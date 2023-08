Angus Cloud : de quoi est mort l'acteur d'Euphoria ?

L'acteur américain Angus Cloud est mort lundi 31 juillet. Il jouait le rôle de Fezco "Fez" O'Neill dans la série Euphoria.

Angus Cloud, acteur américain connu pour son rôle dans la série Euphoria, est décédé lundi 31 juillet 2023. Il était âgé de 25 ans. Les causes de sa mort n'ont, à ce moment, pas encore été révélées. L'acteur luttait contre la dépression et l'addiction. "C'est le cœur très lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd'hui", explique le communiqué de ses proches distribué aux médias américains. En tant qu'artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards. " Angus Cloud venait de perdre son père "qui était son meilleur ami" et luttait contre cette perte. L'équipe de la série a rendu hommage au jeune acteur, ce mardi 1e août : "Angus était unique en son genre, a confié le créateur d'Euphoria, Sam Levinson, dans un communiqué relayé par Deadline. Il était trop unique, trop talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si vite."

Une santé mentale fragile

Plus connu sous le nom du trafiquant de drogue Fezco "Fez" O'Neill dans la série populaire Euphoria, Angus Cloud avait des problèmes mental. "Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas se battre seuls en silence" a indiqué sa famille.

Star de la série Euphoria

S'il a joué dans des films comme " North Hollywood ", aux côtés de Vince Vaughn, ainsi que " The Line ", comme le rappel le Parisien, Angus Cloud est surtout connu pour son rôle de trafiquant de drogue Fezco "Fez" O'Neilldans dans la série Euphoria, récompensée à plusieurs reprises par des Emmy Awards. Cette série, très forte, évoque la vie sombre d'adolescents américains contemporains, pour qui la toxicomanie et la violence sexuelle font partie du quotidien.