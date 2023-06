Nicolas Bedos accusé d'agression sexuelle : la plainte détaillée, ce que l'on sait

Le réalisateur des films "OSS 117 3" et "Mascarade" serait en garde à vue depuis mercredi. Il fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle déposée par une femme de 25 ans.

Nicolas Bedos, cinéaste français connu pour avoir réalisé les films "OSS 117 3" et plus récemment "Mascarade", a été placé en garde à vue mercredi 21 juin 2023 à Paris, nous apprend l'AFP qui cite une source proche du dossier. Selon le média Actu 17, le réalisateur est visé par une plainte déposée le 12 juin. La plaignante serait une jeune femme de 25 ans, qui dénoncerait une agression sexuelle survenue dans la nuit du 1er au 2 juin 2023.

Toujours selon le média Actu 17, confirmée par Le Parisien, les faits se seraient produits vers 1 heure du matin dans un établissement du premier arrondissement parisien, où elle s'était rendue avec une amie actrice et cinq autres personnes. Elle affirme n'avoir pas bu d'alcool. Selon BFM TV, la jeune femme de 25 ans dit s'être rendue à une table où se trouvait ses amis. Le Figaro précise de son côté que l'agression se serait déroulée alors qu'elle se dirigeait vers la piste de danse. Dans sa plainte, la jeune femme raconte qu'un homme la regardait "franchement" avant qu'il ne marche dans sa direction. Il aurait alors tendu sa main au niveau de sa culotte, par-dessus son jean. Le Figaro détaille qu'elle aurait ressenti un "frottement".

Pas de témoin direct

Dans sa plainte, la jeune femme affirme l'avoir repoussé. Selon les informations de BFM TV et du Figaro, elle affirme reconnaître Nicolas Bedos, alors qu'elle ne savait pas qu'il était dans la boîte de nuit. Ce dernier lui aurait alors dit : "Tu ne vas pas me frapper, là ?". Elle aurait alors répondu "Vas te faire soigner, tu vois le geste que tu viens de me faire ?"

La plaignante affirme alors qu'un vigile et son frère, présents à la soirée, intervient. Néanmoins, elle pense que personne n'a été témoin du geste présumé du réalisateur à son encontre, et que personne ne savait que Nicolas Bedos était présent lors de la soirée. Questionnée sur la raison des dix jours d'attente entre les faits et le dépôt de plainte, la jeune femme assure qu'elle "ne se sentait psychologiquement pas capable" de le faire avant.

Qui est le réalisateur Nicolas Bedos ?

Le nom de Nicolas Bedos ne vous est certainement pas inconnu, et c'est bien normal : en plus d'être le fils de l'humoriste Guy Bedos et Joëlle Bercot, il est un réalisateur et scénariste reconnu dans le milieu du cinéma français. Il a notamment réalisé son premier film, Monsieur et Madame Adelman, en 2017, avant de sortir le succès critique La Belle époque en 2019. Ce dernier film, avec Daniel Auteuil et Fanny Ardant, est nommé onze fois aux César et remporte notamment le prix du Meilleur scénario original. Par la suite, Nicolas Bedos a réalisé Oss 117 : Alerte rouge en Afrique noire, sorti en 2021 et projeté en clôture du Festival de Cannes. Plus récemment, il a sorti le film Mascarade en 2022, qui a divisé la critique.

Une personnalité publique controversée

Nicolas Bedos est également une personnalité publique controversée. En 2012, il est condamné à 2 000 euros d'amende pour injures publiques envers la police. Il a également été condamné pour conduite en état d'ébriété en 2010 et en 2014 (cette année là, également, pour outrage et menace de mort envers des policiers). Il est alors condamné à trois mois de prison avec sursis et 800 euros d'amende. Il est mis en examen en 2014 pour injure raciale après une chronique dans Marianne, mais est finalement relaxé l'année suivante, qui estime que ses propos n'étaient pas à prendre au premier degré. Enfin, en 2020, un message sur son compte Instagram appelant à abandonner le port du masque en pleine pandémie du coronavirus fait controverse sur les réseaux sociaux.