Kevin Spacey accusé d'agressions sexuelles : après le procès, le jury délibère

Après plusieurs semaines de procès à Londres, le jury en charge du sort de Kevin Spacey, accusé d'agressions sexuelles par plusieurs hommes, s'est retiré pour délibérer.

[Mis à jour le 25 juillet 2023 à 10h00] Après plusieurs semaines de procès pour agressions sexuelles, le jury qui doit statuer sur le sort de Kevin Spacey s'est retiré pour délibérer ce lundi 24 juillet 2023. L'acteur, jugé depuis fin juin à Londres après l'accusation de quatre hommes, a plaidé non coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui. Il s'est décrit comme un "gros dragueur" tout en niant être "violent" ou "agressif". L'accusation, de son côté, l'a décrit comme un "harceleur sexuel".

Pour rappel, quatre hommes accusent Kevin Spacey de les avoir agressés entre 2001 et 2013. L'un d'entre eux affirme que l'acteur de 63 ans l'a "drogué" et a eu une relation sexuelle avec lui alors qu'il était endormi. Ces accusations sont sorties en 2017, en plein mouvement #MeToo. Le comédien était alors adulé pour sa performance dans la série House of Cards. Par la suite, il a été retiré de plusieurs séries et projets de films auxquels il était associé.

Kevin Spacey a notamment évoqué, lors de ce procès londonien, sa réputation "perdue", se disant "brisé" par ces accusations. Il a notamment reçu le soutien d'Elton John qui a témoigné en sa faveur lors des débats.

Les accusations d'Anthony Rapp contre Kevin Spacey

En 2017, l'acteur Anthony Rapp (Rent, Star Trek : Discovery) accusait Kevin Spacey de l'avoir harcelé sexuellement lors d'une soirée alors qu'il n'était âgé que de 14 ans. A l'époque, la star de House of Cards en avait 26. Dans une interview accordée au site BuzzFeed, Anthony Rapp explique avoir été invité à une soirée chez Kevin Spacey à New York en 1986. Selon Anthony Rapp, la star de House of Cards l'aurait "soulevé comme un marié peut le faire avec sa nouvelle femme." Par la suite, le comédien se retrouve au-dessus du jeune homme. "Il essayait de me séduire" se souvient Anthony Rapp. "J'étais conscient qu'il pensait à moi d'une façon sexuelle." Le jeune homme a ensuite quitté l'appartement, ne sachant quoi penser de ce qui venait de se produire. Il aurait contacté un avocat, qui lui aurait conseillé de ne pas intenter d'action en justice.

Quelques heures après les déclarations d'Anthony Rapp, le comédien Kevin Spacey a pris la parole sur Twitter, en publiant un long message d'excuses. "J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour Anthony Rapp en tant qu'acteur. Je suis plus qu'horrifié par cette histoire. Très honnêtement, je ne me souviens pas de cette rencontre, qui se serait déroulée il y a 30 ans. Mais si j'ai agi tel qu'il le décrit, je suis sincèrement désolé pour ce qui ressemble à un comportement inapproprié en état d'ébriété." Par la suite, l'acteur en a profité pour faire son coming-out homosexuel.