présenter devant la justice le 8 mai prochain, selon les médias américains.

L'agent de Jonathan Majors a assuré dans un communiqué transmis au Los Angeles Time que l'acteur "n'a rien fait de mal". Son avocate a de son côté affirmée au que son client était "totalement innocent et probablement la victime d'une altercation avec une femme de son entourage". Elle a également assuré que son équipe était en train de "rassembler des preuves qui seront directement présentées au procureur du district dans l'espoir de voir toutes les charges pesant contre lui retirées."

Ces preuves ont été présentes au message Page Six : des captures d'écran de conversations entre Jonathan Majors et la victime présumée. Cette dernière y affirme avoir été celle qui a usé la violence lors de leur dispute. "Je ferai en sorte que rien ne se passe à ce sujet, a-t-elle affirmé dans ces messages, je leur ai dit que c'était ma faute."

Très discret sur sa vie privée, Jonathan Majors n'aurait pas de compagne connue et ne serait pas marié. Cependant, une femme de 30 ans a accusé l'acteur de l'avoir agressée le 25 mars 2023. On ne sait rien sur son identité et sa relation avec l'acteur américain. Cependant, la dispute a été qualifiée de "domestique" par les enquêteurs, ce qui peut suggérer que l'accusatrice du comédien ait pu également être sa compagne.