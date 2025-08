Gérard Chaillou : de quoi est mort l'acteur connu pour son rôle dans la série culte "Caméra Café" ?

Figure du petit écran, notamment pour ses rôles dans les séries Caméra Café et Scènes de ménage, le comédien Gérard Chaillou est mort à l'âge de 79 ans.

Gérard Chaillou n'est plus. Le comédien est mort à l'âge de 79 ans, comme indiqué par son agent artistique auprès de l'AFP, samedi 2 août. Une information confirmée quelques minutes plus tard par la chaîne M6. Personnage attachant du petit écran, il était notamment connu pour ses rôles dans Caméra Café, série dans laquelle il incarnait le DRH de l'entreprise Jean-Guy Lecointre, ou encore dans Scènes de ménage.

Gérard Chaillou a débuté sa carrière au théâtre dans les années 1970. Il est apparu dans des feuilletons emblématiques de la télévision française comme Julie Lescaut, Joséphine ange gardien, ou encore Camping Paradis. Pensionnaire de la Comédie-Française de 1983 à 1985, sa finesse et son esprit ont été salués par son "collègue" dans Caméra Café, Yvan Le Bolloc'h. Il se souvient d'un "homme délicieux", "cultivé, fine gueule comme pas permis, d'une inoxydable fidélité et d'une rare délicatesse".

"Le cinéma perd un homme comme il en faudrait plus"

Au total, Gérard Chaillou est apparu dans une trentaine de films et une quarantaine de séries télévisées. Au cinéma, il a joué dans J'accuse de Roman Polanski. Sa dernière apparition remonte à 2024, dans Que notre joie demeure de Cheyenne Carron. Il a également été vu dans Michel Vaillant ou Arsène Lupin. Il a aussi poursuivi une carrière de comédien de théâtre jusqu'en 2016, avec son actif, une apparition dans Les Fourberies de Scapin de Molière, mise en scène par Marc Paquien.

Dans les colonnes du journal Le Parisien, Gérard Chaillou reconnaissait que la série télévisée Caméra Café avait été "un vrai tremplin" pour sa carrière. "Etre chez les gens tous les soirs, ça change le rapport aux téléspectateurs", expliquait-il. Il s'est éteint des suites d'une longue maladie, comme indiqué par la chaîne de télévision M6.

Le directeur du festival international du film comédie de Liège Adrien François a souhaité rendre un "vibrant hommage" à un ami, "qui s'en est allé hier rejoindre Michel Galabru, Michel Blanc et toutes celles et ceux qu'il admirait". "Il était (et il restera) pour le grand public l'inimitable Jean-Guy dans la série à succès 'Caméra Café'. Le cinéma perd un homme comme il en faudrait beaucoup plus", salue-t-il.