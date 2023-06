Alan Arkin : l'acteur oscarisé pour "Little Miss Sunshine" est mort à 89 ans

MORT ALAN ARKIN. L'acteur américain Alan Arkin, connu pour son rôle dans Little Miss Sunshine, est décédé à l'âge de 89 ans.

Hollywood est en deuil. Alan Arkin, acteur américain qui cumulait 70 ans de carrière, est mort jeudi 29 juin 2023 dans sa résidence à Carlsbad, en Californie. Le comédien était âgé de 89 ans. Ce sont ses deux fils qui ont annoncé son décès au magazine People, sans donner davantage de précisions sur les causes du décès de l'octogénaire.

Alan Arkin est surtout connu en France pour son rôle dans la comédie indépendante Little Miss Sunshine, sortie en 2007. Pour le rôle du grand-père de cette famille dysfonctionnelle qui part en road-trip, il avait remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. On l'avait également vu dans les films Argo, Les Russes arrivent ou encore Le cœur est un chasseur solitaire, pour lesquels il avait également été nommé aux Oscars. Alan Arkin avait également été nommé plus récemment aux Emmy Award pour son rôle dans la série Netflix The Kominsky Method.

Biographie d'Alan Arkin

Né le 26 mars 1934, Alan Arkin a débuté sa carrière d'acteur sur scène, à Chicago. Il a fait ses débuts à Broadway dans la pièce From the Second City, en 1961, avant de décrocher deux ans plus tard un Tony Award pour son rôle dans Enter Laughing. Il a également eu une carrière sur le petit écran dans quelques séries et téléfilms.

Il se fait remarquer dans les années soixante grâce aux films Les Russes arrivent (1966) et Le coeur est un chasseur solitaire (1968). Pour ces deux prestations, il remporte des nominations aux Oscars, sans repartir avec la fameuse statuette. S'il se fait moins remarqué par la suite, il figure toutefois au casting de films bien connus du public, comme Edward aux mains d'argent et Bienvenue à Gattaca.

Alan Arkin revient sur le devant de la scène dans les années 2000, d'abord en intégrant le casting de la série Tribunal central. Ensuite, la sortie du film indépendant Little Miss Sunshine lui permet d'acquérir une renommée sans précédent. Grâce à sa performance en grand-père accro à l'héroïne, il décroche l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Par la suite, on a pu le voir dans les films Max la menace, Marley et moi, Sunshine cleaning ou encore Les vies privées de Pippa Lee. De 2018 à 2019, il joue dans les deux saisons de La Méthode Kominsky face à Michael Douglas.

Qui était la femme d'Alan Arkin

Alan Arkin a été marié à trois reprises : en 1955, il épouse Jeremy Taffe, avec laquelle il a eu deux enfants : Adam Arkin et Matthew Arkin. Après leur séparation, il épouse en seconde noce Barbara Dana, en 1964. Depuis 1996, il était amrié à Suzanne Newlander, avec laquelle il vivait à Carlsbad, en Californie.