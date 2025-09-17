Robert Redford : "c'était traumatisant", la perte de ses fils, les deux drames de sa vie

La légende du cinéma américain est morte dans son sommeil ce mardi 16 septembre au matin, à l'âge de 89 ans. Il avait connu deux drames de son vivant : la mort de ses deux fils.

En direct

09:54 - Les téléspectateurs nombreux pour l'hommage à Robert Redford En hommage à Robert Redford, France 2 a bouleversé ses programmes pour diffuser le classique Out of Africa. Si le film n'a pas été le leader des audiences et s'est incliné face à S.W.A.T. et La Stagiaire, de nombreux cinéphiles ont participé à cet hommage. Ils étaient 1,98 million à suivre la romance entre Redford et Meryl Streep, ce qui représente 13,2% de la part d'audience du début de soirée.

09:39 - L'émouvant hommage de Jane Fonda Robert Redford et Jane Fonda avaient partagé la réplique en 1967 dans Pieds nus dans le parc. Ils étaient depuis restés amis. A l'annonce du décès de Redford, l'actrice a partagé un émouvant hommage dans un communiqué transmis à Deadline, avouant que la nouvelle lui "a fait un choc violent" et qu'elle "ne peut pas s'arrêter de pleurer". "Il était important pour moi, c'était une belle personne de plein de façons. Il se battait pour une Amérique qu'on doit continuer de défendre."

16/09/25 - 23:59 - “J'adore Paris”, l’acteur décédé affectionnait particulièrement la capitale française En 2019, Robert Redford, décédé ce mardi à l'âge de 89 ans, a reçu un César d'honneur pour l'ensemble de son œuvre. La France et la ville de Paris, plus précisément, avaient une place particulière dans le cœur de l’acteur : “J'adore Paris, j'ai toujours aimé Paris. Je suis venu ici à l'âge de 18 ans, j'étais un jeune artiste, je voulais tenter de nouvelles expériences, je n'avais pas d'argent, que de l'espoir." avait-il déclaré devant le public à l'Olympia, rapporte BFMTV.

16/09/25 - 23:32 - “Chaque jour sur le tournage était passionnant”, Barbra Streisand réagit à la mort de l’acteur Barbra Streisand a rendu hommage à son collègue avec qui elle a tourné le film “Nos plus belles années”. Dans un message publié sur son compte Instagram, elle décrit son expérience d’actrice au côté de Robert Redford : “Chaque jour sur le tournage était passionnant, intense et une pure joie. Nous étions si opposés : il venait du monde des chevaux ; j’y étais allergique ! Pourtant, nous cherchions sans cesse à mieux nous connaître, tout comme les personnages du film”, a-t-elle expliqué.

16/09/25 - 22:47 - Qui sont les quatre enfants de l’acteur ? Son fils aîné s’appelait Scott. Il a été victime de la mort subite du nourrisson cinq mois après sa naissance au cours de l’année 1959. Un drame qui a marqué Robert Redford. Puis vient Shauna, sa fille, qui va décider de s’éloigner des paillettes hollywoodiennes. Elle devient artiste peintre et plasticienne. Un autre fils, né en 1962, il s’agit de James, un documentariste engagé. Il était très proche de son père. Et enfin, la dernière, Amy, voit le jour en 1970. Elle décide de suivre directement les pas de son père. Actrice, on la retrouve dans plusieurs films indépendants et séries télévisées. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ???????????????? ???????????? ???????? ???????????????????????????????? (@the.age.of.vintage)

16/09/25 - 22:46 - « Un modèle » pour le Festival de Cannes "Jeune, Bob a été si beau qu'on ne l'écoutait pas, on le regardait, ses gestes, sa classe, son sourire", a retracé pour l'AFP Gilles Jacob, ancien président du Festival de Cannes. "Puis il a réalisé de grands films, il a inventé Sundance, il a vieilli, lui, le mythe". Pour l'actuel délégué général du plus grand festival de cinéma au monde, Thierry Frémaux, Robert Redford était même "plus qu'un mythe, il était un modèle", tant pour "cette vie consacrée au cinéma, une élégance inégalable dans son art", que pour "ses engagements et ses combats".

16/09/25 - 22:26 - Robert Redford a interprété jusqu’à 70 rôles différents… Robert Redford a eu une carrière prolifique. Il incarnait souvent des rôles solaires et engagés comme dans Les trois jours du Condor, mais aussi romanesques dans Gatsby le Magnifique et inspirait toujours la sympathie, même lorsqu'il jouait des escrocs comme dans "Butch Cassidy et le Kid", "L'Arnaque" ou son dernier "The Old Man and the Gun" (2018). Au total, l’acteur hollywoodien a joué dans pas moins de 70 rôles. Il a joué dans sept films de Sydney Pollack.