Mort de Michel Cordes (Roland Marci) : la piste du suicide envisagée pour l'acteur de Plus belle la vie

Michel Cordes, qui a notamment incarné Roland Marci dans la série "Plus belle la vie", a été retrouvé mort par balle, chez lui, vendredi 5 mai. La piste du suicide serait privilégiée.

Michel Cordes, acteur de 77 ans qui a incarné Roland Marci dans la série Plus belle la vie de 2004 à 2022, a été retrouvé mort par arme à feu à son domicile de Grabels (Hérault), vendredi 5 mai, indique Midi Libre. Comédien, auteur et metteur en scène, il a accompagné le quotidien de nombreux Français avec le feuilleton Plus belle la vie, dans lequel il était Roland, le patron du bar emblématique du Mistral. Une enquête, diligentée par les gendarmes de la compagnie de Castelnau-le-Lez, est en cours pour déterminer les causes de sa mort. La piste du suicide serait privilégiée selon les informations de RTL.

Le Parisien ajoute que Michel Cordes aurait laissé une lettre de suicide : "Il n'y avait pas de traces de coups, de violence ou d'effraction sur place", relate le journal. L'actrice Fabienne Carat, contactée par Le Parisien, a fait part de sa sidération, en apprenant la nouvelle, vendredi 5 mai. "Je ne peux imaginer dans quel état de détresse ou de solitude il pouvait être. [...] Lui qui aimait tant la vie [...] Je n'oublierai jamais ta bienveillance, tes blagues, ton rire. Je t'aime ici ou là-bas", a-t-elle confié.

Michel Cordes est né le 20 octobre 1945 à Siran dans le Minervois et a grandi dans l'Hérault. Quelques mois avant la fin de la série, diffusée sur France 3 jusqu'en novembre 2022, le personnage de Roland Marci était mort d'une crise cardiaque, ce qui avait ému les fans. L'acteur avait alors confié au Parisien qu'il souhaitait se reposer et profiter de sa compagne. "Ça fait cinquante et quelques années que je fais ce métier. Ça commençait à devenir lourd dans ma vie", avait-il expliqué pour justifier son départ.