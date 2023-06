Treat Williams est mort : l'acteur de 71 ans décède des suites d'un grave accident

L'acteur Treat Williams est mort ce lundi 12 juin 2023, après avoir été victime d'un grave accident de moto. Âgé de 71 ans, il était connu pour ses rôles dans "Hair" et "Everwood".

Treat Williams, acteur américain connu pour ses rôles dans Hair, Everwood et Le Prince de New York est mort ce lundi 12 juin 2023. Il était âgé de 71 ans. C'est son agent qui a annoncé cette nouvelle au magazine People, révélant que le comédien a a succombé à de graves blessures survenues à la suite d'un accident de la route. Selon ses informations, Treat Williams roulait à moto lorsqu'une voiture a coupé sa trajectoire, blessant grièvement le comédien.

De son vrai nom Richard Treat Williams, il a débuté sa carrière comme chanteur et danseur dans les années 1970. Après s'être produit dans plusieurs comédies musicales, il se fait connaître du grand public en 1979, jouant l'un des premiers rôles, celui du hippie George Berger, dans Hair. Pour cette partition dans le film de Milos Forman, il est nommé aux Golden Globes.

Par la suite, on a pu le voir dans 1941 de Steven Spielberg, mais également dans le film Le Prince de New York, pour lequel il décroche un nouvelle nomination aux Golden Globes. De 2002 à 2006, il a incarné le docteur Andrew Brown dans Everwoood. Plus récemment, c'était dans Chicago Fire et dans Blue Bloods qu'on a pu le voir à l'écran.

Treat Williams révélé dans Hair

Treat Williams a débuté sa carrière dans les années 1970, principalement dans des comédies musicales. C'est tout logiquement que le comédien décroche l'un des rôles principaux de Hair. Il incarne George Berger, l'un des hippies qui se lie d'amitié avec Claude Bukowski (John Savage) dans le film réalisé par Milos Forman et sorti en 1979. Il chante notamment les titres I Got Life ou Donna/Hashish sur la bande originale du film. Pour ce rôle, Treat William a été nommé dans la catégorie "New Star of the Year in a Motion Picture" (l'équivalent du Meilleur espoir masculin des César) aux Golden Globes 1980.