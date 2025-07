Mort de Julian McMahon : l'acteur de "Charmed" emporté par la maladie à 56 ans

L'acteur australien, connu pour ses rôles dans "Charmed", "Ni/Tuck" et "Les Quatre Fantastiques" est décédé à l'âge de 56 ans.

Le monde du cinéma et de la télévision se réveille ce matin avec une triste nouvelle. L'acteur australien Julian McMahon est décédé, a annoncé son épouse dans la nuit de vendredi à samedi. Selon les informations de Deadline, le comédien connu pour ses rôles dans Charmed, Nip/Tuck et Les Quatre Fantastiques est mort "paisiblement" mercredi 2 juillet. Âgé de 56 ans, il a succombé à un cancer.

"Julian aimait la vie", a fait savoir son épouse Kelly McMahon. "Il aimait sa famille. Il aimait ses amis. Il aimait son travail et ses fans. Son souhait le plus cher était d'apporter de la joie dans le plus grand nombre de vies possibles. Nous demandons du soutien pendant cette période pour permettre à notre famille de faire son deuil dans l'intimité. Et nous souhaitons à tous ceux à qui Julian a apporté de la joie, de continuer à trouver de la joie dans la vie. Nous sommes reconnaissants pour les souvenirs."

Julian McMahon était un visage très connu d'Hollywood, qui s'est illustré à la fois à la télévision et au cinéma. Après avoir débuté dans Profiler, ses deux rôles les plus connus restent sur le petit écran : il a incarné le docteur Christian Troy dans la série Nip/Tuck de 2003 à 2010, juste après s'être illustré dans le rôle du démon Cole Turner dans la série Charmed, de 2000 à 2005.

Au cinéma, Julian McMahon était connu comme l'interprète du Docteur Fatalis dans Les Quatre Fantastiques (2005) et sa suite, Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'Argent (2007). Sa carrière au cinéma ne s'arrête pas là, puisqu'il a pu jouer dans Prémonitions en 2007, Red en 2010, Paranoia en 2013 ou plus récemment The Sufer en 2024 face à Nicolas Cage. Son dernier rôle était dans la série Netflix La Résidence, qui vient tout juste d'être annulée.