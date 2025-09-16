Mort de Robert Redford : quelles sont les causes du décès de l'acteur de 89 ans ?

Manon Bricard

Mort de Robert Redford : quelles sont les causes du décès de l'acteur de 89 ans ? L'inoubliable acteur américain est décédé ce mardi 16 septembre à l'âge de 89 ans.

L'essentiel
  • Robert Redford est mort.  L'acteur, monstre sacré du cinéma américain, est décédé ce mardi 16 septembre à l'âge de 89 ans, nous apprend le New York Times. La directrice générale de l'agence de publicité Rogers & Cowan PMK, Cindi Berger, a fait savoir que le comédien était mort dans son sommeil. Aucune cause précise n'a été avancée pour expliquer son décès. On ne lui connaissait pas de maladie.
  • Figure emblématique du cinéma des années 1960 à 1990, Robert Redford s'est illustré dans L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, L'Arnaque, Out of AfricaNos Plus belles années ou encore Butch Cassidy et le Kid.
  • Le comédien s'était éloigné des plateaux de tournages depuis plusieurs années. Sa dernière apparition au cinéma date de 2018, dans The Old Man and The Gun, en 2018.
En direct

14:41 - On ne lui connaissait aucune maladie publique

Robert Redford a pris sa retraite en tant qu'acteur en 2018. Sa dernière apparition au cinéma remonte à The Old Man and the Gun, avant une apparition ponctuelle à la télévision en 2025. S'il s'est retiré des plateaux de cinéma, il n'a jamais été fait mention d'une maladie médiatisée avant son décès, à l'exception d'une poliomyélite dans son enfance.

14:35 - Robert Redford est mort dans son sommeil

Robert Redford est décédé ce mardi 16 septembre à l'âge de 89 ans. Selon les informations du New York Times, qui cite Cindi Berger, directrice générale de l'agence de publicité Rogers & Cowan PMK, l'acteur de L'Arnaque, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux et Out of Africa s'est éteint dans son sommeil. Les causes précis de son décès n'ont pas été communiquées, et on ne lui connaissait pas de maladie.

