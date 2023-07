Nicolas Bedos : une nouvelle enquête ouverte contre le réalisateur pour viol et agression sexuelle

Le parquet de Paris a confirmé auprès de plusieurs médias avoir ouvert une enquête préliminaire pour viol et agressions sexuelles, visant Nicolas Bedos, pour trois plaintes distinctes.

[Mis à jour le 18 juillet 2023 à 21h30] Une enquête préliminaire pour viol et agressions sexuelles a été ouverte, le 5 juillet dernier, à l'encontre de Nicolas Bedos, a indiqué, ce 18 juillet, le parquet de Paris auprès de BFMTV, confirmant une information de Mediapart. Trois procédures seraient en cours dans cette enquête : l'une pour "viol et agression sexuelle" et les deux autres pour "agression sexuelle". Une des femmes a déjà été entendue par les enquêteurs le 4 juillet, tandis qu'une autre devrait l'être le 21 juillet.

Auprès du pure player, deux ont témoigné des actes de l'acteur et réalisateur. La première, qui se fait appeler Chloé, âgé de 50 ans, accuse Nicolas Bedos de l'avoir violée au domicile des Bedos, à Neuilly-sur-Seine, en 1999. La deuxième, une certaine Marion, a évoqué son agression sexuelle, alors qu'elle était adolescente, dans une maison de vacances, en 2017. L'enquête a été confiée au premier district de la police judiciaire de Paris, ont précisé une source proche du dossier et le parquet.

L'acteur est déjà visé par une plainte distincte de cette enquête préliminaire pour "agression sexuelle", déposée le 12 juin par une femme qui l'accuse d'avoir touché ses parties intimes par-dessus son pantalon, dans un club parisien dans la nuit du 1er au 2 juin. Ainsi, il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris en février 2024, après sa garde à vue le 21 juin.

Nicolas Bedos accusé d'agression sexuelle

Auparavant, Nicolas Bedos était visé par une plainte pour agression sexuelle. Selon le parquet de Paris, il sera jugé début 2024 pour agression sexuelle en état d'ivresse manifeste, et encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. La plainte a été déposée le 12 juin dernier par une jeune femme de 25 ans, qui accuse le réalisateur d'avoir "glissé sa main au niveau de ses parties intimes, par-dessus son pantalon" lors d'une soirée, dans la nuit du 1er au 2 juin 2023.

Selon Le Monde, Nicolas Bedos a confié aux enquêteurs qu'il ne remettait pas en cause le témoignage de la plaignante. Il garantit néanmoins que, "si ce geste a existé", il ne "peut être qu'accidentel". Son avocate, Me Julia Minkowski, assure que son client n'a pas le "souvenir" des faits. "Un tel geste (…) n'a pu être qu'accidentel sous l'effet de l'ébriété", a-t-elle ajouté.

Les faits remonteraient à la nuit du 1er au 2 juin 2023, dans un club du premier arrondissement de Paris où la jeune femme se serait rendue avec une amie actrice, son frère et quelques amis. Dans sa plainte, la plaignante explique que Nicolas Bedos, qu'elle n'aurait pas reconnu immédiatement, l'aurait longuement fixée avant de s'approcher d'elle. Il aurait alors "gliss[é] sa main au niveau de ses parties intimes, par-dessus son pantalon", puis elle aurait senti un "frottement".

La plaignante dit avoir été seule avec le réalisateur au moment des faits. Elle pense qu'aucun de ses proches n'a pu être témoin de l'agression qu'elle rapporte. Elle insiste également sur le fait qu'elle n'avait pas consommé d'alcool. La jeune femme raconte qu'elle aurait repoussé Nicolas Bedos avant de lui lancer : "Va te faire soigner !" Au moment des faits, un vigile aurait rapidement été interpellé par l'agitation et aurait demandé à la plaignante si tout allait bien. Ce à quoi elle lui aurait répondu : "Vire-le !".

Biographie de Nicolas Bedos - Fils de l'humoriste Guy Bedos et Joëlle Bercot, Nicolas Bedos est un réalisateur et scénariste reconnu dans le milieu du cinéma français. Il a notamment réalisé son premier film, Monsieur et Madame Adelman en 2017, avant de sortir le succès critique La Belle époque en 2019. Ce dernier film, avec Daniel Auteuil et Fanny Ardant, est nommé onze fois aux César et remporte notamment le prix du Meilleur scénario original.

Par la suite, Nicolas Bedos a réalisé Oss 117 : Alerte rouge en Afrique noire, sorti en 2021 et projeté en clôture du Festival de Cannes. Plus récemment, il a sorti le film Mascarade en 2022, qui a divisé la critique.

Une personnalité publique controversée

Nicolas Bedos est également une personnalité publique controversée. En 2012, il est condamné à 2000 euros d'amende pour injures publiques envers la police. Il a également été condamné pour conduite en état d'ébriété en 2010 et en 2014 (cette année là, également, pour outrage et menace de mort envers des policiers). Il est alors condamné à trois mois de prison avec sursis et 800 euros d'amende.

Nicolas Bedos est aussi mis en examen en 2014 pour injure raciale après une chronique dans Marianne, mais est finalement relaxé l'année suivante, la justice estimant que ses propos n'étaient pas à prendre au premier degré. Enfin, en 2020, un message sur son compte Instagram appelant à abandonner le port du masque en pleine pandémie du coronavirus fera controverse sur les réseaux sociaux.