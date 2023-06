Julian Sands : l'acteur porté disparu depuis janvier retrouvé mort

MORT DE JULIAN SANDS. Le corps de l'acteur britannique de "Chambre avec vue" a été retrouvé et identifié, six mois après sa disparition. Il avait 65 ans.

Six mois après sa disparition, le corps de Julian Sands a été retrouvé et formellement identifié ce mardi 27 juin. L'acteur britannique, connu pour avoir joué dans Chambre avec vues de James Ivory, est donc officiellement décédé à l'âge de 65 ans. Julian Sands n'avait plus donné de nouvelle depuis qu'il est parti en randonnée sur le mont San Antonio, en Californie, le 13 janvier 2023.

Dimanche 25 juin, les autorités locales avaient annoncé que des restes humains avaient été découverts par des marcheurs près de l'endroit où Julian Sands était porté disparu, sur le sommet le plus haut de la chaîne de montagne, sur un parcours particulièrement dangereux. Selon les informations de TMZ, les causes du décès de Julian Sands n'ont pas encore été établies. Toutefois, il a été rapporté que les conditions climatiques étaient mauvaises au moment où l'acteur britannique est parti en randonnée.

Julian Sands était un acteur britannique né le 4 janvier 1958 à Otley. Après des études d'art dramatique à la Central School of Speech and Drama, il obtient ses premiers rôles majeurs dans les films La Déchirure (1983) et Chambre avec vue de James Ivory (1984). C'est ce dernier film qui lui permet d'obtenir la reconnaissance de ses pairs et du grand public. Par la suite, on a pu le voir dans les longs-métrages Warlock (1989), Arachnophobie (1990), Le Festin Nu (1991) ou encore Leaving Las Vegas (1995). C'est également Julian Sands qui est le fantôme de l'opéra dans la version de 1998 de Dario Argento.

Dans les années 2000, c'est particulièrement sur le petit écran qu'il s'illustre, obtenant des rôles réguliers dans les séries Stargate SG-1 (2005) ou dans la saison 5 de 24 heures chrono (2006). Il est également Jor-El dans la série Smallville (2009 à 2010). Il ne délaisse pas pour autant le cinéma puisqu'il apparaît dans des seconds rôles dans Ocean's Thirteen en 2007 et Millénium : les hommes qui n'aimaient pas les femmes en 2011. Julian Sands est porté disparu suite à une randonnée au nord de Los Angeles depuis le 13 janvier 2023.